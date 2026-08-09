रायपुर के आमानाका में सूने मकान में चोरी की वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार, 60 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद
पकड़े गए दोनों आरोपी रायपुर के रहने वाले, पहले भी चोरी और मारपीट के मामले में जेल जा चुके हैं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 9, 2026 at 6:07 PM IST
रायपुर: आमानाका थाना इलाके में पुलिस ने शनिवार को चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 60 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं. आरोपियों ने अरिहंत कॉम्पलेक्स के सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.
28 जुलाई को चोरी की वारदात
क्राइम एंड साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि पीड़ित रविकांत गुप्ता निवासी अरिहंत नगर सरोना ने आमानाका थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया कि 28 जुलाई को अपने घर में ताला लगाकर वे सपरिवार घर से बाहर चले गए थे. आरोपी ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया. सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस ने जांच शुरू की.
पकड़े गए आरोपी
सीसीटीवी फुटेज के साथ ही तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी. चोरी के तरीके की जानकारी मिलने के बाद करण टांडी उर्फ केड़े और लक्ष्मी नारायण गोस्वामी उर्फ मोंटी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई.
पहले भी जेल जा चुके हैं आरोपी
दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की. दोनों आरोपियों की निशानदेही पर सोने चांदी के जेवरात और नगद रकम पुलिस ने बरामद कर लिया है. पकड़े गए दोनों आरोपी पहले भी चोरी और मारपीट के मामले में जेल जा चुके हैं. पंडरी थाने में इन दोनों के खिलाफ मारपीट और चोरी का मामला दर्ज किया गया था.
कॉपर वायर चोरी के बाद से थे फरार
पकड़े गए दोनों आरोपी पंडरी थाना इलाके के दुबे कॉलोनी में चोरी कर चुके थे. 12 जुलाई को बालाजी मेडिकल कॉलेज कैंपस में लगे एसी के कापर वायर को काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिए थे. जिसके बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे. पकड़ा गया आरोपी करण तांडी मोवा का रहने वाला है. वहीं दूसरा आरोपी लक्ष्मी नारायण गोस्वामी महालक्ष्मी नगर थाना पंडरी का रहने वाला है.