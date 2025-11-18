ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र अमन मर्डर केस की सुलझी गुत्थी, गादली में मंदिर के पास मिला था शव, आरोपी कुलदीप गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र पुलिस ने अमन हत्या मामले की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है.

Aman Murder Case
कुरुक्षेत्र अमन मर्डर केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: जिला पुलिस ने अमन हत्या मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने डूडी गांव निवासी कुलदीप को गिरफ्तार किया. कुलदीप का नाम अमन हत्या केस में दर्ज था. पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कई अहम सुराग मिले, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे दबोच लिया गया.

13 नवंबर को मिला था शव:इस बारे में अपराध अन्वेषण शाखा-1 के प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने कई जानकारी दी. सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि, " 13 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव गादली में मंदिर के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर विस्तृत जांच करवाई. मौके पर मौजूद साक्ष्यों ने यह संकेत दिया कि युवक की हत्या सिर और चेहरे पर वार करके की गई थी."

कुरुक्षेत्र अमन मर्डर केस की सुलझी गुत्थी (ETV Bharat)

चेहरे और सिर पर थे चोट के निशान: सुरेन्द्र कुमार ने आगे बताया कि, "घटनास्थल पर पुलिस को दिए बयान में मुनियारपुर निवासी एक महिला ने बताया कि मृतक अमन कुमार उसका देवर था, जो मेहनत मजदूरी का काम करता था. 12 नवंबर की शाम वह कुरुक्षेत्र स्थित एक ट्रक-ट्राला पर मजदूरी करके घर लौटा था, जिसके बाद वह गांव गादली की ओर चला गया. मगर रातभर घर नहीं लौटा. अगले दिन सुबह परिजनों को सूचना मिली कि अमन की लाश गादली के मंदिर के पास पड़ी है.परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो अमन मृत अवस्था में था और उसके चेहरे व सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. इस बयान के आधार पर थाना लाडवा में हत्या का मामला दर्ज किया गया."

आरोपी गिरफ्तार: सुरेन्द्र कुमार ने आगे जानकारी दी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर जांच तेज की और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हत्या की वजह क्या थी और इस वारदात में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी हो सके. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: ढोल बजाकर कचरा फेंकने वालों को किया शर्मिंदा, वीडियो बनाकर किया वायरल, चंडीगढ़ नगर निगम का अनोखा स्वच्छता अभियान

TAGGED:

AMAN MURDER CASE ACCUSED ARRESTED
KURUKSHETRA GADLI DEAD BODY FOUND
KURUKSHETRA LADWA POLICE STATION
कुरुक्षेत्र अमन मर्डर केस
KURUKSHETRA AMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.