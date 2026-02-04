ETV Bharat / state

कभी अखबार बेचता था यह युवा; अब इंटरनेशनल यूथ आइकॉन, सरकार ने दिया सम्मान

अमन ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की डिजिटल पहल और नीतियों ने उन्हें आगे बढ़ने का भरोसा दिया.

बागपत के अमन कुमार.
बागपत के अमन कुमार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:11 AM IST

बागपत: प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती. इसे बागपत जनपद के ट्यौढी गांव के रहने वाले अमन कुमार ने सच कर दिखाया है. कभी घर चलाने के लिए अखबार बेचने और मजदूरी करने वाले अमन आज लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की युवा नीतियों और अमन के संकल्प ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी है.

​अमन कुमार ने अपनी निजी मुश्किलों को दूसरों के लिए अवसर में बदल दिया. उन्होंने कांटेस्ट 360 नामक एक डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार किया, जो स्कॉलरशिप, करियर और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करता है. इस पहल का असर यह है कि अब तक 84 लाख से अधिक युवा इस वेबसाइट का लाभ उठा चुके हैं. वर्तमान में अमन यूपी सरकार के युवा कल्याण विभाग से संबद्ध उड़ान यूथ क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

​संघर्ष से सफलता तक.
​संघर्ष से सफलता तक. (Photo Credit: ETV Bharat)

​कांवड़ यात्रा और चुनाव में डिजिटल क्रांति: ​अमन की डिजिटल सोच का लाभ प्रशासन को भी मिला है​. उन्होंने कांवड़ यात्रा और लोकसभा चुनाव में ऐप बनाकर प्रशासन की मदद की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया.

  1. कांवड़ यात्रा ऐप: वर्ष 2022 में प्रशासन के साथ मिलकर बनाए गए इस ऐप का उपयोग 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया.
  2. स्वीप बागपत ऐप: लोकसभा चुनाव के दौरान सवा लाख मतदाताओं तक चुनाव आयोग की सेवाएं पहुंचाईं.
  3. ​सूचना सेतु: बागपत जिलाधिकारी अस्मिता लाल के मार्गदर्शन में अधिकारियों और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए सूचना सेतु मॉडल तैयार किया.

​राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां

  • ​​विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग (2026)में अमन को टीम यूपी का ग्रुप कैप्टन बनाया गया.
  • उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष युवाओं की अगुवाई की.
  • ​यूनेस्को ग्लोबल यूथ कम्युनिटी और यूनिसेफ नेशनल यूथ एंबेसडर जैसे वैश्विक संस्थानों से जुड़े हैं.
  • अमन को यूपी सरकार के प्रतिष्ठित स्वामी विवेकानंद यूथ अवॉर्ड, आई वॉलंटियर अवॉर्ड (2025) और शिक्षा रत्न जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है.

सीएम योगी और कैलाश सत्यार्थी से मिली प्रेरणा:​ अमन ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की डिजिटल पहल और नीतियों ने उन्हें आगे बढ़ने का भरोसा दिया. इसके अलावा उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ भी काम किया है, जिससे उन्हें बाल मजदूरी के खिलाफ और युवाओं के उत्थान के लिए काम करने की प्रेरणा मिली.

