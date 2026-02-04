ETV Bharat / state

कभी अखबार बेचता था यह युवा; अब इंटरनेशनल यूथ आइकॉन, सरकार ने दिया सम्मान

बागपत: प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती. इसे बागपत जनपद के ट्यौढी गांव के रहने वाले अमन कुमार ने सच कर दिखाया है. कभी घर चलाने के लिए अखबार बेचने और मजदूरी करने वाले अमन आज लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की युवा नीतियों और अमन के संकल्प ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दी है.

​अमन कुमार ने अपनी निजी मुश्किलों को दूसरों के लिए अवसर में बदल दिया. उन्होंने कांटेस्ट 360 नामक एक डिजिटल प्रोजेक्ट तैयार किया, जो स्कॉलरशिप, करियर और सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा करता है. इस पहल का असर यह है कि अब तक 84 लाख से अधिक युवा इस वेबसाइट का लाभ उठा चुके हैं. वर्तमान में अमन यूपी सरकार के युवा कल्याण विभाग से संबद्ध उड़ान यूथ क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.