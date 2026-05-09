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साहिबगंज के अमन ने रक्षा मंत्रालय की नौकरी छोड़ आईएफएस में हासिल की 27वीं रैंक, डीएफओ ने दी बधाई

साहिबगंज के अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल की है.

Aman Ayushkar
अमन आयुष्कर को सम्मानित करते डीएफओ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 9, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
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साहिबगंज : जिला मुख्यालय के ओझा टोली के रहने वाले अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) की परीक्षा में 27वीं रैंक हासिल की है. अमन की इस सफलता पर परिवार और समाज में खुशी की लहर है.

अमन ने साहिबगंज के संत जेवियर्स स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की है. वहीं बीपीएस पूर्णिया से इंटर, जाधवपुर विवि कोलकता से बीटेक तथा आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है. वह घर में रहकर ही तैयारी कर रहे थे. पिता ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाते हैं और उनकी मां गृहणी हैं.

अमन ने 2018 में आईईएस की परीक्षा में भी सफलता हासिल की थी. उसके बाद वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आने वाले बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन में नौकरी कर रहे थे. लेकिन 2024 में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और घर से ही इस परीक्षा की तैयारी में जुट गए.

अमन आयुष्कर (Etv Bharat)

डीएफओ ने किया सम्मानित

साहिबगंज वन प्रमंडल द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 27वीं रैंक प्राप्त कर जिले एवं राज्य का नाम गौरवान्वित करने वाले अमन आयुष्कर का प्रमंडलीय वन कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग द्वारा उन्हें शॉल, मोमेंटो एवं नन्हा पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाए दी गईं.

वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने कहा कि अमन आयुष्कर की सफलता न केवल साहिबगंज बल्कि पूरे राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है. यह सिद्ध करती है कि दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम व निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय वन सेवा देश के वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सेवा है, जिसमें कार्य करना समाज एवं प्रकृति दोनों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी का विषय है.

क्या कहा अमन आयुष्कर ने

अपनी सफलता पर अमन आयुष्कर ने कहा कि उन्होंने 2025 में आईएफएस की परीक्षा दी थी. इस परीक्षा में किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. 2024 में रक्षा मंत्रालय की नौकरी छोड़कर ही तैयारी में जुट गया था.

उन्होंने बताया कि यह बहुत अच्छा जॉब है. प्रकृति और नेचर को जानने का मौका मिलता है. इस सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को जाता है. युवा वर्ग को इस क्षेत्र में आना चाहिए.

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