अमायरा मृत्यु प्रकरण: संयुक्त अभिभावक संघ ने की घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

संयुक्त अभिभावक संघ ने दिया ज्ञापन ( Source - Sanyukt Abhibhavak Sangh )

जयपुर: राजधानी के निजी स्कूल में अध्ययनरत 9 साल की छात्रा अमायरा की मृत्यु से जुड़े गंभीर और संवेदनशील मामले में स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद गुरुवार को संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान के प्रतिनिधियों ने मानसरोवर थाना इंचार्ज लखन सिंह खटाना से मुलाकात कर एसीपी साउथ, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नाम ज्ञापन सौंपा. संघ ने ज्ञापन में इस घटना की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. 'प्रबंधन में गंभीर खामियां उजागर': संयुक्त अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से स्कूल प्रबंधन और स्टाफ की भूमिका की गहन जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. संघ का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट और नोटिस के बाद निजी स्कूल की मान्यता रद्द किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मामला केवल आत्महत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्थागत लापरवाही, मानसिक उत्पीड़न, सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन और साक्ष्य मिटाने जैसे आपराधिक पहलू शामिल हैं. संघ के अनुसार सीबीएसई के निष्कर्षों में यह सामने आया है कि छात्रा अमायरा लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और भय के माहौल में रह रही थी. स्कूल की एंटी-बुलिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित पाई गईं. घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, जांच को प्रभावित करने के प्रयास और सीसीटीवी निगरानी सहित सुरक्षा प्रबंधन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं.