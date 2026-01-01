ETV Bharat / state

अमायरा मृत्यु प्रकरण: संयुक्त अभिभावक संघ ने की घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

राजधानी के निजी स्कूलों में छात्र की मौत का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है.

Sanyukt Abhibhavak Sangh memorandum
संयुक्त अभिभावक संघ ने दिया ज्ञापन (Source - Sanyukt Abhibhavak Sangh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 8:34 PM IST

जयपुर: राजधानी के निजी स्कूल में अध्ययनरत 9 साल की छात्रा अमायरा की मृत्यु से जुड़े गंभीर और संवेदनशील मामले में स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद गुरुवार को संयुक्त अभिभावक संघ, राजस्थान के प्रतिनिधियों ने मानसरोवर थाना इंचार्ज लखन सिंह खटाना से मुलाकात कर एसीपी साउथ, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नाम ज्ञापन सौंपा. संघ ने ज्ञापन में इस घटना की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

'प्रबंधन में गंभीर खामियां उजागर': संयुक्त अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से स्कूल प्रबंधन और स्टाफ की भूमिका की गहन जांच करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. संघ का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट और नोटिस के बाद निजी स्कूल की मान्यता रद्द किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मामला केवल आत्महत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्थागत लापरवाही, मानसिक उत्पीड़न, सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन और साक्ष्य मिटाने जैसे आपराधिक पहलू शामिल हैं. संघ के अनुसार सीबीएसई के निष्कर्षों में यह सामने आया है कि छात्रा अमायरा लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना और भय के माहौल में रह रही थी. स्कूल की एंटी-बुलिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन और सुरक्षा व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित पाई गईं. घटना के बाद साक्ष्य मिटाने, जांच को प्रभावित करने के प्रयास और सीसीटीवी निगरानी सहित सुरक्षा प्रबंधन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं.

'आपराधिक जिम्मेदारी को किया उजागर': संघ के राजस्थान प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि इन तथ्यों के आधार पर संघ ने कक्षा अध्यापक से लेकर प्रबंधन के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा कि अमायरा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम फेल्योर और सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है. उनके अनुसार सीबीएसई की रिपोर्ट ने स्कूल प्रशासन की आपराधिक जिम्मेदारी को पूरी तरह उजागर कर दिया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में कानूनी कार्रवाई में देरी होती है, तो यह पीड़ित परिवार और अभिभावक समाज के साथ अन्याय होगा. आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन और उच्च न्यायिक मंचों का सहारा लिया जाएगा.

प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग: संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने भी प्रशासन से निष्पक्ष, प्रभावमुक्त और त्वरित जांच सुनिश्चित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी हृदयविदारक घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोषियों के खिलाफ कठोर उदाहरण स्थापित किया जाना जरूरी है. संयुक्त अभिभावक संघ ने विश्वास जताया कि राजस्थान पुलिस कानून और न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अमायरा को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र और सख्त कार्रवाई करेगी, ताकि प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

छात्रा अमायरा की मौत मामला
SANYUKT ABHIBHAVAK SANGH DEMAND
DEMAND FOR LEGAL ACTION ON SCHOOL
SAS DEMANDS FAIR INVESTIGATION
AMARIA DEATH CASE

