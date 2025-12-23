ETV Bharat / state

Amaira Death Case : शिक्षा विभाग का नोटिस लेकिन बुलिंग पर चुप्पी, अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल

अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: राजधानी जयपुर के एक निजी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में करीब 50 दिन बाद राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्कूल परिसर में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी, सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति और घटना स्थल को पानी से धोकर साक्ष्य नष्ट करने जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है. हालांकि, नोटिस में बुलिंग जैसे मूल और गंभीर आरोप का उल्लेख नहीं होने पर अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं. नोटिस के अनुसार यहां इमारत पांच मंजिला है, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल (नेट), रेलिंग और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं. जांच रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक मंजिल पर तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कर्मी/सहायिकाएं मौके पर मौजूद नहीं थे. इसके अलावा, छात्रा के गिरने के बाद दुर्घटना स्थल को पानी से धोकर साफ किया गया, जिसे विभाग ने विद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही माना है. नोटिस में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 और नियम 1993 के उल्लंघन की बात कहते हुए स्कूल को सात कार्यदिवस में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं. पढ़ें : अमायरा मौत मामले में सड़क पर उतरे माता-पिता, शिक्षिका पर लगाया लापरवाही का आरोप स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्कूल की मान्यता, क्रमोन्नति या सीबीएसई एनओसी तक रद्द करने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. हालांकि, ये नोटिस 17 दिसंबर का है जिसे अब जाकर सार्वजनिक किया गया है.