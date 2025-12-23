Amaira Death Case : शिक्षा विभाग का नोटिस लेकिन बुलिंग पर चुप्पी, अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल
छात्रा अमायरा की मौत मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी नोटिस में स्कूल भवन को असुरक्षित बताया गया है.
Published : December 23, 2025 at 3:41 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के एक निजी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में करीब 50 दिन बाद राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में स्कूल परिसर में सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी, सुरक्षा कर्मियों की अनुपस्थिति और घटना स्थल को पानी से धोकर साक्ष्य नष्ट करने जैसे बिंदुओं को शामिल किया गया है. हालांकि, नोटिस में बुलिंग जैसे मूल और गंभीर आरोप का उल्लेख नहीं होने पर अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं.
नोटिस के अनुसार यहां इमारत पांच मंजिला है, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षा जाल (नेट), रेलिंग और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं. जांच रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक मंजिल पर तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कर्मी/सहायिकाएं मौके पर मौजूद नहीं थे. इसके अलावा, छात्रा के गिरने के बाद दुर्घटना स्थल को पानी से धोकर साफ किया गया, जिसे विभाग ने विद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही माना है. नोटिस में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 और नियम 1993 के उल्लंघन की बात कहते हुए स्कूल को सात कार्यदिवस में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं.
स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्कूल की मान्यता, क्रमोन्नति या सीबीएसई एनओसी तक रद्द करने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. हालांकि, ये नोटिस 17 दिसंबर का है जिसे अब जाकर सार्वजनिक किया गया है.
बुलिंग पर खामोशी, विभाग पर सवाल : उधर, संयुक्त अभिभावक संघ ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई को देर से की गई और आधी-अधूरी बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है. संघ प्रवक्ता अभिषेक जैन का कहना है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने स्तर पर बुलिंग को इस त्रासदी का प्रमुख कारण मानते हुए स्कूल को नोटिस जारी किया था, लेकिन राज्य शिक्षा विभाग के नोटिस में इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया. उनका आरोप है कि बुलिंग को नोटिस से बाहर रखना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन को बचाने का प्रयास है. जबकि छात्रा की ओर से पूर्व में की गई शिकायतें, काउंसलिंग सिस्टम की विफलता और मानसिक प्रताड़ना जैसे पहलुओं पर विभाग का मौन उसकी भूमिका को संदेहास्पद बनाता है.
50 दिन बाद कार्रवाई पर भी सवाल : अभिभावक संघ ने ये सवाल भी उठाया है कि जब 17 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया, तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। साथ ही, दो शिक्षिकाओं के निलंबन को भी संघ ने दबाव में की गई दिखावटी कार्रवाई बताया है. ऐसे में उन्होंने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच और प्रदेशभर के स्कूलों में सख्त एंटी-बुलिंग नीति लागू करने की मांग की है. संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे मामले में सच सामने नहीं आया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.