Amaira Death Case : छात्रा के पिता बोले- CBSE का एक्शन सही, राज्य सरकार कब करेगी कार्रवाई

अमायरा के पिता विजय मीणा का कहना है कि स्कूल की कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता को भी रद्द करना चाहिए.

Amaira Death Case
अमायरा के पिता विजय मीणा का सरकार से बड़ा सवाल... (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 31, 2025 at 10:49 PM IST

4 Min Read
कोटा: स्कूली छात्र अमायरा की मौत के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है. अमायरा के पिता विजय मीणा इन दिनों अपने परिवार के साथ कोटा आए हुए हैं. यहां पर उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सीबीएसई की कार्रवाई को जायज ठहराया, लेकिन राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया. उनका कहना है कि स्कूल की कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक राजस्थान बोर्ड ने मान्यता दी हुई है, जिसे भी रद्द करना चाहिए. साथ ही स्कूल के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए. यह ना तो भजनलाल सरकार ने किया है और ना ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कर पाए हैं.

विजय मीणा ने कहा कि सीबीएसई ने मान्यता रद्द करने के निर्णय से संतुष्ट हैं, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि जब सीबीएसई ऐसा कर सकता है तो राजस्थान बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है? सीबीएसई ने कोई देरी नहीं की है, क्योंकि 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था. स्कूल रिप्लाई आया और 30 दिसंबर को फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया गया है. अमायरा की घटना में स्कूल प्रशासन की गलती रही है. घटना रोकी जा सकती थी.

विजय मीणा, अमायरा के पिता (ETV Bharat Kota)

सीबीएसई मानती है कि कई तरह के बायोलॉज का उल्लंघन किया गया है. जबकि राजस्थान बोर्ड की ओर एक से आठवीं तक की मान्यता है. राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारा सवाल है कि जब सीबीएसई इतने कम समय में इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देकर फाइनल ऑर्डर निकाल सकता है, तो राज्य सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया.

पढ़ें : Amaira Death Case : CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द की

सीबीएसई ने अपना काम कर दिया, राज्य सरकार भी ले एक्शन : अमायरा के पिता विजय मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और निदेशक सीताराम जाट से सवाल है कि जब सीबीएसई कर सकती है तो राजस्थान सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? विजय मीणा कहते हैं कि मैंने मंत्री मदन दिलावर का बयान कई बार सुना है. वह कहते हैं कि स्कूल की मान्यता में सीबीएसई का रोल है, तो उन्होंने कमेटी क्यों बनाई है. वे गोल-गोल जवाब देते हैं. सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है तो मेरा राज्य सरकार और मदन दिलावर से निवेदन है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाया जाए. राजस्थान सरकार स्कूल की कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता रद्द कर दें. इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दें, ताकि उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हो.

पुलिस जांच जस की तस, स्कूलों में हो एंटी बुलिंग कमेटी : विजय मीणा कहते हैं कि इस मामले में पुलिस अभी भी जांच ही कर रही है. मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से बात करते हैं तो कहते हैं कि जांच की जा रही है. टीचर व प्रिंसिपल पर क्या एक्शन लिया गया तो कुछ जानकारी नहीं दे रही है. पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है. स्कूल की प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए और नियमों में बदलाव होने चाहिए.

पढ़ें : Amaira Death Case : शिक्षा विभाग का नोटिस लेकिन बुलिंग पर चुप्पी, अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल

आज बुलिंग वाली जो बात होती है, उससे मजाक में लिया जाता है. बाहर की कंट्री में काफी स्ट्रिक्ट इन्हें माना जाता है, लेकिन हमारे यहां मजाक में छोटी चीज मान ली जाती है. अब सख्त निर्देश इन मामलों में जारी होनी चाहिए. स्कूलों में सेफ्टी के लिए कोई उल्लंघन नहीं हो. स्कूलों में एंटी बुलिंग कमेटी होनी चाहिए. इस मामले में स्कूल की टीचर्स की भी गलती है. बच्ची ने पांच बार जाकर हाथ जोड़कर भी कंप्लेंट की है, लेकिन कुछ नहीं किया गया. बच्ची क्लास को छोड़कर कैसे चली गई? यह भी देखने की बात है. यह एक पूरी तरह से फेलियर स्कूल का है. इसमें राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए.

पढ़ें : अमायरा को इंसाफ दिलाने के लिए दिखाई एकजुटता, कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि

