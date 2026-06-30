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अलवर का मेवात बना साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट, जिले में 27 बड़े केंद्र, हर माह 37 केस

अलवर: जिले का मेवात साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट का रूप ले रहा है. पुलिस ने जिले में साइबर क्राइम के 27 हॉटस्पॉट चिह्नित कर लोगों को साइबर क्राइम से बचने को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है. पुलिस अब तक जिले में 78 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर चुकी है. पुलिस की चिंता जिले में बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने की है. अकेले वर्ष 2026 के शुरुआती 6 महीनों में साइबर क्राइम के 224 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं. पुलिस ने इन प्रकरणों में अब तक 239 अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस साल हर महीने जिले में साइबर क्राइम के 37 मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं, जो बीते साल के हर महीने दर्ज हुए 23 प्रकरणों से ज्यादा हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि जिले में वर्तमान में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट क्षेत्र 27 हैं. इनमें रघुनाथगढ़, खोरा करमाली, इसन का बास, ककराली, नीकच समेत अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्र शामिल हैं. अलवर पुलिस की ओर से साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

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वर्ष 2026 में 239 साइबर ठगों को पकड़ा: एएसपी रघुवंशी ने बताया कि अलवर जिले में वर्ष 2026 में साइबर क्राइम के पुलिस ने 224 प्रकरण दर्ज किए हैं. इन मामलों में पुलिस ने 239 अपराधियों को गिरफ्तार किया. साइबर थाने में वर्ष 2026 में अब तक साइबर ठगी के 12 प्रकरण दर्ज किए हैं. अलवर जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 चलाया जा रहा है. इसमें पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है.

हर साल बढ़ रहे साइबर क्राइम मामले: अलवर जिले में वर्ष 2025 में भी साइबर क्राइम के 27 हॉटस्पॉट थे. 276 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए. पुलिस ने 425 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पिछले साल अलवर जिले में हर महीने साइबर क्राइम के करीब 23 मामले दर्ज हुए. वर्ष 2026 में चिह्नित हॉटस्पॉट तो नहीं बढ़े, लेकिन जून तक साइबर ठगी के 224 प्रकरण दर्ज किए गए. इनमें पुलिस ने 239 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस वर्ष हर महीने करीब 37 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से ज्यादा हैं.