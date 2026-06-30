अलवर का मेवात बना साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट, जिले में 27 बड़े केंद्र, हर माह 37 केस
पिछले साल हर महीने दर्ज हुए थे 23 मामले, पुलिस ने इस साल 78 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया.
Published : June 30, 2026 at 1:34 PM IST
अलवर: जिले का मेवात साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट का रूप ले रहा है. पुलिस ने जिले में साइबर क्राइम के 27 हॉटस्पॉट चिह्नित कर लोगों को साइबर क्राइम से बचने को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है. पुलिस अब तक जिले में 78 हजार से ज्यादा लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर चुकी है. पुलिस की चिंता जिले में बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने की है. अकेले वर्ष 2026 के शुरुआती 6 महीनों में साइबर क्राइम के 224 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं. पुलिस ने इन प्रकरणों में अब तक 239 अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस साल हर महीने जिले में साइबर क्राइम के 37 मामले पुलिस में दर्ज हुए हैं, जो बीते साल के हर महीने दर्ज हुए 23 प्रकरणों से ज्यादा हैं.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ. प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि जिले में वर्तमान में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट क्षेत्र 27 हैं. इनमें रघुनाथगढ़, खोरा करमाली, इसन का बास, ककराली, नीकच समेत अन्य हॉटस्पॉट क्षेत्र शामिल हैं. अलवर पुलिस की ओर से साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
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वर्ष 2026 में 239 साइबर ठगों को पकड़ा: एएसपी रघुवंशी ने बताया कि अलवर जिले में वर्ष 2026 में साइबर क्राइम के पुलिस ने 224 प्रकरण दर्ज किए हैं. इन मामलों में पुलिस ने 239 अपराधियों को गिरफ्तार किया. साइबर थाने में वर्ष 2026 में अब तक साइबर ठगी के 12 प्रकरण दर्ज किए हैं. अलवर जिले में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0 चलाया जा रहा है. इसमें पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई कर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है.
हर साल बढ़ रहे साइबर क्राइम मामले: अलवर जिले में वर्ष 2025 में भी साइबर क्राइम के 27 हॉटस्पॉट थे. 276 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए. पुलिस ने 425 अपराधियों को गिरफ्तार किया. पिछले साल अलवर जिले में हर महीने साइबर क्राइम के करीब 23 मामले दर्ज हुए. वर्ष 2026 में चिह्नित हॉटस्पॉट तो नहीं बढ़े, लेकिन जून तक साइबर ठगी के 224 प्रकरण दर्ज किए गए. इनमें पुलिस ने 239 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया. इस वर्ष हर महीने करीब 37 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से ज्यादा हैं.
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पुलिस कर रही लोगों को जागरूक: एएसपी रघुवंशी ने बताया कि साइबर संग्राम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इस वर्ष पुलिस ने जिले में 972 कार्यक्रम किए. इनमें 78 हजार 417 लोगों को जागरूक किया. पुलिस की ओर से स्कूलों, कॉलेज, गांव, पंचायतों एवं बुजुर्गों को साइबर क्राइम के प्रति समझाइश कर जागरूक करने का कार्य किया है.
यूं दिया साइबर ठगी को अंजाम
- लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करना-19 प्रकरण
- खातों में रुपए जमा के फर्जी मैसेज भेजकर फर्जी खातों में पैसे डलवाकर ऑनलाइन ठगी-18 प्रकरण
- राशि हस्तांतरित कर उपभोग- 19 प्रकरण
- सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल लग्जरी होटलों के फोटो लगा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी-15 प्रकरण
- न्यूड वीडियो चैटकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की धमकी देकर ठगी-15 प्रकरण
- विभिन्न नंबरों पर कॉल कर प्रलोभन देकर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी-15 प्रकरण
- पुराने सिक्के व नोटों को मंहगे बिकवाने का लालच देकर ठगी-14 प्रकरण
- ब्रांडेड कपड़े बेचने का झांसा देकर जरिये क्यूआर कोड ठगी-14 प्रकरण
- ओएलएक्स पर सस्ते दामों में मोबाइल, ड्रोन, कार, टीवी की होम डिलीवरी का एड डाल ठगी-12 प्रकरण
- नटराज पेंसिल का एड डालकर व जॉब का झांसा देकर ठगी-11 प्रकरण
- वर्दी में अधिकारी/फौजी की डीपी लगा ट्रांसफर कहीं ओर होना बता सामान के नाम पर ठगी-10 प्रकरण
- पीएम किसान एपीके फाइल से ठगी/आयुष्मान कार्ड-केवाईसी के नाम पर ठगी—09 प्रकरण
- मोबाइल फोन को बेचने की रील्स बनाकर साइबर ठगी करना-09 प्रकरण
- ट्रेडिंग व इनवेस्टमेन्ट के नाम पर ठगी करना-09 प्रकरण
- फोन का एक्सेस लेकर ठगी-08 प्रकरण
- पहचान का नाम बताकर पैसा डलवाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी-07 प्रकरण
- बिना सहमति के सिम निकलवाकर ऑनलाइन ठगी-05 प्रकरण
- ऑनलाइन गेम बेचने के नाम पर सैक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग-04 प्रकरण
- जियो कंपनी के एंड्रायड मोबाइल फोन सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देकर साइबर ठगी-04 प्रकरण
- फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सैक्सटॉर्शन व पुलिस अधिकारी बनकर ठगी- 04 प्रकरण
- यूएसडीटी का झांसा देकर ठगी करना-04 प्रकरण
- अपने बनाई फर्जी वेबसाइट या गेम्स खिलाने के नाम पर ठगी-03 प्रकरण
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