अलवर की सिलीसेढ़ झील बनी रामसर साइट, भारत की 96वीं, राजस्थान की 5वीं आर्द्रभूमि

जैव विविधता और अनुपम प्रकृति सौंदर्य से भरपूर सिलीसेढ़ झील आकर्षक सारसों से लेकर रंग-बिरंगे किंगफिशर्स आदि पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है. जल पक्षियों के कारण सिलीसेढ़ झील का आकाश रंगीन पंखों से जीवंत हो उठता है. सिलीसेढ़ झील अलवर जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है. यहां 100 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखने का अवसर पर्यटकों को मिलता है.

अलवर: जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शुमार ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील को द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन) ने रामसर साइट घोषित किया है. सिलीसेढ़ झील अब देश की 96वीं रामसर साइट होगी, वहीं राजस्थान की 5वीं. सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित करना जैव-विविधता, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए सराहनीय उपलब्धि है. ये जानकारी अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है.

2014 में थी 26, अब हुई 96 रामसर साइट: ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित किए जाने पर अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित करना अलवर और विशेषकर सिलीसेढ़ झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खास है. इससे अलवर की सिलीसेढ़ झील को वैश्विक पहचान मिली है.

रामसर साइट के सम्मान के साथ सिलीसेढ़ झील के आसपास पर्यटन, जैव विविधता और जल संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन साथ ही जलवायु सुरक्षा और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के काम को और मजबूती दी जा सकेगी. सांसद भूपेंद्र यादव ने बताया कि इसके साथ ही भारत में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर अब 96 हो गई है, जो वर्ष 2014 में केवल 26 ही थी. इसी के साथ भारत अब रामसर साइट की 100 की संख्या के निकट पहुंच रहा है.

रियासतकालीन है सिलीसेढ़ झील: ऐतिहासिक सिलीसेढ़ झील का निर्माण रियासतकाल में 1845 में तत्कालीन महाराजा विनय सिंह ने अलवर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कराया था. झील किनारे बना शाही महल अब लेक पैलेस होटल के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करता है.

यह होती है रामसर साइट?: रामसर साइट वह आर्द्रभूमि (वेटलैंड) होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में रखा जाता है. यह सूची रामसर कन्वेंशन (1971) के तहत बनाई गई थी. रामसर साइट घोषित करने का उद्देश्य दुनियाभर की महत्वपूर्ण वेटलैंड्स का संरक्षण और इनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है. किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए उसकी जैव-विविधता, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का आवास और पर्यावरणीय महत्व को देखा जाता है. रामसर साइट बनने से उस क्षेत्र को विशेष सुरक्षा, वैज्ञानिक अध्ययन, पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता मिलती है.