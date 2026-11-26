ETV Bharat / state

सरकार किसी की भी हो, अलवर में भाजपा का नहीं चला जादू, दो दशक से जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा

जिला परिषद कार्यालय, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिला प्रमुख चुनावों में भाजपा की यह पहली हार नहीं है. प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन भाजपा पिछले दो दशक से अलवर में अपना जिला प्रमुख नहीं बनवा पाई है. कई बार कांग्रेस से ज्यादा जिला परिषद सदस्य जीतने के बाद भी जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा से दूर रही. साल 2005 से 2026 तक हुए हर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है. जबकि लोकसभा और विधानसभा में कई बार अलवर में भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के दिग्गज हर बार फेल हो गए. इस बार भी यही हुआ. गत बुधवार को हुए चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपना जिला प्रमुख बनाकर जिला परिषद में सरकार बना ली. इस बार भाजपा के सिर्फ 4 जिला परिषद सदस्य जीते थे, इसलिए कांग्रेस का दावा शुरू से ही मजबूत था.