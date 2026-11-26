सरकार किसी की भी हो, अलवर में भाजपा का नहीं चला जादू, दो दशक से जिला प्रमुख की कुर्सी पर कांग्रेस का कब्जा
2 दशक से भाजपा के दिग्गजों की रणनीति भी फेल, इस बार कांग्रेस की अनिता मीणा ने जीता अलवर जिला प्रमुख का चुनाव
Published : November 26, 2026 at 12:38 PM IST
अलवर: जिला प्रमुख चुनावों में भाजपा की यह पहली हार नहीं है. प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन भाजपा पिछले दो दशक से अलवर में अपना जिला प्रमुख नहीं बनवा पाई है. कई बार कांग्रेस से ज्यादा जिला परिषद सदस्य जीतने के बाद भी जिला प्रमुख की कुर्सी भाजपा से दूर रही. साल 2005 से 2026 तक हुए हर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है. जबकि लोकसभा और विधानसभा में कई बार अलवर में भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा के दिग्गज हर बार फेल हो गए. इस बार भी यही हुआ. गत बुधवार को हुए चुनाव में कांग्रेस ने फिर अपना जिला प्रमुख बनाकर जिला परिषद में सरकार बना ली. इस बार भाजपा के सिर्फ 4 जिला परिषद सदस्य जीते थे, इसलिए कांग्रेस का दावा शुरू से ही मजबूत था.
2000 के बाद से भाजपा को नहीं मिला अलवर में जिला प्रमुख: अलवर में भाजपा की जिला प्रमुख आखिरी बार साल 2000 में चुनी गई थी. साल 2000 में हुए जिला परिषद चुनाव में भाजपा की डॉ. किरण यादव को जिला प्रमुख बनने का अवसर मिला था. इसके बाद भाजपा आगामी किसी भी चुनाव में अपना जिला प्रमुख नहीं बनवा सकी. साल 2005 में हुए जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के टीकाराम जूली जिला प्रमुख निर्वाचित हुए. वहीं 2010 के चुनाव में कांग्रेस की साफिया खान जिला प्रमुख बनीं. इसके बाद 2015 में कांग्रेस की रेखा राजू यादव जिला प्रमुख चुनी गईं. साल 2021 में हुए जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस के बलवीर सिंह छिल्लर जिला प्रमुख चुने गए और अब 2026 के जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस की अनिता मीणा जिला प्रमुख निर्वाचित घोषित की गईं. इस तरह साल 2005 से 2026 तक हुए जिला प्रमुख के चुनाव में भाजपा को हर बार खाली हाथ ही रहना पड़ा.
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पंचायती राज में हमेशा रहा कांग्रेस का दबदबा : राजनीतिक विश्लेषक हरिशंकर गोयल ने बताया कि अलवर में पंचायती राज चुनावों में ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा रहा है. जिला परिषद के ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस के ही जिला प्रमुख निर्वाचित हुए हैं. वहीं पंचायत समिति चुनावों में भी अक्सर कांग्रेस का दबदबा रहा है.
चुनाव से नहीं, दल-बदल से मिली थी भाजपा को जिला प्रमुख की कुर्सी:राजनीतिक विश्लेषक हरिशंकर गोयल ने बताया कि भाजपा अलवर जिले में गत दो दशक से चुनाव में अपना जिला प्रमुख निर्वाचित नहीं करा पाई. लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने जिला परिषद में कांग्रेस जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर को पाला बदलाकर भाजपा में शामिल करा लिया. तब जिला परिषद में भाजपा अपना जिला प्रमुख काबिज कराने में कामयाब हो सकी.हालांकि पूर्व में अलवर जिले में शामिल रहे खैरथल-तिजारा जिले में भाजपा अपना पहला जिला प्रमुख निर्वाचित कराने में जरूर सफल रही है. इसके अलावा साल 2015 के जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतीं, लेकिन जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस जोड़तोड़ की राजनीति कर अपना जिला प्रमुख रेखा राजू यादव को चुनाव जितवाने में कामयाब रही.
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