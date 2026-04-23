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अलवर में सियासी हलचल: जिला प्रमुख ने कलेक्टर पर लगाया प्रशासनिक ढांचा बिगाड़ने का आरोप, सरकार को भेजा जाएगा विरोध प्रस्ताव

कलेक्टर के जिला परिषद की बैठक में नहीं आने से जिला प्रमुख नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार के समक्ष पहुंचाया जाएगा.

Alwar Zila Parishad meeting
बैठक को संबोधित करते जिला प्रमुख छिल्लर (Etv Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 3:16 PM IST

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अलवर: जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला पर जिले का प्रशासनिक ढांचा बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है. जिला प्रमुख ने यह आरोप गुरुवार को जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में लगाए. जिला प्रमुख की नाराजगी का कारण जिला कलेक्टर का बैठक में न आना और अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के तौर पर नहीं भेजना रहा. बैठक में जिला प्रमुख के अलावा कई जिला परिषद सदस्यों ने भी जिला कलेक्टर या उनके किसी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई.

जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला न तो स्वयं मौजूद रहीं और न ही किसी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपना प्रतिनिधि बनाकर बैठक में शामिल होने भेजा. बैठक में जिला कलेक्टर की गैर-मौजूदगी पर अनेक जिला परिषद सदस्यों एवं स्वयं जिला प्रमुख ने नाराजगी व्यक्त की. जिला प्रमुख छिल्लर ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला कभी भी जिला परिषद की साधारण सभा में मौजूद नहीं रहतीं, हर बार किसी अधिकारी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देती हैं.

अलवर में जिला परिषद की बैठक (Etv Bharat Alwar)

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कलेक्टर का प्रति​निधि भी नहीं आया: उन्होंने कहा कि आज की साधारण सभा की बैठक में जिला कलेक्टर ने अपना कोई प्रतिनिधि तक नहीं भेजा. जिला प्रमुख छिल्लर ने बैठक के दौरान सदस्यों से कहा कि जिला कलेक्टर के खिलाफ प्रस्ताव लेकर सरकार को भेजने की आवश्यकता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अलवर की मौजूदा जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला अलवर के प्रशासनिक ढांचे को खराब कर रही हैं. वे जिला परिषद की बैठकों में नहीं आ रही हैं. इस मामले को सरकार तक पहुंचाया जाएगा.

सदस्यों ने भी उठाया मुद्दा: जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुरू होने के बाद कई जिला परिषद सदस्यों ने बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के मौजूद न रहने का मुद्दा उठाया. जिला परिषद सदस्यों का कहना था कि जब कलेक्टर और एसपी ही बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, तो उनकी समस्याओं का समाधान कौन कराएगा? इस दौरान अनेक सदस्यों ने कहा कि बैठक में जब जिला कलक्टर या उनका प्रतिनिधि नहीं होगा, तो जिले की समस्याओं का निराकरण कौन करेगा. सदस्यों द्वारा जिले के आला अधिकारियों की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाने पर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने जिला कलेक्टर के कार्य व्यवहार को लेकर राज्य सरकार को विरोध प्रस्ताव भेजने की बात कही. बैठक में जिला परिषद के सीईओ गौरव सालुखे सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे. सीईओ सालुखे ने बताया कि वे फील्ड में व्यस्त होने के कारण बैठक में नहीं आ सकी. इस बारे में उनका संदेश आ गया था.

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COLLECTOR DR ARTIKA SHUKLA
COLLECTOR NOT ATTENDED ZILA MEETING
ZILA PRAMUKH BALBEER CHHILLAR
ZILA PRAMUKH BECAME DISPLEASED
ALWAR ZILA PARISHAD MEETING

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