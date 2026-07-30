युवक के पैन कार्ड से करोड़ों का घोटाला, दिल्ली की फर्म ने कर लिया 11.95 करोड़ का बिजनेस
पीड़ित युवक का कहना था कि उसने कभी जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया और न ही कोई व्यापार किया.
Published : July 30, 2026 at 12:23 PM IST
अलवर: जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र के एक युवक के पैन कार्ड का कथित रूप से दुरुपयोग कर दिल्ली में करोड़ों रुपए का फर्जी कारोबार करने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने पहले पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया. अदालत के आदेश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अरावली विहार थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला धोखाधड़ी का प्रतीत होता है. प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर जांच थाने के उप निरीक्षक भगवान सिंह को सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस यह जांच करेगी कि शिकायतकर्ता के पैन कार्ड पर जीएसटी पंजीकरण किस प्रकार हुआ, कथित फर्जी कारोबार किसने किया और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही.
पीड़ित अंकित कुमार यादव ने आरोप लगाया कि जब वह अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के पास पहुंचे, तब ऑनलाइन जांच में पता चला कि उनके पैन कार्ड पर पहले से ही जीएसटी पंजीकरण हो चुका है. इसके बाद जीएसटी और आयकर विभाग की वेबसाइट से जानकारी जुटाने पर पता चला कि दिल्ली स्थित एक फर्म कथित रूप से अंकित यादव के पैन कार्ड का उपयोग कर 28 मार्च 2023 से कारोबार कर रही है. शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023-24 में उनके नाम पर 2 करोड़ 62 लाख 15 हजार 452 रुपए तथा वर्ष 2024-25 में 9 करोड़ 33 लाख 56 हजार 142 रुपए का कारोबार दर्शाया गया. इस प्रकार दो वित्तीय वर्षों में कुल लगभग 11.95 करोड़ रुपए का लेन-देन पीड़ित के नाम पर दर्ज होने का आरोप है.
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कभी नहीं किया जीएसटी पंजीकरण: शिकायतकर्ता अंकित ने बताया कि उसने कभी जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया और न ही कोई व्यापार किया. उसका केवल एक बचत बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक( दिल्ली रोड, अलवर शाखा) में है जबकि जीएसटी रिकॉर्ड में अन्य मोबाइल नंबर और कोटक महिंद्रा बैंक की दिल्ली स्थित शाखा का बैंक खाता दर्ज है. अंकित ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में संबंधित कंपनी के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ कुछ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी आशंका है.
धोखाधड़ी का मामला है: शिकायतकर्ता ने बताया कि इस संबंध में पहले अलवर पुलिस अधीक्षक, अरावली विहार थाना और अन्य संबंधित विभागों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया. न्यायालय के निर्देश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.