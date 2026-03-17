अलवर के युवक ने खोली साइबर ठगी के अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट की पोल, म्यांमार के हाईटेक कॉल सेंटरों में ऐसे होता है 'खेल'
अमन ने खुलासा किया कि कैसे उन्हें वहां जबरन साइबर ठगी में धकेला गया था.
Published : March 17, 2026 at 12:48 PM IST
अलवर : बेरोजगारी के इस दौर में सुनहरे भविष्य का सपना देखना कई बार कितना भारी पड़ सकता है, इसका जीता-जागता उदाहरण राजस्थान के अलवर का रहने वाला अमन है. अमन उन खुशनसीब युवाओं में से एक है, जो म्यांमार के 'साइबर स्लेवरी' (साइबर गुलामी) के चंगुल से सुरक्षित वापस लौट आया है. भारत लौटकर अमन ने जो आपबीती सुनाई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है. यह कहानी केवल एक युवक की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों भारतीयों की है जिन्हें अच्छी तनख्वाह और विदेश में नौकरी का झांसा देकर अपराध के दलदल में झोंक दिया जाता है.
दलालों का जाल और 'कॉन्ट्रैक्ट' का डर : अमन ने बताया कि उसकी यह खौफनाक यात्रा 5 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी. अलवर के दाउदपुर निवासी अमन को एजेंटों ने म्यांमार में मोटी सैलरी वाली नौकरी का लालच दिया था. म्यांमार पहुंचते ही अगले दिन उसे एक ऐसी कंपनी में ले जाया गया, जहां काम शुरू करने से पहले ही उससे एक साल के 'कांट्रैक्ट' पर जबरन हस्ताक्षर कराए गए और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया. अमन के मुताबिक, वहां उसे बताया गया कि उसे कोई वैध नौकरी नहीं, बल्कि 'स्कैमिंग' (Online Fraud) करनी होगी. उसका मुख्य काम अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाना और उनसे ठगी करना था.
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अमन ने बताया कि म्यांमार से हाल ही करीब 270 भारतीय युवा भारत लौटे हैं, इनमें 20 से ज्यादा राजस्थान के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों म्यांमार में आर्मी ने आपरेशन चलाकर उन्हें अपराध के दलदल से मुक्त कराया. बाद में भारतीय दूतावास से सम्पर्क कर सुरक्षित भारत लौटे हैं. उन्होंने बताया कि विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूल युवाओं को अपराध के दलदल में धकेलने का काम कई दलाल कर रहे हैं. ऐसे दलाल युवाओं को विदेशों में अच्छी नौकरी एवं मोटी तनख्वाह का झांसा देकर युवाओं से मोटी राशि वसूलते हैं और बाद में उन्हें विदेशों में ले जाकर आनलाइन ठगी के सक्रिय कॉल सेंटरों एवं अपराध करने वालों के हाथ में सौंप देते हैं.
म्यांमार में ऐसे देते थे ठगी को अंजाम : अमन ने बताया कि म्यांमार में सोशल मीडिया एप पर युवतियों की आईडी बनाकर भारतीय नागरिकों को ट्रेडिंग एप पर निवेश करने के लिए तैयार किया जाता था. जैसे ही लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस यूएसडीटी के माध्यम से निवेश करते, उसके कुछ देर बाद ही अपराधियों का सरगना यूएसडीटी को निकाल कर लोगों के साथ साइबर ठगी करते थे. उन्होंने बताया कि म्यांमार में आनलाइन ठगी के काम में भारत ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों के युवाओं को लगाया हुआ है. इन युवाओं को साइबर ठगी करने के लिए टास्क दिए जाते थे. अमन ने बताया कि वहां नौकरी की तलाश में कई युवा आए और वे आनलाइन ठगी के दलदल में फंस गए.
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एंबेसी से मांगी मदद, आर्मी की रेड में निकले बाहर : अमन ने बताया कि गत 21 जनवरी को म्यांमार में साइबर ठगी के ठिकानों पर आर्मी की रेड पड़ी. इसमें मौके से साइबर अपराध के सरगना बच निकले और आर्मी ने युवाओं को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराया. उन्होंने बताया कि आर्मी की रेड में करीब 270 भारतीयों को मुक्त कराया गया. इसके बाद मुक्त हुए भारतीयों ने एंबेसी से सम्पर्क कर भारत लौटने की गुहार की. इस पर एंबेसी ने मदद कर उन्हें भारत लौटने में मदद की. उन्होंने बताया कि मुक्त हुए सभी 270 भारतीय अपने देश लौट चुके हैं, इनमें 20 से ज्यादा राजस्थान के रहने वाले हैं.
हाईटेक कॉल सेंटर से करते हैं आनलाइन ठगी : अमन ने बताया कि म्यांमार में हाईटेक कॉल सेंटर संचालित किए जाते हैं, वहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों के युवाओं से आनलाइन ठगी करवाई जाती है. इन हाइटेक कॉल सेंटर पर भारतीय सहित अन्य देशों के युवाओं को जबरन आनलाइन ठगी के कार्य में लगाया जाता है. वहीं कॉल सेंटर संचालित करने वाले लोग वहां कार्य करने वालों पर नजर रखते हैं. उन्होंने बताया कि म्यांमार में कॉल सेंटर संचालित करने वाले अपराधियों की ओर से वहां कार्य करने वाले युवाओं को टारगेट पूरा नहीं करने पर सजा दी जाती है और लक्ष्य पूरा करने वालों को इनाम और पार्टी दी जाती है.
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