अलवर: नलदेश्वर धाम में नहाने गए युवक की डूबने से मौत, 25 दोस्तों के साथ गया था
कुछ वर्षों पहले अनिल की शादी हुई थी और उसके 3 छोटे बच्चे हैं. घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया.
Published : August 6, 2026 at 8:16 PM IST
अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नलदेश्वर धाम में हादसे में एक युवक की मौत हो गई. घटना उस समय हुई, जब युवक कुंड में गहरे पानी में नहाने के लिए पहुंचा और डूब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है.
अकबरपुर थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि मृतक की पहचान अनिल जाटव (27), निवासी देसूला, अलवर के रूप में हुई है. गुरुवार को अच्छी बारिश हुई थी. मौसम सुहावना था. इस कारण अनिल अपने 25 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने नलदेश्वर धाम गया था.
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मृतक के परिजन संजय ने बताया कि अनिल सेनेट्ररी फिटिंग का कार्य करता था. बारिश के दौरान गुरुवार को वह दोस्तों के साथ नलदेश्वर धाम गया था. झरने के नीचे बने कुंड में नहाते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने अनिल को बचाने की कोशिश की. लोग अनिल को पानी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया. संजय ने बताया कि कुछ वर्षों पहले अनिल की शादी हुई थी और उसके 3 छोटे बच्चे हैं. घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.