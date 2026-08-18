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बचपन से था क्राफ्ट का शौक, जिम्मेदारियों के बाद फिर से अपनी कला को पंख लगा रही हैं अलवर की ज्योति सचदेवा

ज्योति सचदेवा की बनाई कृतियां ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. यह बात अलवर शहर निवासी ज्योति सचदेवा पर सटीक बैठती है. परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वह अपने बचपन के शौक को करियर में बदल रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं. ज्योति को बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था. शादी से पहले वह कई खूबसूरत चीजें बनाती थीं, जिन्हें लोग पसंद भी करते थे, लेकिन शादी के बाद परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने अपने शौक को पीछे रख दिया. फिर भी जब समय मिलता, वह कुछ न कुछ बनाती रहतीं. ज्योति ने बताया कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें लगा कि अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है. वह लगातार नई चीजों पर रिसर्च करने लगीं और सोचने लगीं कि किस डिजाइन को नया रूप दिया जा सकता है. परिवार भी अब उनके इस सफर में साथ दे रहा था. 2021 में कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में ज्योति ने फिर से क्राफ्ट की ओर रुख किया. घर में रहते हुए उन्होंने कई नई चीजें बनाईं. जब पाबंदियां हटीं तो वह अलवर और आसपास लगने वाले एग्जीबिशन में अपने उत्पाद लेकर जाने लगीं. वहां उनके हुनर को लोगों ने सराहा और अच्छा रिस्पांस मिला. इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली. ज्योति सचदेवा. (ETV Bharat Alwar)