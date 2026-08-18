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बचपन से था क्राफ्ट का शौक, जिम्मेदारियों के बाद फिर से अपनी कला को पंख लगा रही हैं अलवर की ज्योति सचदेवा

कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में ज्योति ने फिर से क्राफ्ट की ओर रुख किया. घर में रहते हुए उन्होंने कई नई चीजें बनाईं.

Craft Passion In Alwar Woman
ज्योति सचदेवा की बनाई कृतियां (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 2:38 PM IST

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अलवर: सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती. यह बात अलवर शहर निवासी ज्योति सचदेवा पर सटीक बैठती है. परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वह अपने बचपन के शौक को करियर में बदल रही हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं. ज्योति को बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक था. शादी से पहले वह कई खूबसूरत चीजें बनाती थीं, जिन्हें लोग पसंद भी करते थे, लेकिन शादी के बाद परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने अपने शौक को पीछे रख दिया. फिर भी जब समय मिलता, वह कुछ न कुछ बनाती रहतीं.

ज्योति ने बताया कि बच्चों की शादी के बाद उन्हें लगा कि अब अपने सपनों को पंख देने का समय आ गया है. वह लगातार नई चीजों पर रिसर्च करने लगीं और सोचने लगीं कि किस डिजाइन को नया रूप दिया जा सकता है. परिवार भी अब उनके इस सफर में साथ दे रहा था. 2021 में कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में ज्योति ने फिर से क्राफ्ट की ओर रुख किया. घर में रहते हुए उन्होंने कई नई चीजें बनाईं. जब पाबंदियां हटीं तो वह अलवर और आसपास लगने वाले एग्जीबिशन में अपने उत्पाद लेकर जाने लगीं. वहां उनके हुनर को लोगों ने सराहा और अच्छा रिस्पांस मिला. इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली.

ज्योति सचदेवा. (ETV Bharat Alwar)

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स्केच से शुरू, अब बनाती हैं कई तरह के उत्पाद: ज्योति ने अपनी शुरुआत स्केच से की. लॉकडाउन में उन्होंने सैकड़ों स्केच बनाए, जिन्हें लोगों ने हाथों-हाथ खरीदा. आज वह स्केच के साथ-साथ मिरर वर्क, की-होल्डर, की-रिंग, जूट बैग, पेपर और हैंडमेड एनवेलप जैसे कई उत्पाद बनाती हैं. सारा सामान हाथ से तैयार किया जाता है. किसी मशीन का उपयोग नहीं होता. ज्योति बताती हैं कि एक स्केच को बनाने में 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक लग जाते हैं. उनके एनवेलप और स्केच की काफी डिमांड है. उत्पादों की कीमत 25 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपए से अधिक तक है.

Craft Passion In Alwar Woman
ज्योति सचदेवा की बनाई कलाकृतियां (ETV Bharat Alwar)

महिलाओं को भी मिलना चाहिए मौका: सचदेवा का कहना था कि आज महिलाओं को भी आगे बढ़ने का हक है. हर महिला के पास कोई न कोई हुनर होता है, बस उसे तराशने की जरूरत है. वह खुद घर से काम कर रही हैं. उनका मानना है कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कामों से महिलाएं अपना प्लेटफार्म बना सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं.

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