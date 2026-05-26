महिला ने ब्लेड से पेट पर लगाए कट, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, दो बार हो चुका तलाक
महिला ने ब्लेड से पेट पर लगाए कट. लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल में कराया भर्ती और फिर हो गई मौत...
Published : May 26, 2026 at 1:10 PM IST|
Updated : May 26, 2026 at 1:26 PM IST
अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार देर रात को एक महिला ने मानसिक तनाव के चलते अपने पेट पर धारदार चीज से कट लगा लिए, जिससे वह लहूलुहान हो गई. घटना की सूचना मिलने पर परिजन उसे अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया.
अखेपुरा थाना प्रभारी महेश तिवारी ने बताया कि देर रात सूचना मिली कि एक महिला ने पेट पर कट लगा लिए, जिससे उसकी अलवर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. उन्होंने बताया कि देर रात शव को अलवर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका की पहचान सीमा (35) के रूप में हुई है.
उन्होंने बताया कि मंगलवार को परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया. वहीं, महिला के परिजन दिनेश ने बताया कि सोमवार देर रात सीमा ने अपने पेट पर धारदार चीज से हमला कर खुद को घायल कर लिया. इस पर महिला को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया.
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दिनेश ने बताया कि गंभीर चोट लगने से उपचार के दौरान सीमा की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि सीमा की दो शादियां हुई थीं, दोनों से ही सीमा का तलाक हो गया था. जिसके चलते वह मानसिक तनाव में थी. संभवत: इसी तनाव के चलते उसने खुद को घायल करने की कोशिश की. वहीं, घटना के बाद परिवार के लोग अलवर जिला अस्पताल पहुंचे उसके बाद मोर्चरी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई. पुलिस के अनुसार पीड़ितों से शिकायत मिलने पर अनुसंधान किया जाएगा.