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बुलेट से पटाखे फोड़ने पर पुलिस ने टोका तो भड़की भीड़, गोविंदगढ़ थाने पर पथराव, SHO समेत कई पुलिसकर्मी घायल

गोविंदगढ़ थाना ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बीती रात उस समय युद्ध जैसे हालात बन गए, जब उत्पात मचा रहे युवकों पर कार्रवाई करना पुलिस को भारी पड़ गया. बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ने और स्टंट करने से रोकने पर नाराज लोगों ने थाने को घेर लिया और जबरदस्त पथराव कर दिया. इस हमले में गोविंदगढ़ थाना अधिकारी (SHO) धर्म सिंह के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर अलवर जिले के कई थानों की पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि देर रात गोविंदगढ़ थाने पर लोगों ने पथराव किया था. इस घटना में थाना अधिकारी धर्म सिंह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उस पर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. देर रात दो युवक थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में बाइक पर स्टंट कर तेज आवाज में पटाखे फोड़ रहे थे. इससे परेशान होकर लोगों ने थाने पर सूचना दी जिसके बाद थाने में तैनात एएसआई ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक समझाइश के दौरान पुलिस से उलझ गए. जिसके बाद पुलिस ने युवकों की बाइक को जप्त कर थाने पहुंचाया. एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)