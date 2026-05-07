बुलेट से पटाखे फोड़ने पर पुलिस ने टोका तो भड़की भीड़, गोविंदगढ़ थाने पर पथराव, SHO समेत कई पुलिसकर्मी घायल
अलवर के गोविंदगढ़ में बुलेट से पटाखे फोड़ने पर बाइक जब्त करने से नाराज भीड़ ने थाने पर पथराव किया.
Published : May 7, 2026 at 2:34 PM IST
अलवर: जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बीती रात उस समय युद्ध जैसे हालात बन गए, जब उत्पात मचा रहे युवकों पर कार्रवाई करना पुलिस को भारी पड़ गया. बुलेट बाइक से पटाखे फोड़ने और स्टंट करने से रोकने पर नाराज लोगों ने थाने को घेर लिया और जबरदस्त पथराव कर दिया. इस हमले में गोविंदगढ़ थाना अधिकारी (SHO) धर्म सिंह के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं, वहीं कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घटना की सूचना पर अलवर जिले के कई थानों की पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि देर रात गोविंदगढ़ थाने पर लोगों ने पथराव किया था. इस घटना में थाना अधिकारी धर्म सिंह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उस पर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. देर रात दो युवक थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में बाइक पर स्टंट कर तेज आवाज में पटाखे फोड़ रहे थे. इससे परेशान होकर लोगों ने थाने पर सूचना दी जिसके बाद थाने में तैनात एएसआई ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक समझाइश के दौरान पुलिस से उलझ गए. जिसके बाद पुलिस ने युवकों की बाइक को जप्त कर थाने पहुंचाया.
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100 लोग पहुंचे और किया पथराव : युवकों की बाइक पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के 100 से ज्यादा लोग आक्रोशित होकर गोविंदगढ़ थाने पहुंचे और पथराव शुरू कर दिया. आक्रोशित लोगों ने लाठी- डंडों से पुलिस पर हमला किया. इस घटना में थाने में खड़े पुलिस के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.
थाना अधिकारी के चेहरे पर आई चोट : आक्रोशित लोगों की ओर से थाने पर पथराव करने के दौरान थाना अधिकारी धर्म सिंह के चेहरे पर चोट लगी. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने इलाज उनके चेहरे पर 8 टांके लगाए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाने पर पथराव के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है. घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी कैलाश जिंदल भी थाना अधिकारी से मिलने अस्पताल पहुंचे. देर रात गोविंदगढ़ थाने में हुए पथराव की सूचना मिलते ही जिले के पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर एक दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस गोविंदगढ़ इलाके में पहुंची और तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जुट गई.