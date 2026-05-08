गोविंदगढ़ थाने पर पथराव करने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, अन्य की तलाश जारी
पुलिस अन्य आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से कर रही पहचान...
Published : May 8, 2026 at 5:40 PM IST
अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाने में बुधवार रात को हुए पथराव प्रकरण के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया. जिन्हें न्यायालय ने 21 मई तक जेल भेज दिया. गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर पत्थर फेंकने वाले लोगों की वीडियोग्राफी के माध्यम से पहचान कर रही है. घटना की शुरुआत युवकों को बुलेट बाइक से पटाखा फोड़ने पर रोकटोक व समझाइश करने से हुई थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने भारी भीड़ के साथ थाने पर पहुंच कर पथराव किया था.
सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया कि थाने के एएसआई बालवीर ने 7 मई को प्रकरण दर्ज कराया कि बुधवार देर को क्षेत्र में मोडिफाइड बुलेट बाइक से कुछ युवक पटाखे फोड़ते हुए जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने युवकों को समझाइश की, जिसके बाद भी युवक नहीं माने, तो एएसआई बाइक जप्त कर थाने पर आ गए. इस दौरान कुछ देर बाद भारी भीड़ थाने पर पहुंची और आक्रोशित होकर थाने पर पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में थाना अधिकारी धर्म सिंह व कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, पथराव की घटना में सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.
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सरकारी वकील खटाना ने बताया कि घटना के संबंध में कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर एसटी-एससी न्यायालय में पेश किया. जहां न्यायाधीश अनीता सिंघल द्वारा 21 मई 2026 तक के लिए आरोपियों को जेल भेज दिया है. उन्होंने बताया कि शिकायत में 50 से 60 लोगों का हवाला है, जिसमें से कई लोगों को नामजद किया गया है. वहीं, वीडियोग्राफी के माध्यम से पुलिस अन्य आरोपियों को पहचान कर रही है.