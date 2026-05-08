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गोविंदगढ़ थाने पर पथराव करने वाले 4 आरोपियों को कोर्ट ने भेजा जेल, अन्य की तलाश जारी

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाने में बुधवार रात को हुए पथराव प्रकरण के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया. जिन्हें न्यायालय ने 21 मई तक जेल भेज दिया. गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर पत्थर फेंकने वाले लोगों की वीडियोग्राफी के माध्यम से पहचान कर रही है. घटना की शुरुआत युवकों को बुलेट बाइक से पटाखा फोड़ने पर रोकटोक व समझाइश करने से हुई थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने भारी भीड़ के साथ थाने पर पहुंच कर पथराव किया था.

सरकारी वकील योगेंद्र खटाना ने बताया कि थाने के एएसआई बालवीर ने 7 मई को प्रकरण दर्ज कराया कि बुधवार देर को क्षेत्र में मोडिफाइड बुलेट बाइक से कुछ युवक पटाखे फोड़ते हुए जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने युवकों को समझाइश की, जिसके बाद भी युवक नहीं माने, तो एएसआई बाइक जप्त कर थाने पर आ गए. इस दौरान कुछ देर बाद भारी भीड़ थाने पर पहुंची और आक्रोशित होकर थाने पर पथराव कर दिया. उन्होंने बताया कि इस घटना में थाना अधिकारी धर्म सिंह व कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. वहीं, पथराव की घटना में सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.