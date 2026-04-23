पशु चिकित्सालय में 34 दवाइयों का स्टॉक खत्म, निजी दुकानों के चक्कर लगा रहे लोग
रोजाना अस्पताल में आ रहे 125 से ज्यादा केस. मुफ्त इलाज की जगह जेब पर पड़ रहा असर. यहां जानिए स्थिति...
Published : April 23, 2026 at 9:58 PM IST
अलवर: आम व्यक्ति की जेब पर इलाज का बोझ नहीं पड़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज एवं दवा वितरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में राज्य सरकार का यह दावा खरा नहीं उतर पा रहा है. कारण है कि वर्तमान में अलवर के पशु चिकित्सालय में करीब 34 दवाइयों का स्टॉक खत्म है.
इस कारण पशु चिकित्सालय में पशु-पक्षियों के इलाज के लिए आने वाले लोगों को निजी मेडिकल से दवाइयां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है. हालत यह है कि राजकीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय में दवाइयों का स्टॉक खत्म होने के कारण सर्जिकल आइटम्स से लेकर एंटी रेबीज इंजेक्शन जैसी जरूरी दवाई भी लोगों को नहीं मिल पा रही है. अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में रोजाना औसतन 125 से ज्यादा पशु-पक्षी उपचार के लिए पहुंचते हैं.
पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में रोजाना औसतन 125 से ज्यादा अटेंडेंट अपने पशु पक्षी को इलाज के लिए लेकर आते हैं. उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सालय में रोजाना 15 से ज्यादा एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन फिलहाल एंटी रेबीज वैक्सीन स्टॉक में नहीं होने से अटेंडेंट को अस्पताल के बाहर से निजी मेडिकल से लानी पड़ रही है.
एक माह से एआरवी, 10 दिन से पट्टी खत्म : अलवर जिले के सबसे बड़े पशु अस्पताल राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के हाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां करीब एक माह से ज्यादा समय से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है, जिससे चिकित्साालय में पशु पक्षियों के इलाज के लिए आने वाले लोगों को बाहर से यह वैक्सीन खरीदनी पड़ती है. वहीं, सर्जिकल आइटम्स में ब्लेड, कॉटन व पट्टी भी करीब 15 दिनों से पशु चिकित्सालय के नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोगों को ये आयटम भी महंगे दामों पर निजी मेडिकल से खरीदना पड़ रहा है.
34 से ज्यादा दवाइयों का स्टॉक खत्म, डिमांड भेजी : पशु चिकित्सालय के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान में राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में करीब 34 मेडिसिन, सर्जिकल आइटम व कुछ वैक्सीन का स्टॉक खत्म है. इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन की ओर से करीब 15 दिन पहले डिमांड भिजवा दी गई है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष बदलने के कारण कई बार दवाइयों की खरीद में देरी हो जाती है. उन्होंने बताया कि फिलहाल कई दवाओं के अल्टरनेट उपलब्ध है, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर उपलब्ध दवाइयां नि:शुल्क दी जाती हैं.
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पशुओं का इलाज कराने वाले लोग हो रहे परेशान : राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में डॉग का उपचार कराने आई युवती वंदना ने बताया कि वह अपने डॉग को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए आई, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा पर्ची पर इंजेक्शन लिखने के बाद नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र पर यह इंजेक्शन स्टॉक में नहीं होने की जानकारी मिली.
उन्होंने बताया कि अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से उसे निजी मेडिकल स्टोर पर वैक्सीन के लिए 240 रुपए खर्च करने पड़े. उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में राज्य सरकार की ओर से दवाइयां नि:शुल्क दी जाती है, लेकिन अलवर के पशु चिकित्सालय में इन दवाओं का स्टॉक खत्म होने से नि:शुल्क दवा नहीं मिल सकी. वंदना ने बताया कि लोग अपने पशु पक्षियों को परिवार का सदस्य मानते हैं, जिसके चलते उन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है, लेकिन पशु चिकित्सालय में दवाइयां का स्टॉक खत्म होने से लोगों को निजी मेडिकल स्टोर्स से महंगे दामों में दवाइयां खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा.
वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह अपनी बकरी का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय आए हैं, लेकिन जिला पशु अस्पताल में सिरिंज उपलब्ध नहीं होने के कारण बाहर से 20 रुपए की सिरिंज खरीदनी पड़ी है. उन्होंने बताया कि सिरिंज जैसा जरूरत का सामान पशु चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होना अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है.