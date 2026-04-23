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पशु चिकित्सालय में 34 दवाइयों का स्टॉक खत्म, निजी दुकानों के चक्कर लगा रहे लोग

अलवर का राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: आम व्यक्ति की जेब पर इलाज का बोझ नहीं पड़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज एवं दवा वितरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में राज्य सरकार का यह दावा खरा नहीं उतर पा रहा है. कारण है कि वर्तमान में अलवर के पशु चिकित्सालय में करीब 34 दवाइयों का स्टॉक खत्म है. इस कारण पशु चिकित्सालय में पशु-पक्षियों के इलाज के लिए आने वाले लोगों को निजी मेडिकल से दवाइयां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है. हालत यह है कि राजकीय बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय में दवाइयों का स्टॉक खत्म होने के कारण सर्जिकल आइटम्स से लेकर एंटी रेबीज इंजेक्शन जैसी जरूरी दवाई भी लोगों को नहीं मिल पा रही है. अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में रोजाना औसतन 125 से ज्यादा पशु-पक्षी उपचार के लिए पहुंचते हैं. डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कहा, सुलिए... (ETV Bharat Alwar) पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि अलवर के राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में रोजाना औसतन 125 से ज्यादा अटेंडेंट अपने पशु पक्षी को इलाज के लिए लेकर आते हैं. उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सालय में रोजाना 15 से ज्यादा एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन फिलहाल एंटी रेबीज वैक्सीन स्टॉक में नहीं होने से अटेंडेंट को अस्पताल के बाहर से निजी मेडिकल से लानी पड़ रही है. एक माह से एआरवी, 10 दिन से पट्टी खत्म : अलवर जिले के सबसे बड़े पशु अस्पताल राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के हाल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां करीब एक माह से ज्यादा समय से एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है, जिससे चिकित्साालय में पशु पक्षियों के इलाज के लिए आने वाले लोगों को बाहर से यह वैक्सीन खरीदनी पड़ती है. वहीं, सर्जिकल आइटम्स में ब्लेड, कॉटन व पट्टी भी करीब 15 दिनों से पशु चिकित्सालय के नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र पर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोगों को ये आयटम भी महंगे दामों पर निजी मेडिकल से खरीदना पड़ रहा है.