मां को पेंटिंग करते देख जगा जुनून, अब अलवर की दो बेटियों की कला ने जापान में बिखेरी अपनी चमक
अलवर की जुड़वा बहनों अदिति और अन्यन्या भाभला की पेंटिंग्स को जापान की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के कवर पेज पर जगह मिली है.पीयूष पाठक की रिपोर्ट..
Published : November 22, 2026 at 12:36 PM IST
अलवर : कहते हैं कि मां किसी भी बच्चे की पहली गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है. घर के आंगन से शुरू हुई सीख जब सही मार्गदर्शन और परिवार के भरोसे के साथ आगे बढ़ती है, तो वह सात समंदर पार भी अपनी पहचान बना लेती है. अलवर जिले की दो जुड़वा बहनों, अदिति भाभला और अन्यन्या भाभला ने इस बात को सच कर दिखाया है. अपनी मां को कैनवास पर रंग भरते देख इन दोनों बहनों के मन में पेटिंग के प्रति ऐसा जुनून जगा कि आज उनकी बनाई पेंटिंग्स जापान की प्रतिष्ठित बाल और साहित्यिक पत्रिकाओं के कवर पेज की शोभा बढ़ा रही हैं. महज आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली इन दोनों बहनों की इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल, बल्कि पूरे अलवर जिले और देश का मान बढ़ाया है.
इनमें एक बहन ने अपनी कलाकृति में दादी-नानी से सुनी कहानियों और उनसे जुड़ी यादों को रंगों के जरिए जीवंत किया, वहीं दूसरी ने उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के विरोध में उठी आवाज को अपनी पेंटिंग का विषय बनाया. खास बात यह है कि दोनों बहनें पिछले चार-पांच साल से लगातार पेंटिंग बना रही हैं. स्कूल की पढ़ाई, खेल और दूसरी गतिविधियों के बीच समय निकालकर उन्होंने अपने हुनर को निखारा. अब उनकी इस मेहनत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. दोनों बहनों ने केवल कला क्षेत्र में ही अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि खेल में राष्ट्रीय स्तर पर साख कायम की. एक बहन ने हॉकी में नेशनल स्तर पर ख्याति अर्जित की, वहीं दोनों बहनों को मार्शल आर्ट में खासी रूचि है.
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अदिति ने बताया कि बचपन में दादी और नानी उन्हें कहानियां सुनाया करती थीं. उस पल व उन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कला को कैनवास पर उतारा. उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग को पूरा करने में उन्हें करीब तीन दिन लगे. इस दौरान वह स्कूल, ट्यूशन और दूसरी गतिविधियों के बीच रोजाना दो से तीन घंटे पेटिंग बनाती थी. उन्होंने बताया कि जब पेंटिंग बना रही थीं, तब उनके मन में यह विचार नहीं था कि उनकी कलाकृति किसी दूसरे देश की मैगजीन के कवर पेज तक पहुंचेगी. उनके लिए यह अपनी यादों को चित्र के रूप में सहेजने का प्रयास था. लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पेंटिंग को जापान की बाल मैगजीन में जगह मिली है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अदिति ने बताया कि पेंटिंग को मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिलने के बाद स्कूल में शिक्षकों और दोस्तों ने भी उनकी इस उपलब्धि की सराहना की.
पेड़ों की कटाई का विरोध देखकर बनाया पेटिंग : अन्यन्या भाभला ने बताया कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ती है और उन्हें पेटिंग का शौक है. इसके चलते वे अलग- अलग विषयों को स्केच बनाती हैं. अन्यन्या बताती हैं कि अखबारों और खबरों में पेड़ों के काटे जाने और उन्हें बचाने के लिए लोगों के संघर्ष को देखकर वे काफी प्रभावित हुई थीं. उन्होंने तय किया कि वे अपनी कूची के माध्यम से प्रकृति के इस दर्द और संरक्षण के संदेश को सामने रखेंगी. इस पेंटिंग को तैयार करने में भी उन्हें दो से तीन दिन लगे. अन्यन्या का मानना है कि पेंटिंग बनाते समय वे हर छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान रखती हैं और हमेशा कुछ नया व मौलिक रचने की कोशिश करती हैं. उनकी इसी संवेदनशील सोच का नतीजा रहा कि जापान की प्रसिद्ध बाल साहित्यिक पत्रिका 'हिमावारी' ने उनकी कलाकृति को अपने कवर पेज पर प्रकाशित किया.
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अगस्त में भेजी गई थीं कलाकृतियां : बेटियों की इस शानदार कामयाबी पर पिता हंसराज मीणा बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों बेटियों को बचपन से ही चित्रकला से गहरा लगाव है. वे अपनी हर पेंटिंग को पूरी लगन और मेहनत से तैयार करती हैं. बेटियों की इसी गंभीरता और प्रतिभा को देखते हुए परिवार ने तय किया कि उनकी कलाकृतियों को बड़े मंचों और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक भेजा जाना चाहिए. इसी कड़ी में बीते अगस्त महीने में दोनों बहनों की तैयार की गई पेंटिंग्स को जापान की पत्रिकाओं के लिए भेजा गया था. उन्होंने कहा कि आमतौर पर परिवार में बेटों को आगे बढ़ाने का प्रयास रहता है, लेकिन आज के समय में बेटियां भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है. उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता लगा कि दोनों बेटियों की पेंटिंग्स को जापान की बाल मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
नेशनल स्तर पर खेल चुकी हैं हॉकी, अब मार्शल आर्ट्स में भी रुचि : बेटियों की मां उमा मीणा ने बताया कि दोनों बहनों की प्रतिभा केवल पेंटिंग तक सीमित नहीं है. बल्कि खेल के मैदान में भी वे अपनी पहचान बना चुकी हैं. इनमें से एक नेशनल स्तर तक हॉकी खेल चुकी हैं. वहीं, दूसरी आस्था दा अखाड़ा खेल में राज्य स्तर पर खेल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय की जरुरत को देखते हुए अब उनकी रुचि मार्शल आर्ट्स सीखने में भी है. उन्होंने बताया कि आजकल लड़कियों को पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के साथ आत्मरक्षा के तरीके भी सीखने चाहिए. इसी के चलते दोनों बेटियां पेंटिंग्स के साथ मार्शल आर्टस भी सीख रही हैं.
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बेटियों की रुचि को समझा, परिवार ने हर कदम पर दिया साथ : अदिति और अन्यन्या मां उमा मीणा कहती हैं कि बच्चों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए माता-पिता का उनकी रुचि को समझना सबसे जरूरी है. उनके परिवार ने कभी भी बेटियों पर अपनी पसंद या करियर के फैसले नहीं थोपे. जब भी बेटियों को पेंटिंग के लिए रंगों, ब्रश या कैनवास की जरूरत पड़ी, परिवार ने तुरंत उसे उपलब्ध कराया. इसी तरह जब हॉकी में उनकी रुचि दिखी, तो पिता हंसराज मीणा खुद उन्हें मैदान तक लेकर जाते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे. परिवार के इसी निस्वार्थ सहयोग और भरोसे ने अलवर की इन दो जुड़वा बेटियों को आज अंतरराष्ट्रीय फलक पर चमका दिया है.
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