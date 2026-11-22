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मां को पेंटिंग करते देख जगा जुनून, अब अलवर की दो बेटियों की कला ने जापान में बिखेरी अपनी चमक

अलवर की जुड़वा बहनों का कमाल ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

अलवर : कहते हैं कि मां किसी भी बच्चे की पहली गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है. घर के आंगन से शुरू हुई सीख जब सही मार्गदर्शन और परिवार के भरोसे के साथ आगे बढ़ती है, तो वह सात समंदर पार भी अपनी पहचान बना लेती है. अलवर जिले की दो जुड़वा बहनों, अदिति भाभला और अन्यन्या भाभला ने इस बात को सच कर दिखाया है. अपनी मां को कैनवास पर रंग भरते देख इन दोनों बहनों के मन में पेटिंग के प्रति ऐसा जुनून जगा कि आज उनकी बनाई पेंटिंग्स जापान की प्रतिष्ठित बाल और साहित्यिक पत्रिकाओं के कवर पेज की शोभा बढ़ा रही हैं. महज आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली इन दोनों बहनों की इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार और स्कूल, बल्कि पूरे अलवर जिले और देश का मान बढ़ाया है.