अलवर ट्रिपल मर्डर केस: पुरानी रंजिश में की थी हत्या, एक नामजद सहित 2 संदिग्ध डिटेन
घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कार तेज रफ्तार में बाइक सवार युवकों के पीछे दौड़ रही है.
Published : September 14, 2026 at 10:02 AM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के पास शनिवार देर रात हुए ट्रिपल मर्डर केस में अलवर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी व दो संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं. घटना के बाद से आक्रोशित परिजनों ने रविवार सुबह 8 बजे से करीब 9 घंटे तक अलवर जिला अस्पताल व बिजली घर चौराहे पर धरना दिया. प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और धरना समाप्त किया.
जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अरावली विहार थाने में मृतक के परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि शनिवार को परिवादी के बेटे सहित 3 युवक बाइक पर बैठकर किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते पहले कार से एक्सीडेंट किया. इसके बाद उनकी हत्या कर दी.
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उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन आरपीएस व पांच थाना अधिकारियों के सुपरविजन में 8 टीमें गठित की गईं. इन टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक नामजद आरोपी व दो अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया है. उन्होंने बताया कि घटना में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश के लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं.
शनिवार देर रात हुई थी घटना : परिजनों ने बताया कि शनिवार देर रात तीन दोस्त बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान कार में सवार कुछ युवकों ने उनका पीछा किया और उनकी हत्या कर दी. घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार युवकों के पीछे तेज रफ्तार में कार दौड़ रही है. घटना की सूचना पर देर रात थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
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परिजनों ने दिया 9 घंटे तक धरना: घटना से आक्रोशित परिजन व समाज के लोगों ने रविवार सुबह करीब 8 बजे से अलवर जिला अस्पताल में धरना शुरू किया, जो 9 घंटे तक चला. इस दौरान परिजन व समाज के लोगों ने बिजली घर चौराहे पर भी रोड जाम किया. परिजनों को समझाइश के लिए अलवर पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों की मांगों को मानते हुए 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए.