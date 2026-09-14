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अलवर ट्रिपल मर्डर केस: पुरानी रंजिश में की थी हत्या, एक नामजद सहित 2 संदिग्ध डिटेन

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती नगर के पास शनिवार देर रात हुए ट्रिपल मर्डर केस में अलवर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी व दो संदिग्ध आरोपियों को डिटेन किया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं. घटना के बाद से आक्रोशित परिजनों ने रविवार सुबह 8 बजे से करीब 9 घंटे तक अलवर जिला अस्पताल व बिजली घर चौराहे पर धरना दिया. प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए और धरना समाप्त किया.

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अरावली विहार थाने में मृतक के परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज कराया गया कि शनिवार को परिवादी के बेटे सहित 3 युवक बाइक पर बैठकर किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे. इस दौरान कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते पहले कार से एक्सीडेंट किया. इसके बाद उनकी हत्या कर दी.

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उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन आरपीएस व पांच थाना अधिकारियों के सुपरविजन में 8 टीमें गठित की गईं. इन टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक नामजद आरोपी व दो अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन किया है. उन्होंने बताया कि घटना में लिप्त अन्य आरोपियों की तलाश के लिए भी टीमें दबिश दे रही हैं.