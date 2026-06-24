सावधान ! ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है...

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अलवर रेणी अस्पताल ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत भजेड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन पर बुधवार को ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहे एक युवक का संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर घायल हो गया. घटना की सूचना पर रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए रेणी अस्पताल में भर्ती कराया. रेणी थाना के हेड कांस्टेबल रतन शर्मा ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत भजेड़ा स्टेशन पर एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और युवक को एंबुलेंस के जरिए रेणी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया. उन्होंने बताया कि युवक की पहचान विक्रम राजपूत निवासी नीमच (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है. पढ़ें : ​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: कोटा में यात्रियों ने किया हंगामा, रेलवे से मांगा मुआवजा