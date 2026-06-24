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सावधान ! ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर मोबाइल चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है...

मोबाइल पकड़ने के प्रयास में बिगड़ा युवक का संतुलन. खुजराहो ट्रेन से गिरा. गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिया किया जिला अस्पताल रेफर...

Alwar Hospital
अलवर रेणी अस्पताल (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 24, 2026 at 3:58 PM IST

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अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत भजेड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन पर बुधवार को ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहे एक युवक का संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गया और गंभीर घायल हो गया. घटना की सूचना पर रेणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल अवस्था में युवक को उपचार के लिए रेणी अस्पताल में भर्ती कराया.

रेणी थाना के हेड कांस्टेबल रतन शर्मा ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत भजेड़ा स्टेशन पर एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया. इस सूचना पर मौके पर पहुंचे और युवक को एंबुलेंस के जरिए रेणी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया. उन्होंने बताया कि युवक की पहचान विक्रम राजपूत निवासी नीमच (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है.

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हेड कांस्टेबल शर्मा ने बताया कि गंभीर घायल युवक खुजराहो ट्रेन में अपने भाई और दोस्त के साथ सफर कर रहा था. उन्होंने बताया कि जानकारी में आया कि युवक विक्रम ट्रेन के गेट पर बैठकर यात्रा कर रहा था. इस दौरान वह अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया. उन्होंने बताया कि गंभीर घायल अवस्था में युवक को रेणी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.

मोबाइल बचाने के चक्कर में बिगड़ा संतुलन : हेड कांस्टेबल रतन शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक ट्रेन के गेट पर बैठकर सफर कर रहा था. सफर के दौरान युवक मोबाइल चला रहा था. इस दौरान उसका मोबाइल हाथ से छूट गया. मोबाइल बचाने के प्रयास में युवक अपना संतुलन खो बैठा और चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया.

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