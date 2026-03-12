ETV Bharat / state

अजमेर क्राइम: सोना समझ खरीदी पीतल की माला, कारोबारी को 10 लाख का चूना

अलवर के कारोबारी को अजमेर में ठग ने सोने के मोती बताकर पीतल की मालाएं थमाईं. तीन असली मोती दिखा भरोसा जमाया.

Fraud in name of gold necklace
सिविल लाइन थाना अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 7:11 PM IST

अजमेर: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को सोने के मोती की मालाएं बताकर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. जांच में सामने आया कि ठगों ने कारोबारी को सोने के मोती की मालाएं बताकर कम कीमत में जो मालाएं बेची थीं, वे सब नकली निकलीं. दरअसल, पीड़ित और आरोपी के बीच सौदा अजमेर बस स्टैंड पर हुआ था. ऐसे में अलवर निवासी पीड़ित कारोबारी ने अजमेर के सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि अलवर निवासी लखन सिंह की ओर से अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित लखन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ 8 मार्च को अलवर से जयपुर सामान खरीदने गया था. इस दौरान एक व्यक्ति से उसका परिचय हुआ. उस व्यक्ति ने कुछ चांदी के सिक्के दिखाए. आरोपी ने बताया कि ये सिक्के उन्हें खुदाई के दौरान मिले हैं.

बातचीत के दौरान आरोपी ने लखन का मोबाइल नंबर भी ले लिया. अगले दिन आरोपी ने फोन करके लखन को चांदी के सिक्के और एक सोने की मोती की माला चेक करने बुलाया. इस दौरान आरोपी ने लखन को तीन सोने के मोती सुनार से जंचवाने के लिए दिए. तीनों मोती जांच में सोने के निकले. ऐसे में लखन को आरोपी पर भरोसा हो गया. आरोपी ने लखन को बताया कि उसके पास सोने के मोती की कई मालाएं हैं.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह (ETV Bharat Ajmer)

25 लाख मांगे, 10 लाख में हुआ सौदा तय: पीड़ित लखन ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे सोने की माला कम दाम में बेचने का लालच दिया था. कम कीमत में सोने की मालाएं मिलने के लालच में उसने आरोपी से 10 लाख रुपए में सौदा तय कर लिया, जबकि आरोपी ने 25 लाख रुपए मांगे थे. सौदा तय होने के बाद आरोपी ने लखन को 10 लाख रुपए लेकर 11 मार्च को अजमेर बस स्टैंड पर बुलाया. पीड़ित ने अपनी शिकायत में पुलिस को यह भी बताया कि जब वह अपने दोस्त और पत्नी के साथ अजमेर सामान खरीदने पहुंचा, तब आरोपी ने उसे डेढ़ किलो वजनी सोने के मोती वाली मालाएं थमा दीं.

आरोपी के जाने के बाद जब घर जाकर मालाओं की जांच की तो वे सभी मोती की मालाएं पीतल की निकलीं. थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि पीड़ित की ओर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बस स्टैंड और उसके आसपास की इमारतों पर लगे सीसीटीवी के 11 मार्च के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है.

