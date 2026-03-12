ETV Bharat / state

अजमेर क्राइम: सोना समझ खरीदी पीतल की माला, कारोबारी को 10 लाख का चूना

अजमेर: शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी को सोने के मोती की मालाएं बताकर 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. जांच में सामने आया कि ठगों ने कारोबारी को सोने के मोती की मालाएं बताकर कम कीमत में जो मालाएं बेची थीं, वे सब नकली निकलीं. दरअसल, पीड़ित और आरोपी के बीच सौदा अजमेर बस स्टैंड पर हुआ था. ऐसे में अलवर निवासी पीड़ित कारोबारी ने अजमेर के सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि अलवर निवासी लखन सिंह की ओर से अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित लखन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ 8 मार्च को अलवर से जयपुर सामान खरीदने गया था. इस दौरान एक व्यक्ति से उसका परिचय हुआ. उस व्यक्ति ने कुछ चांदी के सिक्के दिखाए. आरोपी ने बताया कि ये सिक्के उन्हें खुदाई के दौरान मिले हैं.

बातचीत के दौरान आरोपी ने लखन का मोबाइल नंबर भी ले लिया. अगले दिन आरोपी ने फोन करके लखन को चांदी के सिक्के और एक सोने की मोती की माला चेक करने बुलाया. इस दौरान आरोपी ने लखन को तीन सोने के मोती सुनार से जंचवाने के लिए दिए. तीनों मोती जांच में सोने के निकले. ऐसे में लखन को आरोपी पर भरोसा हो गया. आरोपी ने लखन को बताया कि उसके पास सोने के मोती की कई मालाएं हैं.