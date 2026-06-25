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Alwar Crime : अनाज मंडी व्यापारी ने दी जान, घटना से पहले तिजारा सीओ को भेजा था मैसेज

व्यापारी ने अलवर के एक गेस्ट हाउस में की आत्महत्या. सोशल मीडिया पर भी खुदकुशी की डाली थी पोस्ट. जानिए पूरा मामला...

Alwar District Hospital
जिला अस्पताल अलवर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 8:16 PM IST

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अलवर: अनाज मंडी के एक व्यापारी ने गुरुवार को अलवर के एक गेस्ट हाउस में आत्महत्या कर ली. व्यापारी ने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और तिजारा पुलिस सीओ को मैसेज भेजकर महिला समेत कुछ लोगों पर रुपए हड़पने और खुदकुशी करने की बात बताई. मैसेज के बाद पुलिस ने व्यापारी की लोकेशन ट्रैस कराई और पुलिस टीम को भेजा, तब तक व्यापारी ने अपनी जीवनलीला खत्म कर चुका था.

तिजारा पुलिस सीओ शिवराज सिंह ने बताया कि व्यापारी ने उन्हें दोपहर को मैसेज कर बताया कि कुछ लोग उसे रुपयों को लेकर परेशान कर रहे हैं. यह पेशे से खैरथल मंडी का व्यापारी था और उसने मैसेज में मरने की बात कही. इस मैसेज को देखते ही व्यापारी को मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्वीच हो गया. उन्होंने बताया कि मृतक की अंतिम लोकेशन अलवर के एक गेस्ट हाउस की मिली.

इस पर पुलिस की टीम को तिजारा स्थित उसके घर भेजा, लेकिन घर पर व्यापारी नहीं मिला. उन्होंने परिजनों को मैसेज में लिखी बातों को बताया और कहा कि वह आत्महत्या का प्रयास कर सकता है. सीओ ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह तीन-चार दिनों से घर से बाहर था. परिजनों ने बताया कि व्यापारी हरिद्वार आदि धार्मिक स्थलों पर जाता रहता है. उन्होंने बताया कि दोपहर करीब दो बजे व्यापारी का फोन ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन अलवर के रेलवे स्टेशन के पास मिली. इस पर उन्होंने अलवर पुलिस को सूचना देकर गेस्ट हाउस भेजा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पूर्व व्यापारी आत्महत्या कर चुका था.

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उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान राजेश कुमार गुप्ता निवासी तिजारा के रूप में हुई है. पूछताछ में मृतक के पुत्र ने बताया कि व्यापारी का पूर्व में किसी महिला के साथ विवाद चल रहा था. हालांकि, उस मामले में पुलिस एफआर लग चुकी थी. तिजारा सीओ सिंह ने बताया कि मृतक ने सोशल मीडिया पर कई तरह के आरोपों की पोस्ट डाली हुई है. तिजारा सीओ ने बताया कि मैसेज मिलने के बाद उन्होंने व्यापारी को बचाने का प्रयास किया और लोकेशन ट्रैस कर उसके ठहरने के गेस्ट हाउस में पुलिस को भेजा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली. इस कारण व्यापारी को बचाया नहीं जा सका.

मृतक के पड़ोसी महेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतक मंडी में व्यापारी था. गुरुवार को पुलिस की सूचना पर वे अलवर के अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि व्यापारी ने अलवर के एक गेस्ट हाउस में आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि आत्महत्या से पहले मृतक ने तिजारा सीओ को मैसेज किया था. इस पर पुलिस मृतक के घर पहुंची थी. महेन्द्र कुमार ने बताया कि मृतक के एक बेटा व एक बेटी हैं. हालांकि, उनके बिजनेस के नुकसान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.

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