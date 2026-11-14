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Jawaharlal Nehru Jayanti: प्रतिपक्ष नेता जूली बोले-दूरदर्शी सोच से नेहरू ने रखी आत्मनिर्भर भारत की नींव, उन्हें निशाना बनाना ठीक नहीं

कांग्रेस नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच को भारत के विकास का आधार बताया है. जूली ने कहा कि पं. नेहरू ने देश में बड़े चिकित्सा संस्थानों, आईआईटी, आईआईएम, बांधों, औद्योगिक इकाइयों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की नींव रखी. देश की आजादी के बाद पं. नेहरू ने जिस तरह के चिकित्सा संस्थान बनाए, वैसे आज की सरकार एक भी नहीं बना पाई है. उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने के साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए. प्रतिपक्ष नेता जूली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया.