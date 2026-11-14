Jawaharlal Nehru Jayanti: प्रतिपक्ष नेता जूली बोले-दूरदर्शी सोच से नेहरू ने रखी आत्मनिर्भर भारत की नींव, उन्हें निशाना बनाना ठीक नहीं
प्रतिपक्ष नेता जूली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया.
Published : November 14, 2026 at 1:41 PM IST
अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शी सोच को भारत के विकास का आधार बताया है. जूली ने कहा कि पं. नेहरू ने देश में बड़े चिकित्सा संस्थानों, आईआईटी, आईआईएम, बांधों, औद्योगिक इकाइयों और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की नींव रखी. देश की आजादी के बाद पं. नेहरू ने जिस तरह के चिकित्सा संस्थान बनाए, वैसे आज की सरकार एक भी नहीं बना पाई है. उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने के साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए. प्रतिपक्ष नेता जूली ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया.
नेहरू ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की रखी नींव: प्रतिपक्ष नेता जूली ने कहा कि पं. नेहरू ने अपना जीवन देश की आजादी के संघर्ष में लगा दिया. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़कर भाग लिया और देश की आजादी के खातिर कई वर्षों तक जेल में रहे. उन्होंने कहा कि पं. नेहरू भारत व भारतवासियों से प्यार करते थे, इसलिए ही बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं. जूली ने पं. नेहरू के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए कहा कि वे भारत को आजाद कराने के साथ ही उसे आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे. इसके लिए देश में एम्स, आईआईटी, बड़े औद्योगिक संस्थान, बांध, पुल आदि का निर्माण कराया. पं. नेहरू की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज भारत हर क्षेत्र में इतना विकास कर पाया है.उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत के विकास को नई दिशा दी. वहीं भविष्य की आवश्यकता को समझते हुए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की आधारशिला रखी. आजादी के बाद देश में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने देश के विकास के लिए कई बड़े निर्णय किए, जिनका लाभ आज भी भारतवासियों को मिल रहा है.
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पं. नेहरू के योगदान पर सवाल उठाना गलत: नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से पं. नेहरू के भारत के प्रति किए योगदान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्हें अपने राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार निशाना बनाया जाता है, जो कि पूरी तरह गलत है. पं. नेहरू के भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए किए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता. पं. नेहरू का विजन ही था जिसकी राह पर चलकर भारत आज इतना विकास कर पाया है. जूली ने कहा कि पं. नेहरू के देश के प्रति योगदान को राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि देश निर्माण में उनकी भूमिका के तौर पर देखने की जरूरत है.
इतने साल में भी पं. नेहरू की बराबरी नहीं कर पाई भाजपा सरकार: प्रतिपक्ष नेता जूली ने देश की वर्तमान भाजपानीत सरकार पर आरोप लगाया कि ये लोग पं. नेहरू की केवल आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इतने साल में भी यह सरकार एक भी ऐसा मेडिकल संस्थान तैयार नहीं कर पाई, जो कि पं. नेहरू की ओर से बनाए गए चिकित्सा संस्थानों की बराबरी कर सके. नेहरू ने उस दौर में आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान स्थापित कर मजबूत भारत की नींव रखी, जिससे देश को विश्व स्तर पर पहचान मिल सकी. उन्होंने भाजपानीत सरकार को पं. नेहरू के विजन से सीख लेकर देश के विकास के लिए काम करने को कहा. साथ ही देश की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नए संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए.
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