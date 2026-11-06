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Alwar Tiger Marathon 2027 : रणदीप हुड्डा बोले- यह दौड़ ही नहीं अलवर की पहचान, तीसरे संस्करण में दौड़ेंगे 35 हजार धावक

अलवर: बाघों की धरती अलवर अब दौड़ के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुटी है. आगामी 7 फरवरी को होने वाली तीसरी अलवर टाइगर मैराथन में 35 हजार से अधिक धावक दौड़ते दिखाई देंगे. इस बार मैराथन अलवर शहर के अंदर होकर गुजरेगी, जिसके कारण पहली बार शहरवासी भी इस बड़े आयोजन का साक्षी बनेंगे.

अलवर टाइगर मैराथन-2027 के तीसरे संस्करण का शुक्रवार को ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी परिसर में औपचारिक आगाज हुआ. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने आयोजन का शुभारंभ किया. इस बार मैराथन के जरिए फिटनेस व बाघ संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और अलवर की ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा.

7 फरवरी को शहर के भीतर से गुजरेगा मैराथन का रूट : टाइगर मैराथन के संयोजक अरुण जैन ने बताया कि इस बार मैराथन की खास बात इसका बदला रूट होगा. पहले के संस्करणों में शहर के बाहरी हिस्सों पर अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन तीसरे संस्करण में धावक अलवर शहर के अंदर से गुजरेंगे. इससे शहर के अलग-अलग इलाकों के लोगों को आयोजन से जुड़ने का अवसर मिलेगा. ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा ने भी शहरवासियों से अपने घरों की छतों और सड़कों के किनारे खड़े होकर धावकों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है.

ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा ने बताया कि अलवर टाइगर मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि यह अलवर की पहचान है. अलवर को पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस उद्देश्य से शुक्रवार को ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी परिसर में मैराथन के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया.

कार्यक्रम में मैराथन के आधिकारिक शुभंकर सरिस्का वीर का लोकार्पण किया गया. साथ ही आधिकारिक टी-शर्ट का अनावरण और राजस्थान पर्यटन विभाग एवं वी-शक्ति ट्रस्ट के बीच आयोजन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

संयोजक जैन ने बताया कि अलवर टाइगर मैराथन का हर संस्करण पिछले संस्करण से बड़ा होता जा रहा है. पहले संस्करण में सात हजार से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया था, जबकि दूसरे संस्करण में यह संख्या करीब 20 हजार तक पहुंच गई. अब तीसरे संस्करण में 35 हजार से अधिक धावकों को जोड़ने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि मैराथन में चार श्रेणियों में प्रतिभागी दौड़ेंगे, इनमें 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में लंबी दूरी के अनुभवी और फिटनेस प्रेमी धावक, 10 किलोमीटर रन में नियमित दौड़ने वाले प्रतिभागी, 5 किलोमीटर शक्ति रन में युवाओं और आम नागरिक एवं 2 किलोमीटर पैरा रन में दिव्यांग प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे.

उन्होंने बताया कि मैराथन आयोजन के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया गया है. सेना, पुलिस, वन विभाग, स्कूल-कॉलेज, खेल संघों और विभिन्न रनिंग समूहों को भी मैराथन से जोड़ने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि अलवर टाइगर मैराथन में पेशेवर धावकों के साथ आम नागरिकों, विद्यार्थियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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सरिस्का वीर देगा बाघ और जंगल बचाने का संदेश : केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने इस मौके पर बताया कि मैराथन के दौरान आधिकारिक शुभंकर सरिस्का वीर का लोकार्पण भी किया गया. यह शुभंकर केवल आयोजन की पहचान नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों और युवाओं तक बाघ संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण बचाने का संदेश पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि मैराथन का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूक करने के साथ सरिस्का के बाघों और वन संपदा के संरक्षण से जोड़ना है. इस मैराथन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किा जाएगा कि जंगल और वन्यजीवों का संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह समाज की सामूहिक भागीदारी से ही संभव है.

पर्यटन और खेलों को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान : केन्द्रीय मंत्री यादव ने बताया कि अलवर में टाइगर मैराथन के पिछले दो संस्करणों में प्रतिभागियों की संख्या में हुई बढ़ोतरी ने आयोजन को नई पहचान दी है. तीसरे संस्करण में 35 हजार से अधिक धावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि अलवर के पास सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों की बड़ी विरासत है. मैराथन के माध्यम से इन ऐतिहासिक विरासत की पहचान को खेलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.