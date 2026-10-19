अलवर में 6 से 8 फरवरी तक टाइगर फेस्टिवल, वन मंत्री संजय शर्मा ने किया वेबसाइट लॉन्च
अलवर टाइगर मैराथन के अवसर पर आगामी 6 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल तथा 7 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन किया जाएगा.
Published : October 19, 2026 at 1:04 PM IST
अलवर: वन विभाग की ओर से आगामी 6 से 8 फरवरी तक अलवर में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की तर्ज पर अलवर टाइगर फेस्टिवल मनाया जाएगा. वहीं, 6 और 7 फरवरी को वन मेले का आयोजन किया जाएगा. आगामी 6 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल तथा 7 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन होगी. प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर टाइगर मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण कर वन विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले आयोजनों की घोषणा की.
वन मंत्री शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2027 को अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन होगा. इसके लिए टाइगर मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें अधिक से अधिक युवा भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें. उन्होंने अलवर टाइगर मैराथन के अवसर पर राजस्थान वन विभाग की ओर से 6 फरवरी 2027 को अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करने की घोषणा कर कहा कि वन विभाग की ओर से पहली बार जयपुर टाइगर फेस्टिवल की तर्ज पर 6 से 8 फरवरी तक अलवर टाइगर फेस्टिवल मनाया जाएगा तथा 6 और 7 फरवरी को वन मेले का आयोजन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि गत वर्ष आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन में 22 हजार से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिससे अलवर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकी. उन्होंने आमजन से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की.
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वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में अलवर के चहुंमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि अलवर संसदीय क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया कराने एवं उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को मजबूती के उद्देश्य से जिले के चहुंमुखी विकास के साथ 100 से अधिक ई-लाइब्रेरी की स्थापना कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सौगात दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल मंच मुहैया कराने एवं उनको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव की शुरुआत की.
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स्वच्छता सभी की जिममेदारी: नगर निगम महापौर सुमनलता अग्रवाल ने कहा कि खेलों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती मिल सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय वन मंत्री यादव की प्रेरणा से आयोजित अलवर टाइगर मैराथन खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा दिखाने का जरिया बना है. उन्होंने कहा कि गत वर्ष आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की अलवर टाइगर मैराथन की बदौलत ही अलवर विश्व पटल पर उभर कर आया, अब सबकी जिम्मेदारी शहर की स्वच्छता को सुदृढ़ कर स्वच्छता में भी अलवर को शीर्ष पर लेकर जाने की है.