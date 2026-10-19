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अलवर में 6 से 8 फरवरी तक टाइगर फेस्टिवल, वन मंत्री संजय शर्मा ने किया वेबसाइट लॉन्च

टाइगर मैराथन कार्यक्रम में वन मंत्री ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: वन विभाग की ओर से आगामी 6 से 8 फरवरी तक अलवर में जयपुर टाइगर फेस्टिवल की तर्ज पर अलवर टाइगर फेस्टिवल मनाया जाएगा. वहीं, 6 और 7 फरवरी को वन मेले का आयोजन किया जाएगा. आगामी 6 फरवरी को अलवर बर्ड फेस्टिवल तथा 7 फरवरी को अलवर टाइगर मैराथन होगी. प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर टाइगर मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण कर वन विभाग की ओर से आयोजित किए जाने वाले आयोजनों की घोषणा की.

वन मंत्री शर्मा ने कहा कि 7 फरवरी 2027 को अलवर टाइगर मैराथन का आयोजन होगा. इसके लिए टाइगर मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसमें अधिक से अधिक युवा भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें. उन्होंने अलवर टाइगर मैराथन के अवसर पर राजस्थान वन विभाग की ओर से 6 फरवरी 2027 को अलवर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करने की घोषणा कर कहा कि वन विभाग की ओर से पहली बार जयपुर टाइगर फेस्टिवल की तर्ज पर 6 से 8 फरवरी तक अलवर टाइगर फेस्टिवल मनाया जाएगा तथा 6 और 7 फरवरी को वन मेले का आयोजन किया जाएगा.