15 साल पुराने हत्याकांड में अदालत ने 29 दोषियों को सुनाई सजा, 14 को मिली उम्रकैद

दोषियों को जेल ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले की एसटी-एससी विशेष न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2010 के खेरली थाना क्षेत्र के घाटा भंवर गांव में खेत व रास्ते के विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने एक पक्ष के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास जबकि दूसरे पक्ष के 15 लोगों को विभिन्न धाराओं में दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई. रास्ते को लेकर हुआ था विवाद: विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि घटना 16 सितंबर 2010 की है, जब घाटा भंवर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था. एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके रास्ते को जोत दिया और पंचायत से लगवाए गए पत्थर उखाड़ दिए. इसी बात को लेकर मारपीट हुई, जिसमें रामस्वरूप नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना (ETV Bharat Alwar)