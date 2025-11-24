ETV Bharat / state

15 साल पुराने हत्याकांड में अदालत ने 29 दोषियों को सुनाई सजा, 14 को मिली उम्रकैद

अलवर की एसटी-एससी अदालत ने रास्ते को लेकर हुई हत्या में 14 लोगों को उम्रकैद और 15 को 2-2 साल की सजा सुनाई.

14 लोगों को उम्रकैद
दोषियों को जेल ले जाती पुलिस (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
अलवर: जिले की एसटी-एससी विशेष न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2010 के खेरली थाना क्षेत्र के घाटा भंवर गांव में खेत व रास्ते के विवाद में हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने एक पक्ष के 14 आरोपियों को आजीवन कारावास जबकि दूसरे पक्ष के 15 लोगों को विभिन्न धाराओं में दो-दो साल की कैद की सजा सुनाई.

रास्ते को लेकर हुआ था विवाद: विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि घटना 16 सितंबर 2010 की है, जब घाटा भंवर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था. एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके रास्ते को जोत दिया और पंचायत से लगवाए गए पत्थर उखाड़ दिए. इसी बात को लेकर मारपीट हुई, जिसमें रामस्वरूप नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना (ETV Bharat Alwar)

सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत: योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि इस मामले में खेरली थाने में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने हत्या के मुख्य मामले में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई और एक आरोपी फरार है. अदालत में अभियोजन की ओर से 31 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए.

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि न्यायाधीश ने लंबी बहस के बाद मुख्य मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, क्रॉस केस में दूसरे पक्ष के 15 लोगों को दो-दो वर्ष कारावास की सजा दी गई. अदालत ने आरोपियों से वसूले जाने वाले जुर्माने में से डेढ़ लाख रुपए मृतक रामस्वरूप के परिजनों को राहत राशि के रूप में देने के आदेश भी दिए.

