अलवर के शकील ने चीन में लहराया तिरंगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक
अलवर के शकील ने चीन में आयोजित अंडर-23 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 800 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है.
Published : July 11, 2026 at 7:15 AM IST
अलवर : जिले के होनहार एथलीट शकील ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है. चीन के ओरदोस शहर में आयोजित अंडर-23 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शकील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में भारत की झोली में ब्रॉन्ज (कांस्य) मेडल डाला है. शुक्रवार को जैसे ही चीन से शकील की इस ऐतिहासिक कामयाबी की खबर आई, अलवर समेत पूरे प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया. इससे पहले भी उन्होंने चीन में ही आयोजित हुई अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था.
अलवर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव धारा यादव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि अलवर के एक बेहद छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शकील ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पर दुनिया के दिग्गज धावकों को कड़ी टक्कर दी. शकील ने 800 मीटर की रेस को महज 1 मिनट 48.78 सेकंड में पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए कांस्य पदक जीता. धारा यादव ने बताया कि शकील का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरा बड़ा पदक है. इससे पहले उन्होंने चीन में ही आयोजित हुई अंडर-18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी देश के लिए कांस्य पदक जीता था.
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मिट्टी के ट्रैक से अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर : धारा यादव ने बताया कि शकील ने अलवर से अपने खेल करियर की शुरुआत की, मिट्टी के ट्रैक से तैयारी कर वह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा और खेलों में अलवर व भारत का मान बढ़ाया. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले शकील ने भोपाल में अपनी प्रैक्टिस की और लगातार मेहनत करते हुए यह सफलता हासिल की. धारा यादव ने बताया कि शकील एक बेहद अनुशासित और समर्पित खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपनी पुरानी जीतों और पदकों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हर बार नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरे. पिछली सफलता के बाद उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और ट्रेनिंग को और अधिक पुख्ता किया. यही वजह है कि वे लगातार अपनी टाइमिंग में सुधार करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं.
प्रेरणा से शुरू हुआ था खेल का सफर : अलवर जिला एथलेटिक संघ के सचिव धारा यादव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का लोहा मनवा रहे शकील ने अपने खेल करियर की शुरुआत अपने ही क्षेत्र के एक एथलीट को तैयारी करते हुए देखने के बाद की. उन्होंने बताया कि शकील ने भी अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पूर्व कोच सबल प्रताप सिंह की देखरेख में तैयारी की है. इसके बाद वह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बना रहा है.