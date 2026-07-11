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​अलवर के शकील ने चीन में लहराया तिरंगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक

शकील ने 800 मीटर रेस में देश को दिलाया कांस्य ( फोटो सोर्स= जिला एथलेटिक संघ अलवर )

अलवर : जिले के होनहार एथलीट शकील ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है. चीन के ओरदोस शहर में आयोजित अंडर-23 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शकील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में भारत की झोली में ब्रॉन्ज (कांस्य) मेडल डाला है. शुक्रवार को जैसे ही चीन से शकील की इस ऐतिहासिक कामयाबी की खबर आई, अलवर समेत पूरे प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया. इससे पहले भी उन्होंने चीन में ही आयोजित हुई अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था. ​अलवर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव धारा यादव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि अलवर के एक बेहद छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शकील ने अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पर दुनिया के दिग्गज धावकों को कड़ी टक्कर दी. शकील ने 800 मीटर की रेस को महज 1 मिनट 48.78 सेकंड में पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया और देश के लिए कांस्य पदक जीता. धारा यादव ने बताया कि शकील का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दूसरा बड़ा पदक है. इससे पहले उन्होंने चीन में ही आयोजित हुई अंडर-18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी देश के लिए कांस्य पदक जीता था. इसे भी पढ़ें: राजस्थान के महावीर और हरिराम करेंगे चीन में कमाल, भारत का मान बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार - Asian University Games 2024