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अलवर: तीन कमरों में चल रहीं 8 कक्षाएं, जर्जर छत के नीचे भविष्य गढ़ने को मजबूर नौनिहाल

खोहरा मोहल्ले में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संसाधनों और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है.

तीन कमरों में चलने को मजबूर उच्च प्राथमिक विद्यालय
तीन कमरों में चलने को मजबूर उच्च प्राथमिक विद्यालय (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 10:36 AM IST

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अलवर : राजस्थान सरकार एक ओर सरकारी स्कूलों को 'हाइटेक' बनाने और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय अलवर के खोहरा मोहल्ले से आई तस्वीरें इन दावों की कड़वी सच्चाई बयां कर रही हैं. यहां चार दशकों से संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

एक कमरे में पांच कक्षाएं : वैसे तो इस स्कूल में 59 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन कक्षा कक्षों की कमी के चलते यहां एक से 8 वीं तक के बच्चों को तीन कमरों में बिठाकर ही पढ़ाना पढ़ रहा है. इनमें भी कक्षा एक से 5 वीं के बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर सामूहिक रूप से पढ़ाने की मजबूरी है. वहीं कक्षा 6 व 7 को एक कमरे तथा वहीं कक्षा 8 वीं के बच्चों एक कमरे में अलग से पढ़ाया जाता है. इतना ही नहीं विद्यालय में बच्चों को पीने के ​लिए पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी यहां कार्यरत शिक्षकों को स्वयं या भामाशाह के स्तर पर जुटानी पड़ रही है. शहर के बीचों बीच संचालित इस उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार के प्रति सरकारी प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं.

शिक्षक भामाशाह के सहयोग से करा रहे कार्य (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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जर्जर बंद कमरे
जर्जर बंद कमरे (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजेश मुखीजा ने बताया कि शहर के बीचों बीच स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोहरा काफी पुराना स्कूल है. वर्तमान में इस स्कूल में कक्षा कक्षों की कमी है. इस स्कूल में 8 वीं तक कक्षाएं संचालित हो रही है ओर अभी इस विद्यालय में करीब 60 बच्चे नामांकित है. उन्होंने बताया कि जानकारी में आया है कि खोहरा उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो कमरों की छत बारिश में दिनों में टपकती है. बारिश के पानी के चलते विद्यालय में कोई हादसा न हो, इसके लिए उन दोनों कक्षों को बंद किया गया है. इसके अलावा स्कूल में शेष तीन कमरों में शिक्षकों की ओर से बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है. उन्होंने माना कि स्कूल में कक्षा कक्षों की कमी है और तीन कमरों में एक से 8 वीं तक के बच्चों को अलग-अलग तीन कमरों में बिठाकर पढ़ाना पड़ रहा है.

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स्कूल में पढ़ते बच्चे
स्कूल में पढ़ते बच्चे (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

शिक्षक भामाशाह के सहयोग से करा रहे कार्य : ​राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी राजेश मुखीजा ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खोहरा में कार्यरत शिक्षक भामाशाह के सहयोग से स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था के साथ विद्यालय में साफ सफाई सहित अन्य कार्य करवा रहे हैं. उन्होंने बताया कि कक्षा कक्षों की छत की मरम्मत के लिए ज्यादा बजट चाहिए, इसलिए शिक्षा विभाग से बजट मिलने पर यह कार्य संभव हो पाएगा. हालांकि स्कूल शिक्षक कक्षा कक्षों की मरम्मत के लिए भामाशाहों से भी सहयोग प्राप्त करने के प्रयास में जुटे हैं.

शिक्षकों का अभाव और बढ़ता संकट : ​संसाधनों की कमी तो है ही स्कूल 'गुरुजी' की कमी से भी जूझ रहा है. वर्तमान में यहां कार्यवाहक प्रधानाचार्य सहित कुल पांच शिक्षक हैं, जिनमें एक पीटीआई भी शामिल हैं जो बच्चों को पढ़ाने में सहयोग रहे हैं. विद्यालय में प्रधानाचार्य और एल-1 स्तर के दो पद लंबे समय से रिक्त हैं. इसके बावजूद, शिक्षकों के जज्बे में कमी नहीं है. वे 'प्रवेशोत्सव' के माध्यम से नामांकन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

क्लास में बच्चे व शिक्षक
क्लास में बच्चे व शिक्षक (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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