अलवर: सावड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव का नया कार्यक्रम घोषित, 16 नवंबर को मतदान, नामांकन रद्द होने से टला था चुनाव
सरपंच, पंच और उप सरपंच पद के चुनाव अब आगामी 16 और 17 नवंबर को नए कार्यक्रम के तहत कराए जाएंगे.
Published : November 7, 2026 at 1:43 PM IST
अलवर: पंचायत समिति उमरैण की ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच और पंच पदों के लिए आगामी 16 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा. यहां उप सरपंच पद का चुनाव 17 नवम्बर को होगा. पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच का चुनाव होना था, लेकिन निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के दौरान सरपंच पद के चुनाव में एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर अन्य सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे. इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी को दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच का चुनाव निरस्त करना पड़ा था. अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच पद के चुनाव के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया है.
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2026 के तहत ग्राम पंचायत सावड़ी में अब 16 नवंबर को सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी. इसके अगले दिन 17 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 11 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी. वहीं 14 नवंबर को मतदान दलों को चुनाव कराने के लिए रवाना किया जाएगा.
16 नवंबर को होगा मतदान: मतदान अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी 15 नवंबर को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे. इसी दिन दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे. नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद शेष रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव मैदान में बचे प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की जाएगी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी 16 नवंबर को मतदान होगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. वहीं 17 नवंबर को ग्राम पंचायत सावड़ी में उप सरपंच पद के लिए चुनाव कराया जाएगा.
पहले इसलिए निरस्त करना पड़ा था चुनाव: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2026 के तहत गत 29 अक्टूबर को दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सावड़ी में पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई थी. इस दौरान कुल पांच प्रत्याशियों के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे. संवीक्षा के दौरान इनमें से एक प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था. मतदान अधिकारी के निर्णय का विरोध करते हुए शेष चार प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए थे. इस तरह नाम वापसी के बाद सरपंच और पंच पदों के लिए कोई भी विधिमान्य नाम निर्देशन पत्र शेष नहीं रहा. इसके चलते अब सरपंच, पंच व उप सरपंच पदों के लिए नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है.
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