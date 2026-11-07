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अलवर: सावड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव का नया कार्यक्रम घोषित, 16 नवंबर को मतदान, नामांकन रद्द होने से टला था चुनाव

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अलवर: पंचायत समिति उमरैण की ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच और पंच पदों के लिए आगामी 16 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा. यहां उप सरपंच पद का चुनाव 17 नवम्बर को होगा. पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच का चुनाव होना था, लेकिन निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के दौरान सरपंच पद के चुनाव में एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर अन्य सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए थे. इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी को दूसरे चरण में ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच का चुनाव निरस्त करना पड़ा था. अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्राम पंचायत सावड़ी में सरपंच, पंच व उप सरपंच पद के चुनाव के लिए नया कार्यक्रम घोषित किया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2026 के तहत ग्राम पंचायत सावड़ी में अब 16 नवंबर को सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी. इसके अगले दिन 17 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 11 नवंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी. वहीं 14 नवंबर को मतदान दलों को चुनाव कराने के लिए रवाना किया जाएगा.