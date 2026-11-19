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अलवर: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस कार्यशाला में जुटे 10 राज्यों के विशेषज्ञ, बाघों की सेहत और रिमोट बायोप्सी पर मंथन

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस कार्यशाला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और विश्व बैंक की ओर से अलवर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के 10 राज्यों के वन अधिकारी और वन्यजीव पशु चिकित्सक भाग ले रहे हैं. कार्यशाला का उद्घाटन कर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का के जंगल में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते अब वन्यजीवों की सेहत की निगरानी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन रही है. जंगल के कोर क्षेत्र में बसे 29 गांवों के कारण इंसान, पालतू पशु और वन्यजीव एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं. ऐसे में गांवों में फैलने वाली बीमारी जंगल के वन्यजीवों तक और वन्यजीवों में होने वाला संक्रमण इंसानों व पालतू पशुओं तक पहुंच सकता है. इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग अब वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी, पशुओं के टीकाकरण और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस और विश्व बैंक की ओर से आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन बुधवार शाम को हुआ. इस कार्यशाला में देश के 10 राज्यों के वन अधिकारी और वन्यजीव पशु चिकित्सक भाग ले रहे हैं. इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.एन. मेहरोत्रा, आईबीसीए के कार्यक्रम निदेशक सौमित्र दास, विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद ने अपने विचार रखे. उन्होंने बताया कि कार्यशाला में आर.एन. मेहरोत्रा ने सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापन के अनुभव साझा करते हुए वन्यजीवों में बीमारियों की समय पर पहचान और वैज्ञानिक निगरानी को जरूरी बताया. वहीं, आईबीसीए और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया.