अलवर: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस कार्यशाला में जुटे 10 राज्यों के विशेषज्ञ, बाघों की सेहत और रिमोट बायोप्सी पर मंथन
कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का के 58 बाघों की सुरक्षा और टीकाकरण पर जोर दिया.
Published : November 19, 2026 at 9:44 AM IST
अलवर: अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और विश्व बैंक की ओर से अलवर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के 10 राज्यों के वन अधिकारी और वन्यजीव पशु चिकित्सक भाग ले रहे हैं. कार्यशाला का उद्घाटन कर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का के जंगल में बाघों की बढ़ती संख्या के चलते अब वन्यजीवों की सेहत की निगरानी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन रही है. जंगल के कोर क्षेत्र में बसे 29 गांवों के कारण इंसान, पालतू पशु और वन्यजीव एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं. ऐसे में गांवों में फैलने वाली बीमारी जंगल के वन्यजीवों तक और वन्यजीवों में होने वाला संक्रमण इंसानों व पालतू पशुओं तक पहुंच सकता है. इसी खतरे को देखते हुए वन विभाग अब वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी, पशुओं के टीकाकरण और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.
सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस और विश्व बैंक की ओर से आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन बुधवार शाम को हुआ. इस कार्यशाला में देश के 10 राज्यों के वन अधिकारी और वन्यजीव पशु चिकित्सक भाग ले रहे हैं. इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर.एन. मेहरोत्रा, आईबीसीए के कार्यक्रम निदेशक सौमित्र दास, विश्व बैंक के वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनुपम जोशी और राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद ने अपने विचार रखे. उन्होंने बताया कि कार्यशाला में आर.एन. मेहरोत्रा ने सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापन के अनुभव साझा करते हुए वन्यजीवों में बीमारियों की समय पर पहचान और वैज्ञानिक निगरानी को जरूरी बताया. वहीं, आईबीसीए और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया.
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संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि 18 से 20 नवंबर तक चलने वाली इस कार्यशाला में वन्यजीवों में होने वाली बीमारियों और उनके संक्रमण की पहचान के तरीकों पर चर्चा होगी. 19 नवंबर को विशेषज्ञ बड़ी बिल्ली प्रजातियों में होने वाली बीमारियों, नए रोगजनकों और इंसान, पशुधन तथा वन्यजीवों के बीच संक्रमण के खतरे पर जानकारी देंगे. वहीं, 20 नवंबर को सरिस्का में अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें वन्यजीवों के जैविक नमूने लेना, बड़ी बिल्लियों की रिमोट बायोप्सी करना, नमूनों को सुरक्षित रखना और उनका परिवहन करना सिखाया जाएगा. इसके अलावा, वन्यजीवों की मौत के कारणों की जांच और शिकार व विषाक्तता से जुड़े मामलों में फॉरेंसिक नमूने जुटाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. सीसीएफ कटियार ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों में बीमारियों की समय रहते पहचान करना और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वन विभाग, पशुपालन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना है.
कार्यशाला में वन मंत्री ने भी रखे विचार: कार्यशाला में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर करीब 58 हो गई है. ऐसे में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों को बीमारियों से सुरक्षित रखना जरूरी है. इसके लिए वन विभाग, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मिलकर काम करना होगा. सरिस्का के कोर क्षेत्र में बसे गांवों में रहने वाले लोग, उनके पालतू पशु और जंगल के वन्यजीवों के एक-दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने की आशंका रहती है. इसके चलते सरिस्का में 'कैनाइन डिस्टेंपर' बीमारी से बचाव के लिए जंगल के अंदर और आसपास के गांवों में श्वानों के टीकाकरण की पहल की गई है. उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए केवल जंगल के अंदर निगरानी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आसपास के गांवों में पशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा. इसके लिए टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में पशुपालन विभाग की मदद से पालतू पशुओं और श्वानों का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा.
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बाघविहीन सरिस्का में अब करीब 58 बाघ: वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का में बाघों के पुनर्स्थापन को लेकर कहा कि वर्ष 2004-05 में सरिस्का बाघविहीन हो गया था. इसके बाद जून 2008 में यहां बाघों का पुनर्स्थापन किया गया. यह देश में बाघ पुनर्स्थापन का पहला ऐसा प्रयास था. आज सरिस्का में करीब 58 बाघ हैं. उन्होंने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ना वन संरक्षण के लिए अच्छी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही वन्यजीवों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है.
अलवर में बनेगा वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर: वन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अलवर में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने के लिए काम कर रही है. साथ ही, वन्यजीवों के उपचार और बचाव के लिए आधुनिक रेस्क्यू वाहनों की खरीद भी की जा रही है. उन्होंने टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के उपचार के लिए विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की अलग कैडर व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षण और विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सकों की जरूरत है. उन्होंने पशु चिकित्सा और वन्यजीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप और शोध के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिससे इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की संख्या बढ़ सके.
वन्यजीवों के हमले में मौत पर परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपए: वन मंत्री शर्मा ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष के चलते वन्यजीवों के हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. उन्होंने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है.
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