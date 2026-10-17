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सांभर-चीतल को रास आ रही सरिस्का की आबोहवा, 30 हजार की आबादी, बाघों की खाद्य शृंखला का मजबूत आधार

सांभर-चीतल को रास आया सरिस्का ( ETV Bharat GFX )

अलवर : अरावली की पहाड़ियों, घास के मैदानों, झाड़ियों और पेड़ों से घिरा सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों के साथ-साथ सांभर और चीतल जैसे शाकाहारी वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास है. जंगल में सांभर, चीतल की मौजूदगी बाघ और पैंथर जैसे मांसाहारी वन्यजीवों की खाद्य शृंखला होने के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती प्रदान करती है. वर्तमान में सरिस्का में सांभर और चीतल की संख्या करीब 30 हजार है.