सांभर-चीतल को रास आ रही सरिस्का की आबोहवा, 30 हजार की आबादी, बाघों की खाद्य शृंखला का मजबूत आधार
सरिस्का में सांभर-चीतल की आबादी बाघों-पैंथर की खाद्य शृंखला और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से अहम है. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : October 17, 2026 at 5:29 PM IST
अलवर : अरावली की पहाड़ियों, घास के मैदानों, झाड़ियों और पेड़ों से घिरा सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघों के साथ-साथ सांभर और चीतल जैसे शाकाहारी वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास है. जंगल में सांभर, चीतल की मौजूदगी बाघ और पैंथर जैसे मांसाहारी वन्यजीवों की खाद्य शृंखला होने के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूती प्रदान करती है. वर्तमान में सरिस्का में सांभर और चीतल की संख्या करीब 30 हजार है.
सरिस्का के मुख्य वन संरक्षक संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का के टाइगर कंजर्वेशन प्लान के आकलन में सांभर और चीतल की संयुक्त संख्या करीब 30 हजार है. उन्होंने बताया कि इन शाकाहारी वन्यजीवों की मौजूदगी सरिस्का की खाद्य शृंखला और वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से अहम है. फिलहाल सरिस्का में सांभर और चीतल की पर्याप्त संख्या होने के कारण बाहर से इन्हें लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. राजस्थान के किसी दूसरे टाइगर रिजर्व में इन वन्यजीवों की जरूरत होती है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत इनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की सहमति और भारत सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी.
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सांभर-चीतल की उपलब्धता बाघ-पैंथरों के लिए महत्वपूर्ण : सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि सांभर और चीतल सरिस्का के जंगल में पाए जाने वाले प्रमुख शाकाहारी वन्यजीव हैं. ये वन्यजीवों का मुख्य भोजन घास, पत्तियां, कोमल टहनियां और दूसरी वनस्पतियां हैं. किसी भी जंगल में सांभर, चीतल की मौजूदगी वहां बाघ, बघेरों के भोजन और आवास की स्थिति को दर्शाती है. सरिस्का में सांभर, चीतल प्रजातियों का महत्व अधिक है. कारण है कि ये बाघ जैसे बड़े शिकारी वन्यजीवों के प्राकृतिक शिकार में शामिल हैं. पैंथर भी सांभर जैसे वन्यजीवों का शिकार कर सकता है. इस तरह शाकाहारी जीवों की आबादी और शिकारी वन्यजीवों के जीवन के बीच सीधा प्राकृतिक संबंध है.
बाघों की बढ़ती संख्या में सांभर व चीतल बने सहायक : सरिस्का टाइगर रिजर्व को पुन: बाघों से आबाद करने में यहां सांभर व चीतल की बेहतर उपलब्धता मददगार रही है. वर्ष 2005 में सरिस्का को बाघ विहीन घोषित किए जाने के बाद 2007-08 में यहां देश का पहला सफल बाघ पुनर्वास कराया गया. रणथंभौर से बाघ लाने के बाद सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़ती गई. इसके लिए सरिस्का में बाघों के लिए प्रेबेस यानी सांभर व चीतल के शिकार की भरपूर उपलब्धता महत्वपूर्ण रही. भोजन, पानी व टेरिटरी की समस्या नहीं होने से सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर अब 56 तक पहुंच चुका है.
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सरिस्का में ग्रासलैंड मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान : सरिस्का के सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का में पिछले दो वर्षों में ग्रासलैंड मैनेजमेंट यानी घास के मैदानों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है. वन विभाग की ओर से करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में घास के मैदान विकसित किए गए हैं. ग्रासलैंड पर मवेशियों की चराई व आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. ग्रासलैंड ऐसे खुले क्षेत्र होते हैं, जहां घास और छोटी वनस्पतियों को बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं. सांभर और चीतल जैसे शाकाहारी जीवों को यहां से भोजन मिलता है.
हालांकि, सांभर, चीतल का भोजन घास ही नहीं, बल्कि झाड़ियां, पेड़ों की पत्तियों और कोमल टहनियां भी होती हैं. उन्होंने बताया कि घास, झाड़ियों और पेड़ों का संतुलन वन्यजीवों के लिए उपयोगी वातावरण तैयार करने में मददगार होता है. सरिस्का में ग्रासलैंड का प्रबंधन खुले मैदान बनाने तक सीमित नहीं होकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनस्पतियों को पनपने का अवसर देने और दूसरी वनस्पतियों की बढ़त को प्रभावित करने वाली प्रजातियों को नियंत्रित करना भी है. इसके साथ ही तेजी से फैलने वाले विलायती बबूल को हटाकर स्थानीय घास और प्राकृतिक वनस्पतियों को पनपने का अवसर दिया जा रहा है.
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घास की प्रजातियों को बढ़ने का अवसर : सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का के कई क्षेत्रों में विलायती बबूल यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को हटाने का काम किया गया है. विलायती बबूल तेजी से फैलने वाले वनस्पति हैं, जो कई जगह घने झाड़ियों का रूप ले लेते हैं. इसके अत्यधिक फैलाव से कुछ क्षेत्रों में घास और दूसरी वनस्पतियों के पनपने के लिए उपलब्ध जगह प्रभावित होती है.
सरिस्का में विलायती बबूल हटाने के बाद कई क्षेत्रों में घास की अलग-अलग प्रजातियों को बढ़ने का अवसर मिला है. इससे खुले क्षेत्र विकसित करने और सांभर-चीतल के अनुकूल आवास तैयार करने में मदद मिली है. जंगल में वनस्पतियों का प्रबंधन करते समय केवल पेड़ों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि वहां घास, झाड़ियां और स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों की मात्रा को ध्यान में रखना जरूरी है. कारण है कि ये वनस्पतियां वन्यजीवों को भोजन और आश्रय उपलब्ध कराती हैं.
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सांभर और चीतल के भोजन में पत्तियां व कोमल टहनियां भी : सरिस्का टाइगर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चिन्मय मैक मैसी ने बताया कि सांभर और चीतल की बढ़ती संख्या वहां उपलब्ध भोजन पर निर्भर करती है. सरिस्का में अनोगाइसस पेंडुला यानी धोक और जिजिफस यानी बेर से जुड़ी वनस्पतियां भी पाई जाती हैं. इनकी पत्तियां, कोमल हिस्से और फल वन्यजीवों का भोजन होते हैं. सांभर और चीतल घास के अलावा झाड़ियों और पेड़ों की पत्तियां और कोमल टहनियां भी खाते हैं.
वन्यजीव विज्ञान में इस प्रक्रिया को ब्राउजिंग कहा जाता है. जब किसी जंगल में घास के मैदानों के साथ झाड़ियां और पेड़ मौजूद रहते हैं तो शाकाहारी वन्यजीवों को वहां भोजन के कई विकल्प उपलब्ध रहते हैं. सरिस्का में शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या केवल भोजन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वहां पानी की उपलब्धता, बीमारी, प्रजनन, प्राकृतिक आवास की स्थिति और शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी पर भी निर्भर होती है.
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लंगूर और बंदर करते हैं दूसरे वन्यजीवों को सतर्क : चिन्मय मैक मैसी ने बताया कि जंगल में रहने वाली अलग-अलग प्रजातियों के बीच कई तरह के प्राकृतिक संबंध होते हैं. इनमें लंगूर और रीसस मकाक यानी लाल मुंह वाले बंदर आसपास किसी शिकारी की गतिविधि महसूस होने पर चेतावनी जैसी आवाजें निकालते हैं. लंगूर व बंदरों की आवाजों से दूसरे वन्यजीव संभावित खतरे के प्रति सतर्क हो जाते हैं. वहीं, सांभर और चीतल की सुनने और सूंघने की क्षमता भी उन्हें आसपास की गतिविधियों का पता लगाने में मददगार बनती है.
बाघों की गैरमौजूदगी से सरिस्का में बढ़े सांभर व चीतल : मैसी ने बताया कि सरिस्का में लंबे समय तक बाघों की गैरमौजूदगी भी शाकाहारी वन्यजीवों की आबादी बढ़ाने में सहायक रही. किसी भी जंगल में बाघ, पैंथर व अन्य शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी का असर वहां रहने वाले दूसरे वन्यजीवों की आबादी और व्यवहार पर पड़ता है. बाघ सरिस्का का प्रमुख शिकारी वन्यजीव है. सांभर और चीतल बाघ के प्राकृतिक शिकार में शामिल हैं, लेकिन वर्ष 2004-05 के दौर में सरिस्का में बाघ नहीं बचे, इससे वहां सांभर, चीतल जैसे शाकाहारी वन्यजीवों की आबादी को बढ़ने का मौका दिया. कारण था कि बाघों के नहीं होने से सांभर, चीतल के शिकार की आशंका घट गई.
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सांभर का जीवनकाल 10 से 15 साल : अलवर पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉ. नेमीचंद ने बताया कि सांभर का औसत जीवनकाल करीब 10 से 15 साल तक होता है. यह शाकाहारी वन्यजीव है, जो मुख्य रूप से पेड़-पौधों की पत्तियां, घास, कोमल टहनियां और अन्य वनस्पतियां खाकर अपना पेट भरता है. उन्होंने बताया कि वयस्क नर सांभर का वजन करीब 150 से 230 किलोग्राम तक हो सकता है. नर सांभर के सिर पर सींग पाए जाते हैं, जबकि मादा में सींग नहीं होते. नर के सींग उसकी प्रमुख पहचान हैं. वहीं, मादा सांभर का गर्भकाल करीब आठ महीने का होता है. इसके बाद वह बच्चे को जन्म देती है. जन्म के बाद बच्चा धीरे-धीरे अपनी मां के साथ रहकर जंगल के वातावरण में रहना सीखता है. सांभर जंगल में रहने वाला वन्यजीव है, इसलिए उसका जीवन प्राकृतिक आवास, भोजन और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है.
चीतल पानी के पास रहते हैं : उन्होंने बताया कि चीतल का वजन करीब 80-100 किलो तक होता है. यह वन्यजीव झुंड में रहना पसंद करते हैं, वहीं ज्यादातर दिन के समय में जंगल में विचरण करते हैं. चीतल पानी के पास रहना पसंद करते है. वहीं, चीतल का जीवनकाल 10-12 वर्ष तक होता है. बाघ और पैंथर जैसे मांसाहारी वन्यजीवों का सांभर व चीतल मुख्य शिकार हैं. इसी कारण सांभर की मौजूदगी जंगल की खाद्य शृंखला का मजबूत आधार होती है. सरिस्का में घास के मैदान, जलस्रोत और वनस्पतियों की उपलब्धता सांभर के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं. प्राकृतिक वनस्पतियों पर निर्भर रहने वाला यह वन्यजीव जंगल में ऊर्जा और भोजन के प्रवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
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