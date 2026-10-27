सरिस्का में बाघिन ST-2302 की दो शावकों के साथ अठखेलियां, साइटिंग से गदगद हुए पर्यटक
बफर क्षेत्र के अंधेरी और बारा लिवारी ट्रैक पर 2 अक्टूबर से बाघिनों और उनके शावकों की लगातार साइटिंग हो रही है.
Published : October 27, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:36 PM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में इन दिनों बाघिन के शावकों की निरंतर हो रही साइटिंग से पर्यटक गदगद हैं. सरिस्का की बफर रेंज में वर्तमान में 11 बाघ हैं और इनमें आधे से ज्यादा शावक हैं, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. अरावली की वादियों में स्थित बफर रेंज की भौगोलिक स्थिति और यहां की हरी-भरी पहाड़ियां देशी-विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.सोमवार शाम बफर क्षेत्र के अंधेरी ट्रैक पर सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघिन एसटी-2302 और उसके दो शावकों को अठखेलियां करते देखा. वन्यजीवों की ये अठखेलियां पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन गईं.
बाघिन ST-2302 और शावकों की अठखेलियां: वन्यजीव विशेषज्ञ एवं फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि बफर क्षेत्र के अंधेरी ट्रैक पर सफारी के दौरान बाघिन एसटी-2302 अपने दो शावकों के साथ अठखेलियां करती नजर आई. वन्यजीवों की ये अठखेलियां पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव रहीं. इस नजारे को कैमरे में भी कैद किया गया. बफर क्षेत्र के अंधेरी और बारा लिवारी ट्रैक पर 2 अक्टूबर से बाघिनों और उनके शावकों की लगातार साइटिंग हो रही है. इसके चलते पर्यटकों की सरिस्का के बफर क्षेत्र के प्रति दिलचस्पी भी बढ़ रही है. उनके साथ गए कुछ फोटोग्राफर और पर्यटकों ने बताया कि वे पहले भी कई बार सफारी कर चुके हैं, लेकिन इस बार का नजारा उनके लिए खास रहा.
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बारा लिवारी और अंधेरी ट्रैक पर लगातार साइटिंग: हिमांशु शर्मा ने बताया- बारा लिवारी और अंधेरी ट्रैक पर लगातार साइटिंग होने से पर्यटक यहां सफारी करने पहुंच रहे हैं. देश-विदेश के पर्यटक भी अब बफर रेंज में रुचि दिखा रहे हैं. बफर क्षेत्र में बाघिन एसटी-2302 अपने दो शावकों के साथ और बाघिन एसटी-19 अपने चार शावकों के साथ विचरण कर रही है. इनकी साइटिंग से बफर क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से नई पहचान मिल रही है.
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पर्यटकों के लिए यादगार बन रही सफारी: हिमांशु शर्मा ने बताया- सरिस्का आने वाले पर्यटकों के लिए बाघिन और शावकों को प्राकृतिक वातावरण में देखना विशेष अनुभव बन रहा है. खासकर जब बाघिन अपने शावकों के साथ सहज व्यवहार करती नजर आती है, तो पर्यटकों को वन्यजीवों की जिंदगी को करीब से देखने का अवसर मिलता है. सोमवार शाम अंधेरी ट्रैक पर दिखाई दिया नजारा भी पर्यटकों के लिए ऐसा ही अनुभव रहा. बफर क्षेत्र में साइटिंग की बढ़ती संभावनाओं से पर्यटक दोबारा सरिस्का आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं. इससे बफर रेंज की पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है.
बफर क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बढ़ा रहे सुविधाएं: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्रामसिंह कटियार ने बताया कि बफर क्षेत्र में पर्यटकों को टाइगर व शावकों की खूब साइटिंग हो रही है. पर्यटकों को बफर क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. बफर क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराई गई है और ट्रैक को सुधारा गया है. बफर क्षेत्र का जंगल खूबसूरत है और यहां की भौगोलिक स्थिति भी पर्यटकों को खूब लुभाती है.
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