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सरिस्का में बाघिन ST-2302 की दो शावकों के साथ अठखेलियां, साइटिंग से गदगद हुए पर्यटक

बफर क्षेत्र में मां के साथ अठखेलियां करते शावक ( ETV Bharat Alwar, Source - Himanshu Sharma )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में इन दिनों बाघिन के शावकों की निरंतर हो रही साइटिंग से पर्यटक गदगद हैं. सरिस्का की बफर रेंज में वर्तमान में 11 बाघ हैं और इनमें आधे से ज्यादा शावक हैं, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं. अरावली की वादियों में स्थित बफर रेंज की भौगोलिक स्थिति और यहां की हरी-भरी पहाड़ियां देशी-विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं.सोमवार शाम बफर क्षेत्र के अंधेरी ट्रैक पर सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघिन एसटी-2302 और उसके दो शावकों को अठखेलियां करते देखा. वन्यजीवों की ये अठखेलियां पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बन गईं.