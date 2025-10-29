ETV Bharat / state

बाला किला क्षेत्र में पांच माह में सिर्फ नौ दिन एंट्री, सीजन में भी सफारी बंद

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलवर बफर जोन का बाला किला क्षेत्र पर्यटन नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अहम है, लेकिन ऐतिहासिक बाला किला क्षेत्र पांच माह से बंद है. इससे यहां सफारी का भी आनंद पर्यटक नहीं उठा पा रहे हैं. कारण है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज के अधीन आने वाले प्रतापबंध-बाला किला मार्ग मानसून के दौरान भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया था. तब से अब तक यह मार्ग बंद है. इस वजह से पर्यटक बाला किला नहीं जा पा रहे हैं. यह मार्ग नवरात्र के दौरान केवल नौ दिन खोला था. इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाला किला स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन कर सके. तब से यह मार्ग सुरक्षा कारणों से फिर से बंद कर दिया गया.

सरिस्का के अलवर बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि इस मानसून के दौरान तेज बारिश से प्रतापबंध-बाला किला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया. यह मार्ग बीच में एक जगह से काफी धंस गया. इस कारण बाला किला मार्ग पर पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन किला क्षेत्र में ऐतिहासिक करणी माता का मंदिर में नवरात्र में लक्खी मेला भरता है. इस कारण पीडब्ल्यूडी ने इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराई. इसके चलते नवरात्र में सिर्फ नौ दिन यह मार्ग खोला गया ताकि श्रद्धालु बाला किला में मंदिर में दर्शन कर सकें. तब से मार्ग फिर बंद कर दिया. इस कारण पर्यटन सीजन में सफारी बंद है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बाला किला मार्ग पर सफारी बंद है, लेकिन बारा लिवारी रूट पर सफारी सुविधा उपलब्ध है.

