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Alwar Crime : अलवर बुलाकर गुजरात के व्यापारी से लूट, 6 घंटे बंधक बनाकर रखा, मारपीट कर हरियाणा में छोड़कर भागे बदमाश

स्क्रैप बेचने के बहाने अलवर बुलाकर गुजरात के व्यापारी 3.71 लाख रुपये लूटे. जमकर की मारपीट. जानिए पूरा मामला...

Crime in Alwar
वैशाली नगर थाना (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 1:15 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के वैशाली नगर थाने में गुजरात के व्यापारियों को अलवर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर लाखों रुपये की लूट करने का मामला सामने आया है. घटना के दौरान बदमाश गुजरात से अलवर आए व्यापारियों को हरियाणा की ओर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की ओर करीब 3.71 लाख रुपये लूट लिए. इसके बाद बदमाशों ने व्यापारियों को हरियाणा में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. गुजरात के व्यापारियों ने इस घटना के संबंध में गुजरात में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है. वैशाली नगर थाना पुलिस को जीरो एफआईआर गुरुवार को मिलने के बाद प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया.

पीड़ित ऋषि विजयभाई निवासी गुजरात ने प्रकरण दर्ज कराया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अलवर के एक स्क्रैप का कार्य करने वाले व्यक्ति से संपर्क हुआ. इसके बाद उनकी स्क्रैप के कारोबार को लेकर बातचीत हुई. दोनों की बातचीत में दोनों पक्ष कारोबार को लेकर राजी हो हुए. इसके बाद गत 31 जुलाई को पीड़ित अपने रिश्तेदार के साथ अलवर पहुंचा. उन्होंने शिकायत में बताया कि अलवर पहुंच कर उन्होंने स्क्रैप व्यापारी को फोन किया. इसके कुछ देर बाद अलवर के स्क्रैप व्यापारी के आदमी मौके पर पहुंचे और गाड़ी में बैठाकर दोनों को गोदाम की कहकर आगे ले गए.

पढ़ें : Alwar Crime : पीड़ित का आरोप- 25 तोला सोना व एक किलो चांदी ले गए बदमाश, ऐसे चला पता

पीड़ित ऋषि ने बताया कि कुछ देर बाद कार में अन्य व्यक्ति भी सवार हों गए और उनके साथ आगे जाने लगे. पीड़ित ने बताया कि कुछ देर बाद कार में बैठे बदमाशों ने दोनों व्यक्तियों को धमकाया और 10 लाख रुपये की डिमांड की. जब दोनों ने अपने पास कैश नहीं होने की बात कही, तो बदमाशों ने उनके फोन छीन लिए और मारपीट कर उनके खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया. पीड़ित की ओर से शिकायत में बताया गया कि बदमाशों ने उनके साथ कुल 3 लाख 71 हजार 500 रुपये की लूट की. साथ ही व्यापारियों की सोने की बालियां व मोबाइल फोन भी ले लिए.

पीड़ित ऋषि ने बताया कि बदमाशों ने अलवर में उन्हें करीब 6 घंटे तक कार में बंधक बनाकर रखा और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान बदमाशों ने अवैध हथियार पीड़ित के हाथ में देकर भी उनके वीडियो बनाकर पुलिस में प्रकरण दर्ज करने का डर दिखाया. पीड़ित ने बताया कि बदमाश उन्हें हरियाणा में छोड़कर फरार हो गए, जहां से उन्हें स्थानीय पुलिस अलवर लेकर पहुंची. इसके बाद वह अपने गृह राज्य गुजरात के लिए रवाना हो गए.

गुजरात के व्यापारियों के साथ हुई घटना के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है. प्रकरण की जांच थाने के सहायक उपनिरीक्षक सुनील कुमार यादव द्वारा की जा रही है. -गंगाराम, वैशालीनगर थाना एएसआई.

Last Updated : August 14, 2026 at 2:58 PM IST

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