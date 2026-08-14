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Alwar Crime : अलवर बुलाकर गुजरात के व्यापारी से लूट, 6 घंटे बंधक बनाकर रखा, मारपीट कर हरियाणा में छोड़कर भागे बदमाश

वैशाली नगर थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाने में गुजरात के व्यापारियों को अलवर बुलाकर उनके साथ मारपीट कर लाखों रुपये की लूट करने का मामला सामने आया है. घटना के दौरान बदमाश गुजरात से अलवर आए व्यापारियों को हरियाणा की ओर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की ओर करीब 3.71 लाख रुपये लूट लिए. इसके बाद बदमाशों ने व्यापारियों को हरियाणा में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. गुजरात के व्यापारियों ने इस घटना के संबंध में गुजरात में जीरो एफआईआर दर्ज कराई है. वैशाली नगर थाना पुलिस को जीरो एफआईआर गुरुवार को मिलने के बाद प्रकरण में अनुसंधान शुरू किया गया. पीड़ित ऋषि विजयभाई निवासी गुजरात ने प्रकरण दर्ज कराया कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए अलवर के एक स्क्रैप का कार्य करने वाले व्यक्ति से संपर्क हुआ. इसके बाद उनकी स्क्रैप के कारोबार को लेकर बातचीत हुई. दोनों की बातचीत में दोनों पक्ष कारोबार को लेकर राजी हो हुए. इसके बाद गत 31 जुलाई को पीड़ित अपने रिश्तेदार के साथ अलवर पहुंचा. उन्होंने शिकायत में बताया कि अलवर पहुंच कर उन्होंने स्क्रैप व्यापारी को फोन किया. इसके कुछ देर बाद अलवर के स्क्रैप व्यापारी के आदमी मौके पर पहुंचे और गाड़ी में बैठाकर दोनों को गोदाम की कहकर आगे ले गए. पढ़ें : Alwar Crime : पीड़ित का आरोप- 25 तोला सोना व एक किलो चांदी ले गए बदमाश, ऐसे चला पता