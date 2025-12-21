अलवर में बड़ा हादसा, दो भाइयों की मौके पर मौत, जानिए पूरा मामला
मजदूरी कर घर लौट रहे दो भाइयों की बाइक नीलगाय से टकराई. हादसे में चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत.
Published : December 21, 2025 at 10:45 PM IST
अलवर: जिले के विजय मंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार रात को हुए एक हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाई मजदूरी खत्म कर अपने घर बाइक से लौट रहे थे. इस दौरान रोड पर नीलगाय आने से बाइक नीलगाय से टकरा गई. इस हादसे में दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई. फिलहाल, दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी गई है.
विजय मंदिर थाने के एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरोड़ रोड पर हादसा हो गया है, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर घायल हो गए. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान दो बाइक सवार युवक मजदूरी खत्म कर अपने गांव अमृतवास लौट रहे थे.
इस दौरान खेत से निकलकर रोड पर अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक टकरा गई. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में गंभीर घायलों को सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया. एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि दोनों मृतकों की पहचान रामधन (32) व शेर सिंह (33) निवासी अमृतवास के रूप में हुई. फिलहाल, दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को घटना के बारे में सूचना दी गई. देर रात सूचना पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे.
एएसआई निहाल सिंह ने बताया कि घटना के दौरान दोनों बाइक सवारों ने हेलमेट का प्रयोग नहीं किया, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने व ज्यादा खून बहने से दोनों युवकों को मौत हुई. उन्होंने बताया कि रामधन विवाहित था, जिसके दो छोटे बच्चे हैं. वहीं, शेर सिंह अविवाहित था. उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.