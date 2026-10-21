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Alwar Road Accident : रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन

मौके पर लोगों से बातचीत करते सीओ सिटी राजेश कसाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत जयपुर रोड स्थित जयंती फार्म हाउस के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब मृतका स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से अपने घर जा रही थी. इस दौरान जयपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. इसके बाद घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. घटना की सूचना पर अरावली विहार, कोतवाली थाना पुलिस व सीओ सिटी राजेश कसाना मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की.