Alwar Road Accident : रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन

Alwar Road Accident : रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, शिक्षिका की मौत, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन
तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी को मारी टक्कर. सेकंड ग्रेड अध्यापिका की मौके पर मौत. स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही थी.
Published : October 21, 2026 at 4:17 PM IST
अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत जयपुर रोड स्थित जयंती फार्म हाउस के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला टीचर की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब मृतका स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी से अपने घर जा रही थी. इस दौरान जयपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही एक बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया. इसके बाद घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. घटना की सूचना पर अरावली विहार, कोतवाली थाना पुलिस व सीओ सिटी राजेश कसाना मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की.
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अलवर सीओ सिटी राजेश कसाना ने बताया कि बुधवार को फोन के जरिए सूचना मिली कि जयपुर रोड स्थित जयंती फार्म हाउस के पास एक्सीडेंट हो गया. जिसमें एक महिला की मौत हो गई. इस सूचना पर थानाधिकारी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला की मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि घटना के बाद बस चालक मौके से फरार है. सीओ सिटी कसाना ने बताया कि इस संबंध में शिकायत के आधार पर अनुसंधान किया जाएगा. फिलहाल, लोगों को समझाइश के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान अंबाला सोनी के रूप में हुई है, जो कि भाखेड़ा में सेकंड ग्रेड अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं. उन्होंने कहा कि बस को जब्त कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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वहीं, भाखेड़ा के युवक जावेद खान ने बताया कि मृतका अंबाला सोनी भाखेड़ा स्थित स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत थी. स्कूल जर्जर होने के चलते स्कूल को पास ही ग्राम पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है. बुधवार को अंबाला अपनी ड्यूटी पूरी कर स्कूल से अपने घर की ओर जा रही थी. इस दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
जावेद ने बताया कि मृतका ने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था, जो चकनाचूर हो गया. उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जावेद ने बताया कि मृतका के पति एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं, जिन्हें सूचना देकर मौके पर बुलाया गया.