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Special : नेपाल तक पहुंचा अलवर का लाल प्याज, फिर भी किसानों के हाथ खाली...आखिर कहां अटका मुनाफा ?

तीखापन के लिए फेमस अलवर का प्याज ( ETV Bharat GFX )

अलवर: कहते हैं अलवर के लाल प्याज में कुछ तो खास है. तभी तो इसका तीखापन अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा. दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर 16 राज्यों की थालियों का जायका बढ़ाने के बाद अब ये लाल प्याज सरहद पार कर नेपाल की रसोई तक पहुंच गया है. मांग इतनी बढ़ी है कि दिल्ली और बड़े शहरों के बड़े बड़े व्यापारी अब खुद चलकर अलवर प्याज मंडी में डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन इस चमकदार कहानी के पीछे किसान की एक दर्द भरी हकीकत भी छिपी है.

मांग बढ़ी, नाम बढ़ा, पर दाम घट गया. मंडी में प्याज की बंपर आवक आते ही भाव धड़ाम से गिर गए. सीजन की शुरुआत में जिस लाल प्याज के 40 किलो के 2200 रुपए मिल रहे थे, वही प्याज अब महज 1300 से 1700 रुपए में बिक रहा है. मांग आसमान पर है और किसान का मुनाफा जमीन पर....