Special : नेपाल तक पहुंचा अलवर का लाल प्याज, फिर भी किसानों के हाथ खाली...आखिर कहां अटका मुनाफा ?
Alwar Red Onion: 16 राज्यों में छाई अलवर की प्याज. दिल्ली के व्यापारी उठा रहे रोज 8 से 12 टन माल. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : November 25, 2026 at 7:24 AM IST
अलवर: कहते हैं अलवर के लाल प्याज में कुछ तो खास है. तभी तो इसका तीखापन अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा. दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर 16 राज्यों की थालियों का जायका बढ़ाने के बाद अब ये लाल प्याज सरहद पार कर नेपाल की रसोई तक पहुंच गया है. मांग इतनी बढ़ी है कि दिल्ली और बड़े शहरों के बड़े बड़े व्यापारी अब खुद चलकर अलवर प्याज मंडी में डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन इस चमकदार कहानी के पीछे किसान की एक दर्द भरी हकीकत भी छिपी है.
मांग बढ़ी, नाम बढ़ा, पर दाम घट गया. मंडी में प्याज की बंपर आवक आते ही भाव धड़ाम से गिर गए. सीजन की शुरुआत में जिस लाल प्याज के 40 किलो के 2200 रुपए मिल रहे थे, वही प्याज अब महज 1300 से 1700 रुपए में बिक रहा है. मांग आसमान पर है और किसान का मुनाफा जमीन पर....
16 राज्यों से लेकर नेपाल तक पहुंचा अलवर का लाल प्याज: अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी उर्फ पप्पू भाई ने बताया कि अब अलवर का लाल प्याज देश के 16 राज्यों तक पहुंच चुका है. तीखेपन के कारण देश व विदेशों में मांग होने के कारण अब दिल्ली व दूसरे राज्यों के व्यापारी अलवर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं. अलवर के लाल प्याज की मांग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक बनी हुई है. वहीं, नेपाल तक भी इसकी आपूर्ति हो रही है.
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दिल्ली के व्यापारी रोजाना खरीद रहे 8 से 12 टन प्याज: दिल्ली से आए व्यापारी मोहम्मद जैद ने बताया कि वह पिछले पांच साल से अलवर मंडी से प्याज खरीद रहे हैं. अलवर के प्याज की गुणवत्ता अच्छी है और स्वाद में तीखेपन के कारण अन्य राज्यों के बाजारों में इसकी अलग पहचान है. अलवर से प्याज खरीदने पर दूसरे बाजारों की तुलना में एक दो रुपए तक का फायदा हो जाता है. वह रोजाना करीब 8 से 12 टन तक प्याज खरीदकर आगे भेज रहे हैं.
जनवरी तक चलेगा सीजन: संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि अलवर में प्याज का सीजन जनवरी तक चलने की उम्मीद है. 20 नवंबर के बाद देश के दूसरे क्षेत्रों की प्याज भी बाजार में आने लगती है. इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है. फिलहाल अलवर मंडी में प्याज के भाव गुणवत्ता और लॉट के हिसाब से करीब 1200 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं. आगामी दिनों में दूसरे क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ने पर बाजार में भाव पर और कमी आ सकती है. इसका असर उन किसानों पर अधिक पड़ेगा, जिनकी फसल अभी खेतों में तैयार हो रही है.
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अलवर की प्याज का नहीं कर सकते स्टॉक: प्याज व्यापारी सौरभ कालरा ने बताया कि अलवर के प्याज कारोबार की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी भंडारण क्षमता है. लाल प्याज सर्दियों के मौसम में तैयार होती है. रात में ओस और दिन में धूप के कारण प्याज में अंकुरण यानी जर्मिनेशन शुरू होने का खतरा रहता है. इससे उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है. यही कारण है कि अलवर की प्याज को लंबे समय तक स्टॉक करके रखना संभव नहीं हो पाता. भंडारण नहीं कर पाने का असर किसानों और कारोबारियों पर पड़ता है. जिन किसानों के पास प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं है, उन्हें फसल तैयार होते ही मंडी में लानी पड़ती है. ऐसे में भाव कम होने पर भी किसान के पास इंतजार करने का विकल्प सीमित रह जाता है. दूसरी ओर रोजाना की मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही कारोबार चलता है.
सीजन की शुरुआत में 2200 था भाव: मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि प्याज के इस सीजन की शुरुआत में किसानों को अलवर मंडी में लाल प्याज के भाव 2200 रुपए तक मिले, लेकिन अब मंडी में प्याज भाव के गिरकर 1300 से 1700 रुपए तक रह गए हैं. एक बीघा में लाल प्याज की लागत 50 से 60 हजार रुपए तक आने और वर्तमान में भाव कम होने से किसानों के मुनाफे में कमी आई है. किसान अलवर मंडी में एक कट्टे में 40 किलो प्याज लेकर आता है. जिसके बाद खुली बोली पर प्याज के भाव लगाए जाते हैं.
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लागत मिलना भी हुआ मुश्किल: जिले के नंगली राजावत गांव के किसान रामकिशोर मीणा ने बताया कि करीब डेढ़ बीघा जमीन में प्याज की फसल तैयार की और इस पर लागत लगभग 74 हजार रुपए आई, लेकिन खेत से केवल 33 कट्टे यानी करीब 1320 किलो प्याज ही निकली. अब जब मंडी में भाव 1300 से 1700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मिल रहा है, इस कारण उसे लागत मिलना भी मुश्किल लग रहा है. प्याज के बीज की लागत 7 से 9 हजार रुपए प्रति बीघा आई. वहीं, खाद, दवाइयों, सिंचाई, मजदूरी और अन्य खर्च जोड़ने पर एक बीघा की लागत 50 से 60 हजार रुपए तक पहुंच गई.
तीन बीघा में लगाई प्याज, अब तक 42 कट्टे पहुंचे मंडी: किसान रामकिशोर ने बताया कि तीन बीघा में प्याज लगाई है. वह पहले एक खेत से फसल निकालने के बाद 33 कट्टे प्याज मंडी में लेकर आए थे. अब वह नौ कट्टे और मंडी में लेकर पहुंचे हैं. अभी 50 से 60 कट्टे प्याज और निकलने की उम्मीद है. इस सीजन में शुरुआत में 40 किलो प्याज 2200 रुपए तक बिकी थी. इस बार शुरुआत में गीली प्याज के करीब 2000 रुपए तक भाव मिले, लेकिन अब सूखी प्याज के दाम भी नीचे आ गए हैं. इससे खेती का गणित बिगड़ गया है.
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