Alwar Red Onion : लाल प्याज के भाव में 500 रुपए प्रति मण की गिरावट, भड़के किसानों ने मंडी का गेट बंद कर किया प्रदर्शन
नाराज किसानों ने कहा- 8000 रुपए के बीज से तैयार की और फसल 600 रुपए में बिक रही है. लागत भी नहीं निकल रही...
Published : November 27, 2026 at 4:32 PM IST
अलवर: लाल प्याज के भाव में एक ही दिन में 500 रुपए प्रति मण से ज्यादा की गिरावट आने से किसान नाराज हो गए. नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर मंडी का गेट बंद कर दिया और उचित दाम दिलवाने की मांग की. गुरुवार को 1300 रुपए प्रति मण बिक रहा प्याज शुक्रवार को गिरकर 750 रुपए प्रति मण रह गया. सूचना पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश कर गेट खुलवाने का प्रयास किया.
व्यापारी खुद तय कर रहे प्याज के भाव: नागल टप्पा निवासी किसान असलम खान ने आरोप लगाया-31 कट्टे प्याज मंडी में लेकर आए, लेकिन उन्हें उचित भाव नहीं मिले. शुक्रवार को प्याज के भाव 750 रुपए प्रति मण रहे. किसानों को उचित भाव नहीं मिलने का कारण व्यापारियों की ओर से खुद ही प्याज के भाव तय करना है. पहले प्याज में नमी बताकर कम भाव दिए जा रहे थे और अब जब वे प्याज को सुखाकर लाए हैं तो भी मंडी में भाव नहीं मिल रहे. खेतों में दिन-रात मेहनत कर किसान प्याज की फसल तैयार करता है. जब वे अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिलते, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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8 हजार के बीज से तैयार फसल 600 रुपए में बिकने पर किसान नाराज: किसान शहाबुद्दीन ने बताया कि इस साल किसानों ने 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल के भाव का बीज लगाकर प्याज की फसल की है, जिससे एक बीघा में 70 हजार रुपए से ज्यादा का खर्चा आया है. जबकि मंडी में प्याज के भाव 600 रुपए प्रति मण ही मिल पा रहे हैं. इसी कारण शुक्रवार को किसानों ने मंडी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया.
50 हजार कट्टे मंडी में अटके: अलवर प्याज मंडी में प्याज व्यापारी सौरभ कालरा ने बताया कि किसानों को लाल प्याज के उचित भाव नहीं मिलने पर किसानों के प्याज की बोली नहीं लग पाई. किसानों को आशंका है कि प्याज के भाव कम हो रहे हैं. आज प्याज के भाव 700 से लेकर 1100 रुपए तक मिले. फिलहाल, मंडी में 50 हजार कट्टे मौजूद हैं और किसानों से बातचीत का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए संभावना है कि कल शनिवार को भी मंडी बंद रहेगी. किसानों से प्याज के भावों को लेकर बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं.
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