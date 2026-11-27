ETV Bharat / state

Alwar Red Onion : लाल प्याज के भाव में 500 रुपए प्रति मण की गिरावट, भड़के किसानों ने मंडी का गेट बंद कर किया प्रदर्शन

किसानों ने मंडी का गेट बंद कर किया प्रदर्शन ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: लाल प्याज के भाव में एक ही दिन में 500 रुपए प्रति मण से ज्यादा की गिरावट आने से किसान नाराज हो गए. नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर मंडी का गेट बंद कर दिया और उचित दाम दिलवाने की मांग की. गुरुवार को 1300 रुपए प्रति मण बिक रहा प्याज शुक्रवार को गिरकर 750 रुपए प्रति मण रह गया. सूचना पर एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश कर गेट खुलवाने का प्रयास किया.