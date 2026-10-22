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मकराना के मुस्लिम कारीगरों ने 10 साल में तराशा रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर, 10 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण

अलवर में जैन आस्था को मिल रहा भव्य स्वरूप ( ETV Bharat GFX )

अलवर : शहर के बीरबल के मोहल्ले में तैयार हो रहा रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी आस्था और शिल्पकला को नए स्वरूप में संजोते हुए दिखाई देता है. मकराना के मुस्लिम कारीगरों ने इस मंदिर को अपने कौशल से भव्य रूप दिया है. करीब 10 साल से जारी मंदिर के निर्माण कार्य में अलग-अलग चरणों में करीब 500 कारीगरों ने अपना योगदान दिया है. मकराना के पत्थरों को तराशकर तैयार किए गए स्तंभ, कलात्मक आकृतियां और सजावटी हिस्से उनकी मेहनत की गवाही देते हैं.