मकराना के मुस्लिम कारीगरों ने 10 साल में तराशा रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर, 10 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा निर्माण
अलवर के रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर का निर्माण कार्य 10 सालों से चल रहा है. पढ़िए इसकी खासियत पीयूष पाठक की रिपोर्ट में...
Published : October 22, 2026 at 7:11 PM IST
अलवर : शहर के बीरबल के मोहल्ले में तैयार हो रहा रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी आस्था और शिल्पकला को नए स्वरूप में संजोते हुए दिखाई देता है. मकराना के मुस्लिम कारीगरों ने इस मंदिर को अपने कौशल से भव्य रूप दिया है. करीब 10 साल से जारी मंदिर के निर्माण कार्य में अलग-अलग चरणों में करीब 500 कारीगरों ने अपना योगदान दिया है. मकराना के पत्थरों को तराशकर तैयार किए गए स्तंभ, कलात्मक आकृतियां और सजावटी हिस्से उनकी मेहनत की गवाही देते हैं.
पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी, 20 फीट गहरी नींव और स्थापत्य कला की बारीकियां, मंदिर के हर हिस्से को खास बनाती हैं. करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मंदिर की पहचान यहां विराजमान रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा है. मंदिर की इस प्रतिमा को 108 पार्श्वनाथ में विशिष्ट धार्मिक मान्यता प्राप्त है. यही वजह है कि अलवर के इस जैन मंदिर में देश के अलग-अलग शहरों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी, डेनमार्क, इंडोनेशिया, जापान, ताइवान और चीन तक से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते रहे हैं.
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खंडहर हुआ पुराना मंदिर, धार्मिक आस्था रही कायम : मंदिर के ट्रस्टी कांति जैन ने बताया कि अलवर के शहर के समीप रावण देवरा गांव में रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं प्राचीन काल में स्थापित थी. वहां जिनालय खंडहर होने पर करीब 500 साल पूर्व इन प्राचीन प्रतिमाओं को लाकर अलवर के बीरबल का मोहल्ला स्थित एक मंदिर विराजमान किया गया. मान्यता है कि अकबर के शासनकाल में आचार्य रत्नकलश की प्रेरणा से प्राचीन प्रतिमाओं को यहां विराजमान किया गया था. मंदिर में ध्वजा चढ़ाने सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं का निर्वहन जारी रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से मंदिर के शिखर पर ध्वजा नहीं रुक पा रही थी और खंडित हो जाती थी.
उन्होंने बताया कि रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पुराने भवन की खंडहर हालत और वहां की व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं के चलते मंदिर को नया स्वरूप देने की जरूरत महसूस हुई. इसके बाद आचार्यों, संतों और समाज के लोगों ने मंदिर के पुन: निर्माण और जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा की. जैन समाज से जुड़े मनोज भाई हरण सहित समाज के अन्य लोगों की प्रेरणा और सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार व निर्माण शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि पिछले करीब 10 वर्षों से जारी इस मंदिर के निर्माण कार्य का उद्देश्य यहां विराजित प्राचीन प्रतिमाओं की विरासत को सुरक्षित रखते हुए मंदिर को भव्य स्वरूप देना है.
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मुस्लिम कारीगरों ने पत्थरों में उकेरी नक्काशी : ट्रस्टी कांति जैन ने बताया कि इस मंदिर निर्माण की खास बात इसकी शिल्पकला और इसमें शामिल कारीगरों की मेहनत है. मंदिर निर्माण के अलग-अलग चरणों में करीब 500 कारीगरों ने अपना योगदान दिया. इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर भी शामिल रहे. मकराना से आए शिल्पकारों ने पत्थरों की गढ़ाई, तराशने और नक्काशी का काम किया. करीब 150 कारीगर पत्थरों को आकार देने के कार्य में जुटे रहे, जबकि अन्य कारीगरों ने निर्माण और सजावट से जुड़े विभिन्न काम किए.
उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए सफेद मकराना का पत्थर लाकर इन पर की गई बारीक नक्काशी मंदिर के स्तंभों और कलात्मक हिस्सों में दिखाई देती है. कांति जैन ने बताया कि मंदिर निर्माण के दौरान नक्काशी का कार्य ओडिशा से आए शिल्पकारों ने किया. मंदिर के दरवाजों, झूमरों और दूसरे सजावटी हिस्सों को भी इसकी स्थापत्य शैली के अनुरूप तैयार किया जा रहा है. मंदिर में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है, लेकिन कुछ जीर्णोद्वार कार्य अभी जारी हैं. आगामी समय में एक भव्य आयोजन किया जाएगा.
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20 फीट गहरी नींव, शिखर तक विशेष निर्माण तकनीक : ट्रस्टी कांति जैन ने बताया कि मंदिर निर्माण की जैन विधि में नींव के लिए जमीन में करीब 20 फीट नीचे तक खुदाई कर मजबूत आधार तैयार किया गया. इसके बाद नीचे से ऊपर तक संरचना को मजबूती देने का काम किया गया. मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक निर्माण के अलग-अलग चरणों में विशेष सावधानी बरती गई. मंदिर के निचले हिस्से से शिखर तक तांबे के पाइप लगाए गए हैं. करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मंदिर में निर्माण और सजावट के काम अलग-अलग चरणों में जारी हैं. दरवाजों, झूमरों और अन्य कलात्मक हिस्सों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य समाज के लोगों की ओर से दिए गए आर्थिक सहयोग से कराया जा रहा है.
रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा है मूलनायक : उन्होंने बताया कि मंदिर में मूलनायक के रूप में विराजमान रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है. मंदिर में विजराजमान प्रतिमाओं के साथ प्राचीन धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इसे 108 पार्श्वनाथ में विशिष्ट स्थान प्राप्त है. इस प्रतिमा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु अलवर पहुंचते हैं. मंदिर में जैन समाज के अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जिनमें अलग-अलग प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. इनमें नील वर्ण की चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा, लाजवर्द पत्थर की प्रतिमा, कसौटी पत्थर के नेमिनाथ भगवान, पद्मप्रभु भगवान और जैसलमेरी पत्थर से बनी विमलनाथ भगवान की प्रतिमा शामिल हैं. आदिनाथ भगवान की प्रतिमा सहित अन्य पाषाण प्रतिमाएं भी मंदिर की विशेषता हैं. इस मंदिर में करीब 40 प्रतिमाएं विराजमान हैं, इनमें 30 प्रतिमाएं प्राचीन व 10 नई हैं.
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अमेरिका से चीन तक के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र : उन्होंने बताया कि अलवर शहर के बीरबल के मोहल्ले में स्थित रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर देश के साथ विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं की आस्था से भी जुड़ा है. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जर्मनी, डेनमार्क, इंडोनेशिया, जापान, ताइवान और चीन सहित कई देशों से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. देश में मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात के अन्य शहरों, पाली, मेरठ, लुधियाना और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से भी जैन समाज के लोग यहां आते हैं.
सदियों पुरानी विरासत को सहेजन का प्रयास : उन्होंने बताया कि जैन समाज रावण का प्रयास देवरा गांव में प्राचीन मंदिर के इतिहास को सहेजन का है, जिससे पुराने लोगों के साथ ही जैन समाज की नई पीढ़ी को भी जैन समाज के इतिहास की जानकारी मिल सके.
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अंतिम दौर में चल रहा कार्य : जैन तीर्थ स्थल पर कार्य कर रहे कारीगर तैयब खान ने बताया कि वह 12 साल से भी ज्यादा समय से इस मंदिर में निर्माण कार्य कर रहे हैं. इस मंदिर के निर्माण के लिए मकराना के पत्थर का उपयोग किया गया है. यह मंदिर अलवर शहर के बीरबल के मोहल्ले में तैयार हो रहा है, जिसमें भगवान रावण पार्श्वनाथ के साथ जैन समाज की विभिन्न प्रतिमाएं विराजमान हैं. कारीगर तैयब ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम दौर में अभी मंदिर की फर्श की घिसाई का कार्य जारी है.
नए मंदिर में हुई थी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा : मंदिर में आई जैन समाज की श्रद्धालु पूजा जैन ने बताया कि रावण पार्श्वनाथ मंदिर शहर के बीरबल के मोहल्ले में स्थित है. मंदिर के मूलनायक रावण पार्श्वनाथ हैं. इस मंदिर के निर्माण का कार्य करीब 10-12 सालों से चल रहा है. आगामी महावीर जयंती पर इस मंदिर में भव्य आयोजन किया जाएगा. वह रोजाना इस मंदिर में पूजा के लिए आती हैं. श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर सुबह करीब 7 बजे खुल जाता है.
बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु आते हैं. पूजा ने बताया कि उनके पूर्वज बताते हैं कि पहले मंदिर में रखी प्रतिमाएं अलवर शहर से चार किलोमीटर की दूरी पर स्थित रावण देवरा गांव में विराजित थी, लेकिन वहां मंदिर के खंडहर हालत में होने से समाज के लोग प्रतिमाओं को वहां से बीरबल के मोहल्ले में स्थित मंदिर में ले आए. इसके बाद कुछ समय पहले नए मंदिर में प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई.
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