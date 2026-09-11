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स्वच्छ वायु सर्वे-2026: जानें देश के टॉप 10 में कहां हैं अलवर व उदयपुर

अलवर: 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वे-2026 में अलवर इस साल तीन रैंक ​फिसलकर देश में छठी रैंक पर खिसक गया. पर्यावरण विभाग की हालिया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में अलवर को 192 अंक मिले. राहत की बात है कि अलवर की छठी रैंक है तो उदयपुर जैसा शहर आठवीं पायदान पर है. अलवर का देश के Top 10 शहरों में शामिल होना पर्यावरण के लिए सुखद है. इस श्रेणी में राउरकेला 198.5 अंक के साथ देश में प्रथम रहा. अलवर की आबोहवा साफ रखने में टाइगर रिजर्व सरिस्का एवं वनीकरण की बड़ी भूमिका है.

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 की 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी के शहरों में अलवर छठे एवं उदयपुर आठवीं रैंक पर है, जो राजस्थान के लिए राहत की बात है. हालांकि इस बार अलवर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन शहरों में जगह बनाने से चूक गया. पिछले साल अलवर टॉप 3 में था. इन दो साल से पहले स्वच्छ वायु के मामले भी अलवर की स्थिति काफी खराब रही. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2024 में अलवर की देश में 40वीं रैंक थी. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 में अलवर की रैंक 27वीं थी. पिछले दो सालों में अलवर की आबोहवा में काफी सुधार हुआ. इससे स्वच्छ वायु की रैंकिंग में अलवर शहर देश भर में इस श्रेणी के 130 शहरों में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा.

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एनसीआर की आबोहवा रहती अक्सर खराब: युवा उद्यमी एवं पर्यावरणविद शशांक झालानी ने बताया कि दिल्ली व एनसीआर की आबोहवा अक्सर खराब रहती है. एनसीआर के ज्यादातर शहरों का एक्यूआई (AQI) 300 से 450 तक पहुंच जाता है, जो स्वच्छ वायु के मामले खतरनाक स्थिति है. अलवर एनसीआर का प्रमुख शहर है. अलवर के निकट देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में ज्यादातर समय एक्यूआई 400 से ज्यादा रहता है. ऐसी स्थिति में स्वच्छ वायु के मामले में अलवर की स्वच्छ वायु रैंकिंग देश में टॉप 10 शहरों में शामिल होना सुखद है.

एनसीआर में ग्रेप की पाबंदियां: पर्यावरणविद शशांक झालानी ने बताया कि एनसीआर की आबोहवा खराब रहने का कारण यहां औद्योगिक शहर एवं वाहनों की आवाजाही ज्यादा होना है. आबोहवा खराब रहने के कारण एनसीआर को ज्यादातर समय ग्रेप की पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं. इसका नुकसान विकास प्रोजेक्ट पर पड़ता है.

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सुधार का कारण यह: पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध बताते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर की आबोहवा में सुधार का बड़ा कारण एनसीआर के इकलौता टाइगर रिजर्व सरिस्का का अलवर जिले में होना है. टाइगर रिजर्व में बड़े भू भाग पर हरियाली है. इससे ऑक्सीजन का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता एवं अलवर की आबोहवा स्वच्छ रहती है. टाइगर रिजर्व सरिस्का को एनसीआर का ऑक्सीजन चेम्बर भी कहा जाता है.