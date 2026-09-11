स्वच्छ वायु सर्वे-2026: जानें देश के टॉप 10 में कहां हैं अलवर व उदयपुर
अलवर की साफ हवा के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं वनों की बड़ी भूमिका है.
Published : September 11, 2026 at 3:00 PM IST
अलवर: 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वे-2026 में अलवर इस साल तीन रैंक फिसलकर देश में छठी रैंक पर खिसक गया. पर्यावरण विभाग की हालिया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में अलवर को 192 अंक मिले. राहत की बात है कि अलवर की छठी रैंक है तो उदयपुर जैसा शहर आठवीं पायदान पर है. अलवर का देश के Top 10 शहरों में शामिल होना पर्यावरण के लिए सुखद है. इस श्रेणी में राउरकेला 198.5 अंक के साथ देश में प्रथम रहा. अलवर की आबोहवा साफ रखने में टाइगर रिजर्व सरिस्का एवं वनीकरण की बड़ी भूमिका है.
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 की 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी के शहरों में अलवर छठे एवं उदयपुर आठवीं रैंक पर है, जो राजस्थान के लिए राहत की बात है. हालांकि इस बार अलवर राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन शहरों में जगह बनाने से चूक गया. पिछले साल अलवर टॉप 3 में था. इन दो साल से पहले स्वच्छ वायु के मामले भी अलवर की स्थिति काफी खराब रही. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2024 में अलवर की देश में 40वीं रैंक थी. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2023 में अलवर की रैंक 27वीं थी. पिछले दो सालों में अलवर की आबोहवा में काफी सुधार हुआ. इससे स्वच्छ वायु की रैंकिंग में अलवर शहर देश भर में इस श्रेणी के 130 शहरों में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल रहा.
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एनसीआर की आबोहवा रहती अक्सर खराब: युवा उद्यमी एवं पर्यावरणविद शशांक झालानी ने बताया कि दिल्ली व एनसीआर की आबोहवा अक्सर खराब रहती है. एनसीआर के ज्यादातर शहरों का एक्यूआई (AQI) 300 से 450 तक पहुंच जाता है, जो स्वच्छ वायु के मामले खतरनाक स्थिति है. अलवर एनसीआर का प्रमुख शहर है. अलवर के निकट देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में ज्यादातर समय एक्यूआई 400 से ज्यादा रहता है. ऐसी स्थिति में स्वच्छ वायु के मामले में अलवर की स्वच्छ वायु रैंकिंग देश में टॉप 10 शहरों में शामिल होना सुखद है.
एनसीआर में ग्रेप की पाबंदियां: पर्यावरणविद शशांक झालानी ने बताया कि एनसीआर की आबोहवा खराब रहने का कारण यहां औद्योगिक शहर एवं वाहनों की आवाजाही ज्यादा होना है. आबोहवा खराब रहने के कारण एनसीआर को ज्यादातर समय ग्रेप की पाबंदियां झेलनी पड़ती हैं. इसका नुकसान विकास प्रोजेक्ट पर पड़ता है.
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सुधार का कारण यह: पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध बताते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अलवर की आबोहवा में सुधार का बड़ा कारण एनसीआर के इकलौता टाइगर रिजर्व सरिस्का का अलवर जिले में होना है. टाइगर रिजर्व में बड़े भू भाग पर हरियाली है. इससे ऑक्सीजन का उत्सर्जन बड़ी मात्रा में होता एवं अलवर की आबोहवा स्वच्छ रहती है. टाइगर रिजर्व सरिस्का को एनसीआर का ऑक्सीजन चेम्बर भी कहा जाता है.
सिद्ध बताते हैं कि वनीकरण के चलते सरिस्का व आसपास पर्यावरण बेहतर रहता है. इसका लाभ अलवर को मिलता है. अलवर जिले में 1786.58 वर्ग किमी वन क्षेत्र है, जो जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 21.31 प्रतिशत है.
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यह होता राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वे: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्र के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वार्षिक आकलन है. इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय कराता है. इसका उद्देश्य केवल यह देखना नहीं है कि किसी शहर की हवा कितनी साफ है, बल्कि यह भी देखना है कि शहर ने वायु प्रदूषण घटाने के लिए कितने जमीनी उपाय किए. सर्वे में शहर की सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल पर नियंत्रण कचरा प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाली धूल का नियंत्रण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, हरित क्षेत्र और पौधरोपण, पीएम-10 जैसे प्रदूषकों में कमी आदि का आकलन कर अंक दिए जाते हैं. इन अंकों के आधार पर स्वच्छ वायु रैंकिंग तय होती है.
अलवर के वार्ड 64 एवं जयपुर के 135 एवं 41 की हवा सबसे साफ: स्वच्छ वायु सर्वे-2026 में शहरों के वार्डवार रैंकिंग में 10 हजार से कम आबादी वाले वार्डों में अलवर का वार्ड संख्या 64 पुरस्कार के लिए चुना गया. अलवर के वार्ड संख्या 64 की हवा शहर में सबसे साफ मिली. वार्डवाइज कैटेगरी में 30 हजार से ज्यादा आबादी वाले वार्डों में जयपुर का वार्ड संख्या 135 और 10 से 30 हजार आबादी तक वाले वार्डों में जयपुर का वार्ड संख्या 41 राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित हुए.
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राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वे में टॉप टेन शहर (3 से 10 लाख आबादी)
|रैंक
|शहर
|अंक
|1
|राउरकेला
|198.5
|2
|फिरोजाबाद एवं गुंटूर
|195
|3
|अमरावती
|194
|4
|भुवनेश्वर
|193.5
|5
|झांसी
|192.5
|6
|अलवर
|192
|7
|लातूर
|188.5
|8
|मुरादाबाद, नोएडा एवं उदयपुर
|187.5
|9
|नैल्लोर
|187
|10
|कोरबा
|186.5
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