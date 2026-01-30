ETV Bharat / state

रामगढ़ में स्कूल बस चालक की लापरवाही, मासूम बच्ची को कुचला

​अलवर : जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बामनीखेड़ा गांव में एक बस चालक की लापरवाही एक 5 साल की मासूम बालिका को भारी पड़ गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मासूम बस से उतरने के बाद वहीं खड़ी थी, इसी दौरान बस चालक ने बस को पीछे लिया, जिससे बच्ची चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने बताया कि बच्ची एलकेजी कक्षा में पढ़ती थी.

रामगढ़ थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम को फोन के जरिए सूचना मिली कि बामनीखेड़ा गांव में एक स्कूल बस से बच्ची की मौत हो गई. इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मृतका राखी (5) पुत्री दीपचंद अपने स्कूल बस से छुट्टी के बाद घर आ रही थी. बस से उतरने के बाद बस चालक ने बिना देखे बस को पीछे की ओर लिया, जिससे बच्ची उसकी चपेट में आ गई. इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई. मौके से बच्ची के शव को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है। जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है.