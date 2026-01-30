रामगढ़ में स्कूल बस चालक की लापरवाही, मासूम बच्ची को कुचला
बामनीखेड़ा में बस के नीचे आने से 5 वर्षीय मासूम राखी की मौत. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.
Published : January 30, 2026 at 9:03 AM IST
अलवर : जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बामनीखेड़ा गांव में एक बस चालक की लापरवाही एक 5 साल की मासूम बालिका को भारी पड़ गई. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मासूम बस से उतरने के बाद वहीं खड़ी थी, इसी दौरान बस चालक ने बस को पीछे लिया, जिससे बच्ची चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने बताया कि बच्ची एलकेजी कक्षा में पढ़ती थी.
रामगढ़ थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम को फोन के जरिए सूचना मिली कि बामनीखेड़ा गांव में एक स्कूल बस से बच्ची की मौत हो गई. इस सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि मृतका राखी (5) पुत्री दीपचंद अपने स्कूल बस से छुट्टी के बाद घर आ रही थी. बस से उतरने के बाद बस चालक ने बिना देखे बस को पीछे की ओर लिया, जिससे बच्ची उसकी चपेट में आ गई. इस हादसे में बच्ची की मौत हो गई. मौके से बच्ची के शव को रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से शिकायत दी गई है। जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है.
इसे भी पढ़ें: दौसा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, कार को कई किलोमीटर तक घसीटता ले गया ट्रक
वहीं मृतका के परिजन गुरुदयाल ने बताया कि मृतका राखी एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती थी. वह अपने बड़े भाई तनु के साथ रोजाना स्कूल बस से स्कूल जाती. घटना के दौरान वह स्कूल से आ रही थी, इस दौरान उसका भाई आगे चला गया और राखी के बस से उतरने के बाद बस चालक ने बिना देखे बस को पीछे लिया, जिससे बस का पहिया बच्ची के सिर पर चढ़ गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बस चालक ने लापहरवाही से बस चलाई, जिससे उनकी बच्ची की मौत हो गई. उन्होंने पुलिस से बस चालक को गिरफ़्तार करने की मांग की. स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार को हुई घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. लेकिन पुलिस के आने से पहले ही बस चालक मौका देख बस लेकर फरार हो गया.