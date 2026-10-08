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अलवर: रेकी कर चुराते थे मोटरसाइकिलें, फिर शराब तस्करी में करते थे इस्तेमाल, 2 गिरफ्तार

अलवर: जिले की रामगढ़ थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब और सात चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. थाना पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इस मामले का खुलासा किया. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में आगे की जांच कर रही है.

दो आरोपियों को अवैध शराब के साथ दबोचा: रामगढ़ थानाधिकारी अजीत बड़सरा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में कुछ युवकों का गिरोह रात के समय चोरी की बाइकों पर अवैध शराब बेचने का काम करता है. इस सूचना पर कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को अवैध शराब के साथ दबोच लिया.

शराब तस्करी के लिए चोरी की बाइक का इस्तेमाल: थानाधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पता चला कि वे अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के लिए चोरी की बाइकों का इस्तेमाल करते थे. इस पर पुलिस ने आरोपी अमनदीप सिंह (20) निवासी अलवर और अजहरुद्दीन (23) निवासी अलवर को गिरफ्तार कर लिया. थानाधिकारी ने आगे बताया कि जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी पाली उर्फ रिंकू सरदार निवासी अलवर के साथ मिलकर सात मोटरसाइकिलें चोरी की थीं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. इन आरोपियों ने अलवर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है.

7 से 8 हजार रुपये में बेच देते थे बाइक: थानाधिकारी के अनुसार, आरोपियों का साथी पाली उर्फ रिंकू सरदार क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले अलग-अलग इलाकों में रेकी करता था. इसके बाद वे सुनियोजित तरीके से बाइक को चिह्नित कर चोरी कर लेते थे. उन्होंने बताया कि पाली उर्फ रिंकू सरदार चोरी की बाइकों को आगे बेचने का मुख्य सूत्रधार है. वह इन बाइकों को मात्र 7 से 8 हजार रुपये में घाटला और बरवाड़ा जैसे गांवों में अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों को बेच देता था. पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे का अनुसंधान कर रही है.

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