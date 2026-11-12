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अलवर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिवार बोला- कई दिन से मिल रही थी धमकियां

अस्पताल में मौजूद पुलिस व परिजन. ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के ट्रैक पर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दी गई है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. घटना के बाद मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए.