अलवर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिवार बोला- कई दिन से मिल रही थी धमकियां
राजगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया-परिजनों ने हत्या के शक में थाने में शिकायत दी है. पुलिस अनुसंधान कर रही है.
Published : November 12, 2026 at 5:00 PM IST
अलवर: राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के ट्रैक पर एक शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. ट्रैक पर शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक के परिजनों की ओर से थाने में शिकायत दी गई है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. घटना के बाद मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए.
परिजनों ने जताया हत्या का शक, पुलिस कर रही जांच: राजगढ़ थाना अधिकारी नेकीराम ने बताया कि फोन के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रेन से रन ओवर हो गया, जिसका शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. मृतक की पहचान रविकांत पुत्र लोकेश शर्मा निवासी सलोली गांव के रूप में हुई है. गुरुवार को शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है. परिजनों ने हत्या के शक में थाने में शिकायत दी है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. मौत के स्पष्ट कारणों का पता अनुसंधान के बाद चल सकेगा.
पढ़ें: सादुलपुर सीमा पर जोहड़ में युवक का शव, सीने में गोली मारकर हत्या, हरियाणा का था मृतक
कई दिन से मिल रही थी धमकियां: रविकांत के चाचा राजकुमार ने बताया कि 'मेरे भतीजे को कई दिन से फोन पर धमकियां मिल रही थीं. इसके बाद मैं और मेरा भाई (रविकांत के पिता) धमकी देने वालों से मिलने गए, तब युवकों ने परिजनों से रविकांत को लाने की बात कही थी. इसके बाद परिवार के लोगों ने घर पहुंच कर रविकांत को देखा, तो वह घर पर नहीं मिला. चाचा ने बताया कि इसके बाद रविकांत को ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उनका भतीजा नहीं मिला'.
ट्रैक के पास पड़ा मिला रविकांत का शव: चाचा राजकुमार ने बताया कि कुछ देर बाद उन्हें सरपंच ने फोन पर सूचना दी कि उनके भतीजे रविकांत का शव राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य पटरियों के समीप पड़ा हुआ है. इस सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे. मौके पर रविकांत का शव रेलवे ट्रैक के समीप पड़ा हुआ था. मृतक के चाचा राजकुमार ने बताया कि परिजनों ने दो लोगों के नाम भी शिकायत में दिए हैं.
पढ़ें: 12 दिन से लापता 17 वर्षीय सोनू का जंगल में पेड़ से लटका मिला शव, जूते और मोबाइल भी मिले
पढ़ें: जयपुर के होटल में मिला युवक का शव, नशा मुक्ति केंद्र से भागकर आया था मृतक
पढ़ें: जंगल में खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस