डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत, SDM ने दिए जांच के आदेश
प्रसव पीड़ा होने पर पहुंचे अस्पताल तो स्टाफ से मिला जवाब- सोने दो, परेशान मत करना...सुबह होगा प्रसव. जानिए पूरा मामला...
Published : May 1, 2026 at 3:51 PM IST
अलवर: जिले के राजगढ़ चिकित्सालय से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौके पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ सोता हुआ मिला. परिवार की ओर से बार-बार जगाने पर स्टाफ ने पीड़िता को भर्ती कर चेकअप किया. इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ बोलकर गए कि अब परेशान मत करना.
इसका खामियाजा परिजनों को भुगतान पड़ा. अगली सुबह 4 बजे मजबूरन नर्सिंग स्टाफ ने महिला का प्रसव कराया, जहां नवजात को मृत घोषित किया. इस घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया, जिस पर राजगढ़ एसडीएम ने जांच के आदेश दिए.
राजगढ़ एसडीएम सीमा मीना ने बताया कि राजगढ़ चिकित्सालय में गुरुवार रात्रि को प्रसूता के प्रसव में मृत नवजात की जन्म की शिकायत मिली है. उन्होंने बताया कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सालय के स्टाफ व डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मृत नवजात की डिलीवरी हुई. उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ बीसीएमओ व चिकित्सालय प्रभारी को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.
पीड़िता के परिजन राहुल ने आरोप लगाया कि गुरुवार देर रात को प्रसूता को प्रसव पीड़ा की शिकायत हुई, जिस पर उन्हें राजगढ़ चिकित्सालय लेकर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि राजगढ़ चिकित्सालय में स्टाफ सोया हुआ था. बार-बार जगाने के बाद उन्होंने खाना पूर्ति कर पीड़िता को भर्ती कर सुबह प्रसव की बात कही. अस्पताल के स्टाफ ने प्रसूता के साथ गए अटेंडेंट को धमका कर कहा कि स्टाफ को परेशान मत करना, सोने देना.
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परिजनों ने बताया कि इसके बाद भी जब प्रसूता को दर्द हुआ, चिकित्सालय में सुबह 4 बजे जब उसे प्रसव पीड़ा तेज हुई, तो संबंधित चिकित्सक ने फोन नहीं उठाया, तो मजबूरन नर्सिंग स्टाफ को डिलीवरी करवानी पड़ी. परिजन ने आरोप लगाया कि जबतक नर्सिंग अधीक्षक मौके पर पहुंचे, तब तक सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी.
इसके बाद जब प्रसव हुआ तो नवजात को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि यदि डॉक्टर टाइम पर आते तो यह घटना घटित नहीं होती. उन्होंने एसडीएम से अपील की कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और डॉक्टर पर करवाई की जाए.