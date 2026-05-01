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डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत, SDM ने दिए जांच के आदेश

डिलीवरी के दौरान हुई नवजात की मौत... ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के राजगढ़ चिकित्सालय से एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौके पर ड्यूटी पर तैनात स्टाफ सोता हुआ मिला. परिवार की ओर से बार-बार जगाने पर स्टाफ ने पीड़िता को भर्ती कर चेकअप किया. इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ बोलकर गए कि अब परेशान मत करना. इसका खामियाजा परिजनों को भुगतान पड़ा. अगली सुबह 4 बजे मजबूरन नर्सिंग स्टाफ ने महिला का प्रसव कराया, जहां नवजात को मृत घोषित किया. इस घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाया, जिस पर राजगढ़ एसडीएम ने जांच के आदेश दिए. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) राजगढ़ एसडीएम सीमा मीना ने बताया कि राजगढ़ चिकित्सालय में गुरुवार रात्रि को प्रसूता के प्रसव में मृत नवजात की जन्म की शिकायत मिली है. उन्होंने बताया कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि चिकित्सालय के स्टाफ व डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मृत नवजात की डिलीवरी हुई. उन्होंने बताया कि परिजनों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए राजगढ़ बीसीएमओ व चिकित्सालय प्रभारी को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.