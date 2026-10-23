ETV Bharat / state

जब देश गुलाम था तब अलवर में चलती थीं पंचायतें, खुद लेती थीं फैसले, ये थी चुनाव की अनोखी व्यवस्था

राजा जयसिंह ने 1920 में स्थापित की थीं पंचायतें ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: भारत में पंचायती राज व्यवस्था को आजादी के बाद ग्रामीण स्वशासन की मजबूत कड़ी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन अलवर रियासत में इसकी शुरुआत आजादी से कई दशक पहले ही हो चुकी थी. अलवर के तत्कालीन महाराजा जयसिंह के शासनकाल में 15 जुलाई 1920 को अलवर गजट में आदेश प्रकाशित कर रियासत में 21 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी. महाराजा जयसिंह ने इन पंचायतों को केवल स्थानीय व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें राजस्व, दीवानी और कुछ सीमित फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार भी दिया था. ये पंचायतें पूर्व अलवर रियासत में वर्ष 1935 तक कार्य करती रहीं. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू की गई थी.