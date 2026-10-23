जब देश गुलाम था तब अलवर में चलती थीं पंचायतें, खुद लेती थीं फैसले, ये थी चुनाव की अनोखी व्यवस्था
इतिहास के जानकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया-पूर्व अलवर रियासत में गठित ग्राम पंचायतों में पांच सदस्य होते थे. पेश है पीयूष पाठक की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 8:53 PM IST
अलवर: भारत में पंचायती राज व्यवस्था को आजादी के बाद ग्रामीण स्वशासन की मजबूत कड़ी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन अलवर रियासत में इसकी शुरुआत आजादी से कई दशक पहले ही हो चुकी थी. अलवर के तत्कालीन महाराजा जयसिंह के शासनकाल में 15 जुलाई 1920 को अलवर गजट में आदेश प्रकाशित कर रियासत में 21 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी. महाराजा जयसिंह ने इन पंचायतों को केवल स्थानीय व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें राजस्व, दीवानी और कुछ सीमित फौजदारी मामलों की सुनवाई का अधिकार भी दिया था. ये पंचायतें पूर्व अलवर रियासत में वर्ष 1935 तक कार्य करती रहीं. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में लागू की गई थी.
1920 में ऐसे होती थी पंचायत: 5 पंच, 2 साल का कार्यकाल और बहुमत से फैसले: अलवर के इतिहास के जानकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया-पूर्व अलवर रियासत में गठित ग्राम पंचायतों में पांच सदस्य होते थे. तहसीलदार गांव के विभिन्न जाति और धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों को पंच के रूप में मनोनीत करते थे. उनका कार्यकाल दो वर्ष का निर्धारित था और मनोनीत सदस्य को त्यागपत्र देने का अधिकार भी था. पंचायत अपने सदस्यों में से ही सरपंच का चुनाव करती थी. पंचायत की बैठक सार्वजनिक स्थान पर आयोजित की जाती थी. बैठक के लिए कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति जरूरी थी और फैसले बहुमत के आधार पर किए जाते थे. यदि पंचायत में किसी पंच के हितों से जुड़ा मामला आता था, तो संबंधित पंच को उस मामले की सुनवाई में शामिल होने का अधिकार नहीं था. इन प्रावधानों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों का निपटारा करना और पंचायत की कार्यवाही को व्यवस्थित रखना था.
पढ़ें: जहां से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा, वह जगह आज भी उपेक्षित - Panchayati Raj in nagaur
तब पंचायतों के पास थे न्यायिक अधिकार: एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया- पूर्व अलवर रियासत की ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिए गए थे.तत्कालीन पंचायतों को 50 रुपए तक के राजस्व संबंधी मामलों, बकाया लगान, खड़ी फसल के नुकसान के दावे, वसूली शुल्क, पशुओं की चराई और पट्टों से जुड़े कुछ विवादों की सुनवाई का अधिकार था. वहीं दीवानी मामलों में 50 रुपए तक की मालियत वाले लेन-देन और सौदों से संबंधित विवाद भी पंचायतों के सुनवाई अधिकार क्षेत्र में थे. इन मामलों में पंचायतों को निर्धारित समय-सीमा की पालना करना जरूरी था. एडवोकेट गोयल ने बताया- पंचायतों को फौजदारी मामलों में भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के तहत आने वाले सीमित अपराधों की सुनवाई का भी अधिकार दिया गया था. इनमें सामान्य चोट पहुंचाने, मारपीट, नुकसान करने, अपमान और अतिक्रमण जैसे मामले शामिल थे. पंचायतों को इन मामलों में अधिकतम 50 रुपए तक जुर्माना लगाने और परिवादी को 20 रुपए तक मुआवजा या खर्च दिलाने का अधिकार दिया गया था.
पढ़ें: प्रदेश भाजपा प्रभारी का दावा, 'पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, 2028 के चुनावों की तैयारी भी करेंगे शुरू'
फैसले में देरी पर तहसीलदार करते थे सुनवाई: एडवोकेट गोयल ने बताया कि पूर्व रियासतकाल में पंचायतों की ओर से दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर जिला जज या सेशन न्यायाधीश के समक्ष करने की व्यवस्था थी. उस दौरान संपत्ति की कुर्की, बेचान और देनदार की गिरफ्तारी जैसी कार्यवाही का अधिकार तहसीलदार को था. पंचायतों को निर्धारित अवधि में मामलों का निपटारा करना होता था. यदि छह महीने में फैसला नहीं होता था, तो कुछ राजस्व मामलों की सुनवाई तहसीलदार और दीवानी व फौजदारी मामलों की निगरानी संबंधित न्यायिक अधिकारी के स्तर पर किए जाने का प्रावधान था.इन पंचायतों की कार्यवाही के लिए आवेदन पर आठ आने कोर्ट फीस और समन जारी करने जैसी प्रक्रियाएं भी निर्धारित थीं.
देखें: शहरी निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त हुए पदों की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं
अलवर रियासत में 21 गांवों में बनी थीं पंचायतें: एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि तत्कालीन महाराजा जयसिंह ने पूर्व अलवर रियासत में रामगढ़, गोविंदगढ़, मुबारिकपुर, नौगांवा, अलावड़ा, अलवर शहर के दो क्षेत्र, बहादुरपुर, मालाखेड़ा, किशनगढ़, हरसौली, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, बहरोड़, बानसूर, तिजारा, टपूकड़ा, नारायणपुर, प्रतापगढ़, राजगढ़ और टहला सहित कुल 21 पंचायतों का गठन किया था. इन पंचायतों के गठन का उद्देश्य गांवों में स्थानीय विवादों का समाधान करना और प्रशासनिक कामकाज में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना था. वर्ष 1928 में पूर्व अलवर रियासत में 10 तहसीलें भी बनाई गईं और पंचायत बोर्ड की स्थापना जिला स्तर पर की गई थी.
राजस्थान बना त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य: राजर्षि महाविद्यालय के प्राचार्य एवं राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे अशोक आर्य ने बताया- राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का विकास तीन प्रमुख चरणों में हुआ. वर्ष 1948 में पंचायत राज अध्यादेश के माध्यम से इसकी शुरुआती पहल हुई. इसके बाद राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना का कानूनी आधार तैयार हुआ, जो 1 जनवरी 1954 से प्रभावी हुआ. 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया. इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई. वर्तमान व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से संवैधानिक व कानूनी आधार मिला. अलवर की पूर्व रियासत में तत्कालीन महाराजा जयसिंह के शासनकाल में 15 जुलाई 1920 को अलवर गजट में प्रकाशित आदेश के जरिए 21 ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी.
पढ़ें: नागौर से 1959 को पंचायती राज व्यवस्था हुई थी लागू, 61 साल बाद भी गांधी जी का सपना अधूरा