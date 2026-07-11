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अलवर पुलिस अब साइबर अपराध की जांच में लेगी AI का सहारा, अगस्त से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

इसी चुनौती को देखते हुए पुलिस ने साइबर जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का निर्णय लिया है. एआई की मदद से जांच अधिकारियों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध डिजिटल डेटा का विश्लेषण करने, विभिन्न खातों और संदिग्ध नेटवर्क के बीच संबंध तलाशने तथा अनुसंधान को तेज और अधिक सटीक बनाने में सहायता मिलेगी. इस प्रोजेक्ट के तहत पुलिस के सीआई से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को एआई मोडयूल का प्रशिक्षण दिया जाएगा. पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि इस पहल से अनुभवी जांच अधिकारियों के अनुभव और कार्यप्रणाली का लाभ अन्य अधिकारियों को भी मिलेगा. साथ ही साइबर अपराधों की जांच में लगने वाले समय को कम करने और मामलों के जल्द खुलासे में मदद मिलने की उम्मीद है.

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अलवर जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. फोन और सिम ब्लॉकिंग अभियान में अलवर देशभर में अग्रणी रहा है. वहीं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करने और कार्रवाई करने में भी अलवर राजस्थान के अग्रणी जिलों में शामिल है. उन्होंने बताया कि हाल के समय में आईटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इन मामलों में कई बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य तकनीकी कड़ियों की जांच करनी पड़ती है, जिससे अनुसंधान जटिल हो जाता है.

अब अलवर पुलिस साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सहारा लेने जा रही है. अगस्त के पहले सप्ताह से अलवर में साइबर अपराधों की जांच में एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इसका उद्देश्य साइबर ठगी के जटिल मामलों की जांच में डेटा एनालिटिक्स के जरिए जांच अधिकारियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है.

अलवर : जामताड़ा से शुरू हुआ साइबर क्राइम अब अलवर के मेवात में अपनी जड़ें जमा चुका है. साइबर ठग नई-नई तकनीक का सहारा लेकर लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर लाखों रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं. साइबर ठग अब एआई तकनीक का सहारा लेकर ठगी कर रहे हैं, जिससे वे अपनी पहचान छिपाने में कामयाब हो जाते हैं. इससे पु​लिस को साइबर ठगी घटनाओं की जांच में लंबी व जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और अपराधी इसी का लाभ लेकर कई बार बच निकलने में सफल हो जाते हैं.

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पुलिस ने साढ़े तीन साल में 800 से ज्यादा अपराधी दबोचे : पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर क्राइम के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ा है. अलवर जिले में पुलिस ने करीब साढ़े तीन साल में 817 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. अलवर जिले में वर्ष 2023 में साइबर क्राइम के 92 मामले दर्ज हुए और इनमें पुलिस ने 31 अपराधियों को पकड़ा. वहीं, 2024 में 139 मामले दर्ज हुए और पुलिस ने 121 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. इसी तरह 2025 में जिले में साइबर ठगी के 276 मामले दर्ज हुए और इनमें लिप्त 425 अपराधियों को दबोचा गया. वर्ष 2026 के जून महीने तक पुलिस में साइबर ठगी के 232 प्रकरण दर्ज हुए हैं, इनमें पुलिस कार्रवाई कर 240 ठगों को पकड़ने में कामयाबी पाई है.

अब एआई से होगा एआई का मुकाबला : पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर अपराधी अब ठगी के नए-नए तरीके अपनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तेजी से उपयोग कर रहे हैं. वॉयस क्लोनिंग, डीपफेक वीडियो, फर्जी केवाईसी दस्तावेज और एआई से तैयार फोटो के जरिए लोगों को झांसे में लेकर लाखों रुपए की साइबर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में अलवर पुलिस ने भी साइबर अपराधियों को उन्हीं की तकनीक से मात देने की तैयारी कर ली है. साइबर ठग ठगी की रकम को कुछ ही सेकंड में फर्जी बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट में कई स्तरों पर ट्रांसफर कर देते हैं. इस जटिल बैंकिंग ट्रेल की जांच में अब तक काफी समय लगता था, लेकिन एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स टूल्स इन ट्रांजेक्शन का तेजी से विश्लेषण कर संदिग्ध खातों की पहचान करने में मदद करेंगे.

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इसके बाद सिटीजन फाइनेंसियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के माध्यम से संबंधित बैंक खातों को तत्काल फ्रीज कराया जा सकेगा. मोबाइल टावर लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य डिजिटल डेटा की जांच भी अब एआई की मदद से तेजी से हो सकेगी. पहले जहां इन आंकड़ों के विश्लेषण में लंबा समय लगता था, वहीं एआई कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण कड़ियां खोजने में जांच अधिकारियों की सहायता करेगा. एआई आधारित मल्टीमॉडल डिटेक्शन टूल्स की मदद से यह भी पता लगाया जा सकेगा कि कोई वीडियो, फोटो या आवाज असली है या उसमें एआई के जरिए छेड़छाड़ (डीपफेक या वॉयस क्लोनिंग) की गई है.

इससे डिजिटल साक्ष्यों की प्रमाणिकता जांचने में मदद मिलेगी. इसके अलावा फेस एनालिसिस तकनीक के जरिए धुंधली या कम गुणवत्ता वाली तस्वीरों का बायोमेट्रिक विश्लेषण कर उन्हें राष्ट्रीय अपराध डाटाबेस से मिलान किया जा सकेगा. एआई के माध्यम से साइबर अपराधियों के नेटवर्क, उनके आपसी संबंध और मेवात मॉड्यूल, जामताड़ा जैसे साइबर हॉटस्पॉट से संभावित कनेक्शन का भी तेजी से विश्लेषण किया जा सकेगा.