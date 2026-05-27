अलवर में अवैध खनन पर कार्रवाई, 26 ट्रैक्टर व 11 बड़ी मशीनें जब्त
रेणी थाना क्षेत्र के करणपुरा के जंगलों में कार्रवाई. कई थानों की पुलिस ने दी दबिश. करोड़ों के वाहन सीज.
Published : May 27, 2026 at 7:07 PM IST
अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र के करणपुरा के जंगलों में लंबे समय से चल रहे बजरी के अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर व बड़ी मशीनें जब्त की. अवैध खनन के खिलाफ अलवर पुलिस की यह सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है. इसे प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में अंजाम दिया गया. जब्त वाहन रेणी थाने भिजवाए. इनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है.
प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने बताया कि करणपुरा में बड़े पैमाने पर बजरी के अवैध खनन की सूचना मिल रही थी. इसी सूचना पर सदर थाना, मालाखेड़ा थाना व क्यूआरटी का गठन कर बुधवार सुबह मौके पर दबिश दी. कार्रवाई से खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया. वे मौके पर वाहन एवं मशीनें छोड़कर फरार हो गए. कार्रवाई के दौरान पुलिस सिविलियन गाड़ियों से मौके पर पहुंची.
पढ़ें: सरकारी दावों की निकल रही हवा: अलवर में खुलेआम बजरी व मिट्टी का अवैध खनन
वर्मा ने बताया कि अलवर पुलिस सात वाहनों से मौके पर पहुंची. जगह को दोनों ओर से घेरा. मौके से 26 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी मशीन व 5 पोकलेन मशीन जब्त की. इन्हें रेणी थाने भिजवाया. राजस्व व खनन विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही अवैध खनन करने वाले लोग मौके से फरार हो गए. एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान वाहनों के मालिक व ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. चौधरी ने बताया कि मौके पर करीब चार खान से अवैध खनन हो रहा था. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.
पढ़ें: अलवर में खुलेआम अवैध खनन: अरावली पहाड़ियां हो रही छलनी, ट्रैक्टरों में पत्थर भरकर ले जा रहे माफिया