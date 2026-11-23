33 लाख के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए, अलवर पुलिस के साइबर संग्राम की बड़ी सफलता
यह अभियान 15 अक्टूबर से चलाया गया, जिसमें अलवर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को ट्रेस कर उन्हें अपने कब्जे में लिया.
Published : November 23, 2026 at 5:15 PM IST
अलवर: साइबर संग्राम अभियान 3.0 के तहत अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर सेल और ए4सी की संयुक्त कार्रवाई में करीब 114 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए. सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा. अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 33 लाख रुपए है.
सीईआईआर पोर्टल से मिली शिकायतों पर पुलिस का एक्शन: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन साइबर संग्राम 3.0 के तहत सीईआईआर पोर्टल पर गुमशुदा मोबाइल की जो शिकायतें मिली थीं, उन पर कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने करीब 114 मोबाइल बरामद किए हैं. यह अभियान 15 अक्टूबर से चलाया गया, जिसमें अलवर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल को ट्रेस कर उन्हें अपने कब्जे में लिया. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने लोगों से अपील की कि यदि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल गुम हो जाता है, तो तुरंत सीईआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मोबाइल रिकवर कर पीड़ित को सौंपा जाए.
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114 मोबाइल किसी गिरोह से नहीं, अलग-अलग जगहों से बरामद: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया- लौटाए गए करीब 114 मोबाइल की कीमत 33 लाख रुपए आंकी गई है. अभियान के अलावा भी अलवर पुलिस गुमशुदा मोबाइल को ढूंढकर थाना स्तर पर पीड़ितों को उनके मोबाइल सौंपती है. सभी मोबाइल किसी गिरोह के सदस्य से नहीं, बल्कि अलग-अलग जगहों से बरामद किए गए हैं.
ट्रेस कर मालिक तक पहुंचता है मोबाइल: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि व्यक्ति द्वारा मोबाइल गुम होने की शिकायत सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज होने के बाद आईएमईआई नंबर के आधार पर मोबाइल को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. इसके बाद मोबाइल ट्रेस होने पर संबंधित थाने के माध्यम से पुलिस मौके से मोबाइल को बरामद कर वास्तविक मालिक तक पहुंचाती है.
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