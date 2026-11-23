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33 लाख के 114 गुमशुदा मोबाइल मालिकों को लौटाए, अलवर पुलिस के साइबर संग्राम की बड़ी सफलता

मोबाइल सौंपते पुलिस अधीक्षक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: साइबर संग्राम अभियान 3.0 के तहत अलवर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. साइबर सेल और ए4सी की संयुक्त कार्रवाई में करीब 114 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए. सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इन मोबाइलों को उनके असली मालिकों को सौंपा. अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि बरामद मोबाइलों की कीमत करीब 33 लाख रुपए है.